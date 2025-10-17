новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Постановление администрации городского округа город Елец от 16.10.2025 № 2201 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 30.03.2018 № 471 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» (с изменениями от 01.10.2018 № 1621, от 19.12.2018 № 2132, от 27.12.2018 № 2238, от 29.03.2019 № 504, от 24.05.2019 № 809, от 09.09.2019 № 1487, от 26.12.2019 № 2187, от 3 0.03.2020 № 392, от 31.08.2020 № 1004, от 29.12.2020 № 1855, от 25.01.2021 №50, от 28.06.2021 № 939, от 23.11.2021 № 1783, от 28.12.2021 № 1986, от 04.05.2022 №879, от 07.07.2022 № 13 81, от 20.10.2022 № 1535, от 26.12.2022 № 1611, от 10.03.2023 № 61, от 14.06.2023 № 13 8, от 29.09.2023 № 23 0, от 26.12.2023 № 872, от 22.03.2024 № 448, от 01.10.2024 №1692, от 26.12.2024 №2327, от 14.03.2025 №591)»

