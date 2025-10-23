новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 21.10.2025 № 2243 «О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 18.03.2013 № 355 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство» (с изменениями от 05.02.2016 № 180, от 06.07.2016 № 1259, от 17.05.2017 № 847, от 05.06.2018 № 8 84, от 09.12.2019 № 2054, от 07.10.2020 №1305, от 29.04.2021 №608)»

