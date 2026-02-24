Общероссийский конкурс песенной поэзии имени Н.Н. Добронравова Знание.Авторы проводит прием заявок до 31 марта. Авторы стихотворных произведений в возрасте от 14 лет, а также коллективы авторов могут подать до трех заявок на платформе Общества «Знание». Объем конкурсного произведения не должен превышать 24 строки. Работы принимаются по восьми тематическим направлениям: «О защитниках Отечества», «О Родине», «О дружбе», «Для детей», «Любовная лирика», «О семье», «Труд, призвание, выбор жизненного пути» и «Открытая тема».

Лауреаты конкурса смогут создать музыкальное произведение, основанное на их собственных поэтических текстах, в сотрудничестве с известным российским композитором. Кроме того, они будут приглашены к участию в гала-концерте, посвященном дню рождения Н.Н. Добронравова, который состоится в ноябре. Конкурс «Знание.Авторы» направлен на поддержание и развитие традиций отечественной песенной поэзии, а также на поиск новых талантливых авторов, чьи произведения отличаются высоким художественным уровнем и активной гражданской позицией. Полная информация о каждом этапе, сроках и правилах участия доступна в Положении конкурса.

Конкурс реализуется Обществом «Знание» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». С ноября уже поступило 5154 заявки от 2483 авторов. Участники представляют 87 регионов России и Республику Беларусь.

«Среди липчан много талантливых авторов, которые создают потрясающие произведения. Конкурс Общества «Знания» поможет им заявить о себе. Желаем им удачи, и, в случае победы, это будет большой гордостью для всего региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.