Образовательный проект «Кадры. ИТ-трансформация» стартует в Липецкой области. Программа направлена на формирование кадрового резерва для регионального правительства и подготовку специалистов, способных внедрять современные цифровые решения в систему государственного и муниципального управления.

Проект стартует в марте и будет включат пять образовательных модулей. Участников ждут очные встречи в центре «Прометей», кампусе «Школы 21» и других. Ключевые темы — введение в ИТ, прикладное программное обеспечение в работе госслужащих, искусственный интеллект, анализ данных и кибербезопасность. Завершится обучение защитой командных проектов, разработанных для реальных задач цифровой трансформации региона.

Подать заявку на участие может любой желающий заполнив анкету. Первым этапом отбора станет входное тестирование, которое оценит мотивацию, логическое мышление и базовые знания кандидатов. По его результатам 50 наиболее подготовленных претендентов приступят к обучению.

«Кадры. ИТ-трансформация» — это комплексная программа, объединяющая теорию и практику. Участники не только получат знания от ведущих экспертов и доступ к передовым инструментам, но и наладят контакты с единомышленниками, наставниками и представителями отрасли. Проект призван создать сообщество профессионалов, готовых формировать цифровую среду региона и повышать эффективность государственного управления через внедрение искусственного интеллекта и других технологий.

Проводить проект будут региональные министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области совместно с Центром ИТ-компетенций «Область будущего» и АНО «Цифровой регион. Липецк».

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что наша задача — сформировать команду экспертов, способных эффективно применять искусственный интеллект и анализ данных для решения актуальных задач региона. В будущем участники программы освоят навыки создания ИТ-решений, которые существенно улучшат цифровую инфраструктуру Липецкой области.