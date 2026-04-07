Липецкое отделение Движения «Экосистема» стало абсолютным лидером среди региональных отделений за 2025 год. Главным авторским проектом Липецкого отделения является акция «Зелёный автобус». Она проводится с 2024 года. Жители города могут сдать на переработку пластик, текстиль, бумагу, старую технику, блистеры от таблеток и батарейки прямо на остановках общественного транспорта. Волонтёры проводят информационные беседы о пользе раздельного сбора. За 2025 год на переработку отправлено 11 тонн вторсырья. В 2024-м собрано 4 тонны.

«Акция «Зеленый автобус» не просто помогает навести порядок в доме и избавиться от ненужного, но и учит горожан сознательному отношению к утилизации отходов, а также информирует о возможностях вторичной переработки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая область обошла более 70 регионов России по числу реализованных проектов, вовлечённости волонтёров и реальному вкладу в охрану окружающей среды. В 2025 году по линии гуманитарной миссии в Краснодарский край для ликвидации последствий ЧС были направлены 25 активистов из нашего региона. В рамках Всероссийской акции «БумБатл» проведены десятки экоуроков и мастер-классов по формированию ответственного отношения к отходам. А во время Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» состоялось флагманское мероприятие с участием 210 человек — совместными усилиями собрано около 600 килограммов мусора. Особое место в работе движения заняла Международная акция «Сад Памяти». Липецкие волонтёры высадили 12 500 сеянцев сосны и берёзы в память о павших героях.

Также за год отделение провело больше 40 экоуроков в рамках Всероссийской олимпиады «Учи.ру» и проекта «Экомышление». А в акции «Марафон зелёных дел» с использованием мобильной мастерской переработки приняли участие свыше 500 человек. Отделение также активно участвовало в социальных акциях «Новый год в каждый дом» и «Россия — семья семей».

На Всероссийском слёте Движения «Экосистема» собрались примерно 400 участников, среди которых были главы региональных отделений, представители органов власти, отвечающих за молодежную и экологическую политику, бизнесмены и эксперты. В рамках деловой программы рассматривались вопросы карьерного роста в сфере экологии, роль общественных и волонтерских инициатив в реализации национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Экологическое благополучие», а также возможности для развития экоцентров в России.