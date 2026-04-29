Начал свою деятельность обновленный состав Общественной палаты Липецкой области восьмого созыва. Формирование коллегиального органа проходило в строгом соответствии с федеральным и региональным законодательством. В состав палаты вошли 48 представителей некоммерческих организаций, социально ориентированных объединений, учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, бизнеса и СМИ. Срок полномочий нового созыва составит три года.

Новый состав демонстрирует высокий профессиональный и статусный уровень. В числе членов палаты Герой Советского Союза и Герой России, два кавалера Ордена Красной Звезды, два ветерана специальной военной операции, представители научного сообщества (два доктора и девять кандидатов наук), шесть обладателей почётных званий отраслевых министерств и ведомств.

На первом заседании на пост председателя была переизбрана Елена Гончарова, которая возглавляет Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством II степени», удостоена благодарностей Президента РФ и Министерства труда и социального развития.

«Для меня большая честь и огромная ответственность вновь возглавить Общественную палату Липецкой области. Я благодарна коллегам за оказанное доверие. Особенно отрадно, что новый созыв получился таким энергичным и профессионально насыщенным. В команду пришли новые люди. А это значит – новые реальные дела, идеи и современные подходы к запросам общества. При этом мы сохранили наших умудрённых опытом коллег, благодаря которым сохраняется преемственность и глубина проработки вопросов. Уверена, такая команда способна эффективно выстраивать диалог между обществом и властью, оперативно реагировать на запросы жителей региона и предлагать взвешенные, выверенные решения. Впереди три года интенсивной работы, и мы приложим все усилия, чтобы Общественная палата оставалась надёжным каналом обратной связи и реальным инструментом общественного контроля в Липецкой области», – отметила Елена Гончарова.

Заместителями председателя Общественной палаты избраны ветеран специальной военной операции, участник программы «Гордость Липецкой земли» Дмитрий Раев и профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины», заместитель директора по научной работе Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Смыслова.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что присутствие среди депутатов участников специальной военной операции крайне важно. Эти люди хорошо знают и понимают проблемы своих земляков. Он выразил уверенность, что объединение их опыта и свежих идей поможет палате стать более эффективным инструментом для общественного контроля и прямой связи между населением и региональными властями. Артамонов выразил надежду на плодотворное сотрудничество для улучшения ситуации в Липецкой области.

Новому составу предстоит продолжить работу по развитию институтов гражданского общества, экспертной оценке региональных законопроектов и общественному контролю в Липецкой области.