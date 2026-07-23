новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации № 1690 от 23.07.2026 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 09.03.2022 № 393 «О мероприятиях по исполнению наказаний в виде обязательных и исправительных работ и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа город Елец» (с изменениями от 24.06.2022 № 1275, от 10.10.2022 № 1514, от 06.12.2022 № 1591, от 21.03.2023 № 67, от 18.05.2023 № 108, от 08.06.2023 № 132, от 14.08.2023 № 190, от 16.10.2023 № 283, от 11.12.2023 № 738, от 17.04.2024 № 610, от 06.06.2024 № 891, от 29.07.2024 № 1243, от 26.09.2024 № 1672, от 25.12.2024 № 2321, от 17.03.2025 № 593, от 21.04.2025 № 852, от 06.05.2025 № 929, от 25.11.2025 № 2501, от 19.03.2026 № 493, от 17.04.2026 № 812)»

0 3
1690Скачать
Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Решение Совета депутатов городского округа город Елец…

Решение СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ…

Решение СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ…

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ…

РЕШЕНИЕ Совета депутатов городского округа город Елец…

1 из 315
Новости ВРФ