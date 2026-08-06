ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации от 5.08.2026 № 1806 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 19.11.2024 № 1968 «О создании комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории городского округа город Елец и об утверждении Положения о ней» (с изменениями от 20.12.2024 № 2260)