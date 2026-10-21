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В селе Бутырки на пути к Задонску, со стороны елецкого шоссе, завершается ремонт моста через ручей. Работы осуществляются в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Подрядчик полностью заменил несущие конструкции сооружения. Теперь мост состоит из двух береговых опор и одного пролёта длиной 24 метра. Для пешеходов предусмотрен тротуар шириной два метра.

Следующий этап — укладка двух слоёв асфальта и установка барьерного и перильного ограждений. Одновременно специалисты обустраивают подходы к мосту общей протяжённостью 300 метров. «При реконструкции моста в Бутырках полностью заменили несущие конструкции, предусмотрели широкий тротуар для пешеходов. Обновляют и подходы к мосту. Важно, чтобы весь участок был удобным и безопасным для людей», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Завершить реконструкцию подрядчик должен до конца 2026 года.

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