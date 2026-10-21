В Детско-юношеском центре им. Б. Г. Лесюка, известном как Дом пионеров и школьников, состоялось награждение, приуроченное к 19-летию присвоения Ельцу почетного звания «Город воинской славы».

Стартовало мероприятие с выступления мажореток и исполнения Гимна России кадетами школы № 12 им. Героя Российской Федерации В. А. Дорохина.

Затем с приветственным словом выступили депутаты облсовета Е. П. Хрусталева и М. В. Толстопятов, зампредседателя горсовета депутатов Е. А. Пономарева и замглавы администрации Ельца М. В. Селянина. Они подчеркнули роль педагогов в воспитании любви к Родине и ее истории, а также отметили, что кадеты, юнармейцы и другие подобные юношеские организации достойно сохраняют память предков-героев.

После напутствий состоялось награждение учителей, вносящих вклад в формирование патриотических настроений среди учеников. Благодарственными письмами городской администрации отметили учителей физической культуры И. В. Солопенко (школа № 1 им. М. М. Пришвина) и Р. В. Безбабичева (школа № 23), преподавателей-организаторов основ защиты и безопасности Родины А. О. Логунова (школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов), В. С. Деревянкина (гимназия № 11), О. И. Попова (школа № 12 им. Героя Российской Федерации В. А. Дорохина), А. А. Старосельцева (школа № 24 им. Героя Российской Федерации Н. И. Семочкина), педагога по английскому языку Г. В. Козлову (школа № 15), заместителей директоров Т. В. Харламову (школа № 8), И. А. Лапицкую (школа № 17 им. Т. Н. Хренникова) и Е. С. Клокову (школа № 19), а также учителя по истории и обществознанию Д. В. Бурдакова (лицей № 5).

Следом благодарственными письмами администрации Ельца наградили более 15 кадетов и активистов юнармейского движения.

Е. П. Хрусталева со сборной командой города и их тренером О. И. Поповым.

Кроме того, отметили и участников сборной Ельца по военно-патриотической игре старшеклассников Союза городов воинской славы «Наша сила — в единстве!», а также их руководителя П. А. Кирпичникова и тренера О. И. Попова. Наши земляки, показав высокие результаты, вошли в десятку сильнейших команд России.

Завершилась церемония награждения чествованием представителей родительской общественности и концертом музыкальных коллективов города.