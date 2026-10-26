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Официальное опубликование

Решение совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва № 413 от 23.10.2026 «О внесении изменения в Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Елец, принятый решением Совета депутатов города Ельца от 15.05.2015 № 246 (с изменениями от 04.02.2022 № 361, от 16.07.2024 № 170)»

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