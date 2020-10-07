10 октября 1870 года родился И А Бунин

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10 октября 1905 года стачка
10 октября 1905 года стачка
5 октября 1870 года Елецкий тюремный замок
4 октября 1918 года вселение трудящихся
14 октября 2003 года Елец -ЦСКА 1:0
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10 октября 1905 года стачка
5 октября 1870 года Елецкий тюремный замок
4 октября 1918 года вселение трудящихся
14 октября 2003 года Елец -ЦСКА 1:0
15 сентября 1870 года освящение церкви во имя Тихвинской…