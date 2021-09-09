В Детском парке стреляли

Лада ЛУТОВИНОВА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина

В Детском парке прошел городской турнир по лазертагу, посвященный 875-летию Ельца, организованный местным клубом «Атлант» и детско-юношеским центром им. Б. Г. Лесюка.



В командной военно-тактической игре с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания в цель, приняли участие 14 команд (более 50 детей разных возрастов — от малышей до юношей).



В противостоянии «красных» и «синих» нужно было за определенный промежуток времени занять контрольную точку, «уничтожив» противника из лазерных автоматов. Когда луч попадает в соперника, его оружие отключается, наступает виртуальная «смерть».



В состязаниях участвовали различные елецкие лазертаг-клубы: «Аврора», «Fox48», а также желающие из многочисленных секций, работающих при центре им. Б. Г. Лесюка. Игра так увлекла и затянула всех, что смело можно сказать, на этом поле боя победила дружба! К тому же все смогли почувствовать себя героями, проявить способности в тактике, стратегии и командной работе. Состязания показали, что лазертаг — самый демократичный, безопасный и общедоступный вид спорта среди «стрелялок»

В ТЕМУ:

В Дни празднования 875-летия Ельца тема спортивных игр и здорового образа жизни была весьма популярна. Например, в елецком полумарафоне принял участие глава администрации Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов. Он выбрал дистанцию в 10,5 километров и пробежал ее за 58 минут 53 секунды.

Всего в эти дни в городе прошли десятки спортивных мероприятий.