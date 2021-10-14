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Приложение к постановлению администрации городского округа город Елец от 08.10.2021 № 1529

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Перечень заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которогоявляется выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальномуремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ посохранению объектов культурного наследия и который заключен всоответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд»Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городскогоокруга город Елец.

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