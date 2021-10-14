ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации от 05.10.2021 № 1507

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 29.11.2013 № 1817 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 22.05.2014 № 811, от 25.12.2014 № 2405, от 26.05.2015 № 761, от 30.12.2015 № 2186, от 11.10.2016 № 2179, от 27.12.2016 № 2919, от 10.07.2017 № 1187, от 18.09.2017 № 1643, от 25.12.2017 № 2258, от 19.02.2018 № 272, от 11.05.2018 № 724, от 17.08.2018 № 1358, от 19.10.2018 № 1724, от 26.12.2018 № 2193, от 25.02.2019 № 296, от 20.05.2019 № 754, от 19.12.2019 № 2152, от 25.02.2020 № 224, от 02.07.2020 № 765, от 07.10.2020 № 1302, от 17.12.2020 № 1679, от 21.12.2020 № 1725, 25.02.2021 № 204, от 15.04.2021 № 546)

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 № 1291 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец» (с изменениями) учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение «Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец» к постановлению администрации города Ельца от 29.11.2013 № 1817 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 22.05.2014 № 811, от 25.12.2014 № 2405, от 26.05.2015 № 761, от 30.12.2015 № 2186, от 11.10.2016 № 2179, от 27.12.2016 № 2919, от 10.07.2017 № 1187, от 18.09.2017 № 1643, от 25.12.2017 № 2258, от 19.02.2018 № 272, от 11.05.2018 № 724, от 17.08.2018 № 1358, от 19.10.2018 № 1724, от 26.12.2018 № 2193, от 25.02.2019 № 296, от 20.05.2019 № 754, от 19.12.2019 № 2152, от 25.02.2020 № 224, от 02.07.2020 № 765, от 07.10.2020 № 1302, от 17.12.2020 № 1679, от 21.12.2020 № 1725, от 25.02.2021 № 204, от 15.04.2021 № 546) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа город Елец Н.М. Родионов

«Приложение

к постановлению администрации

города Ельца

от 29.11. 2013 № 1817

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»

Наименование муниципальной программы Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территориигородского округа город Елец (далее – Программа) Ответственный исполнитель Администрация городского округа город Елец в лице отдела по мобилизационной работе администрации городского округа город Елец (далее — отдел по мобилизационной работе) Соисполнители Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец (далее – управление коммунального хозяйства) Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (далее – управление протокола и обеспечения деятельности) Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2014 – 2024 годы (без выделения этапов) Подпрограммы Подпрограмма 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения Цель муниципальной программы Защита личности, общества на территории городского округа город Елец от террористических актов и иных проявлений терроризма Индикаторы цели муниципальной программы — количество зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера, % к предыдущему году — охват территории городского округа город Елец комплексной автоматизированной информационно-аналитической системой «Безопасный город», % Задачи муниципальной программы 1. Совершенствование системы защищенности населения, объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Елец, от террористических актов. 2. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике, в сфере обеспечения общественной безопасности. 3. Снижение рисков и уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Показатели задач муниципальной программы Показатель 1 задачи 1: — доля муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных инженерно-техническими средствами по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, от общей численности муниципальных бюджетных учреждений, % Показатель 1 задачи 2: — количество мероприятий пропагандистской направленности в сфере антитеррористической и противоэкстремистской деятельности, ед. Показатель 1 задачи 3: — количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ед. Объемы финансирования за счёт средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы Объем финансирования составляет 400211,1 тыс. рублей, из них: 2014 год – 32181,6 тыс. рублей; 2015 год – 34138,1 тыс. рублей; 2016 год – 32853,4 тыс. рублей; 2017 год – 35803,3 тыс. рублей; 2018 год – 38716,2 тыс. рублей; 2019 год – 40674,9 тыс. рублей; 2020 год – 37827,5 тыс. рублей; 2021 год – 37891,7 тыс. рублей; 2022 год – 35000,0 тыс. рублей; 2023 год – 32746,7 тыс. рублей; 2024 год – 42377,7 тыс. рублей. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы — недопущение совершения на территории городского округа город Елец преступлений террористического характера, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учебных заведений — увеличение охвата территории городского округа город Елец комплексной автоматизированной информационно-аналитической системой «Безопасный город» до 75%

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере безопасности жизнедеятельности городского округа город Елец

В настоящее время в результате осуществления комплекса скоординированных организационно-управленческих и практических мер, реализации программных мероприятий удалось достичь определенных положительных результатов в сфере профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территориигородского округа город Елец (далее — город).

Принимаемые предупредительно-профилактические меры способствовали недопущению террористических проявлений, однако сохраняется угроза совершения террористических актов и иных экстремистских проявлений, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из важнейших вызовов стабильному экономическому росту.

В этих условиях одной из важнейших задач органов власти становится повышение безопасности населения и защищенности объектов образования, культуры, физической культуры, спорта от этих угроз.

Реализация программных мероприятий позволит повысить эффективность деятельности органов власти по профилактике терроризма и экстремизма, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными рисками Программы являются финансовые и административные риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы является минимизация указанных рисков, постоянный мониторинг выполнения Программы, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляют отдел по мобилизационной работе, управление образования администрации городского округа город Елец (далее — управление образования), управление культуры администрации городского округа город Елец (далее – управление культуры), управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец (далее — управление по физической культуре, спорту и молодежной политике), управление коммунального хозяйства и управление протокола и обеспечения деятельности.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города, краткое описание целей и задач Программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач

Приоритеты муниципальной политики определены:

Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями);

Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму» (с изменениями);

Указом Президента РФ от 02.07.2021 №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Указом Президента РФ от 29.05.2020 №344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации».

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территориигорода являются укрепление антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, реализация мероприятий по профилактике терроризма, предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города.

Целью Программы является защита личности, общества на территории города от террористических актов и иных проявлений терроризма.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование системы защищенности населения, объектов, находящихся в муниципальной собственности города, от террористических актов.

2. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политики, в сфере обеспечения общественной безопасности.

Снижение рисков и уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться целевые индикаторы и показатели задач, состав которых определен таким образом, чтобы обеспечить мониторинг значений показателей в течение срока выполнения программ и охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий.

Достижение цели будет оцениваться по следующим целевым индикаторам:

— количество зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера, ед.

— охват территории города комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город», %.

Показателями выполнения задач являются:

— доля муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных инженерно-техническими средствами по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, от общей численности муниципальных бюджетных учреждений, %;

— количество мероприятий пропагандистской направленности в сфере антитеррористической и противоэкстремистской деятельности, ед.;

— количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ед.

Значения индикаторов целей и показателей задач рассчитываются на основании ведомственной отчетности.

Управление образования, управление культуры, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике в рамках своих полномочий выполняют мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в сфере профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидации последствий его проявлений на территориигорода с учетом ориентиров Стратегии социально-экономического развития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2024 года.

Раздел 3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы

Достижение целевых индикаторов Программы предполагается посредством реализации Подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» (Приложение 1).

Подпрограммы 1 направлена на профилактику терроризма и экстремизма и предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории города.

Результаты выполнения Подпрограммы 1 напрямую взаимосвязаны с целевыми индикаторами муниципальной программы.

В состав показателей задач муниципальной программы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации муниципальной программы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.

Перечень показателей

Таблица

№ п/п Наименование целевого индикатора, показателя Единица измерения Методика расчета Источник определения значения целевого индикатора, показателя 1. Показатель 1 задачи 1: Доля муниципальных учреждений, оснащенных инженерно-техническими средствами по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, от общей численности муниципальных учреждений % Д = К1 / К Д — доля муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных инженерно-техническими средствами по обеспечению антитеррористической защищенности объектов , от общего количества муниципальных бюджетных учреждений; К1 — количество муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных инженерно-техническими средствами; К — общее количество муниципальных бюджетных учреждений Ведомственная отчетность

Раздел 4. Краткое описание этапов и сроков реализации Программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации Программы

Сроки реализации Программы охватывают период 2014 – 2024 годов без выделения этапов.

Плановые значения индикаторов целей и показателя задачи по годам реализации Программы представлены в Приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счёт бюджетных ассигнований по годам реализации Программы с обобщением данной информации по форме

Общий объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета планируется в размере 400211,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 32181,6 тыс. рублей;

2015 год – 34138,1 тыс. рублей;

2016 год – 32853,4 тыс. рублей;

2017 год – 35803,3 тыс. рублей;

2018 год – 38716,2 тыс. рублей;

2019 год – 40674,9 тыс. рублей;

2020 год – 37827,5 тыс. рублей;

2021 год – 37891,7 тыс. рублей;

2022 год – 35000,0 тыс. рублей;

2023 год – 32746,7 тыс. рублей;

2024 год – 42377,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета по годам ее реализации представлено в Приложении 2 к Программе.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном бюджетным законодательством порядке.

Раздел 6. Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством

На реализацию Программы помимо средств городского бюджета привлекаются средства МБУ «Аварийно-спасательная служба» города Ельца и МБУ «Управление гражданской защиты города Ельца» (до 01.01.2015), полученные от оказания платных услуг. Общий объем финансовых средств, полученных от оказания платных услуг, планируется в размере 75231,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 7000,0 тыс. рублей;

2015 год – 8095,7 тыс. рублей;

2016 год – 6045,3 тыс. рублей;

2017 год – 6045,3 тыс. рублей;

2018 год – 6045,3 тыс. рублей;

2019 год – 7000,0 тыс. рублей;

2020 год – 7000,0 тыс. рублей;

2021 год – 7000,0 тыс. рублей;

2022 год – 7000,0 тыс. рублей;

2023 год – 7000,0 тыс. рублей;

2024 год – 7000,0 тыс. рублей.

Раздел 7. Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы

Реализация Программы не предполагает осуществление комплекса мер муниципальногорегулирования.

Раздел 8. Мониторинг реализации Программы

Реализация Программы осуществляется отделом по мобилизационной работе совместно с управлением образования, управлением культуры, управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике, управлением коммунального хозяйства и управлением протокола и обеспечения деятельности в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым правовым актом администрации города.

Деятельность управления образования, управления культуры, управления по физической культуре, спорту и молодежной политике направлена на достижение следующих показателей задач Программы:

Показатель 1 задачи 1:

— доля муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных инженерно-техническими средствами по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, от общей численности муниципальных бюджетных учреждений, %.

Показатель 1 задачи 2:

— количество мероприятий пропагандистской направленности в сфере антитеррористической и противоэкстремистской деятельности и предоставляют отчетность в отдел по мобилизационной работе.

Мониторинг реализации Программы проводится администрацией города на основе информации о реализации Программы по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев и каждого года реализации Программы, составляемой отделом по мобилизационной работе, управлением образования, управлением культуры, управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике, управлением коммунального хозяйства и управлением протокола и обеспечения деятельности в соответствии с постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 № 1291 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец» (с изменениями).

Приложение 1

к муниципальной программе

«Профилактика терроризма, а также минимизация

и (или) ликвидация последствий его проявлений

на территориигородского округа город Елец»

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»

Наименование подпрограммы Подпрограмма 1: «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» Ответственный исполнитель Администрация городского округа город Елец в лице отдела по мобилизационной работе администрации городского округа город Елец (далее — отдел по мобилизационной работе) Соисполнители Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец (далее – управление коммунального хозяйства) Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (далее – управление протокола и обеспечения деятельности) Задачи подпрограммы 1. Участие в профилактике терроризма на территории городского округа город Елец 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Елец Показатели задач подпрограммы Показатель 1 задачи 1: — доля преступлений террористического и экстремистского характера от общего количества зарегистрированных преступлений на территории городского округа город Елец. Показатель 1 задачи 2: — количество установленных видеокамер в общественных местах Показатель 2 задачи 2 — количество устраненных аварийных ситуаций от общего количества поступивших вызовов Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014 – 2024 годы (без выделения этапов) Объемы финансирования за счёт средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования составляет 400211,1 тыс. рублей, из них: 2014 год – 32181,6 тыс. рублей; 2015 год – 34138,1 тыс. рублей; 2016 год – 32853,4 тыс. рублей; 2017 год – 35803,3 тыс. рублей; 2018 год – 38716,2 тыс. рублей; 2019 год – 40674,9 тыс. рублей; 2020 год – 37827,5 тыс. рублей; 2021 год – 37891,7 тыс. рублей; 2022 год – 35000,0 тыс. рублей; 2023 год – 32746,7 тыс. рублей; 2024 год – 42377,7 тыс. рублей. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы — недопущение совершения на территории городского округа город Елец преступлений террористического характера; — увеличение установленных видеокамер в общественных местах к 2024 году до 78 единиц; — количество устраненных аварийных ситуаций от общего количества поступающих вызовов составит 100 %.

Текстовая часть подпрограммы

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития

Современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Анализ оперативной обстановки показывает, что деятельность террористов в последнее время организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным и иным потенциальным объектам на территории Российской Федерации.

Терроризм, как и экстремизм, создает преценденты активного неповиновения и силового противостояния власти, наносит удары по экономике, снижает инвестиционную привлекательность страны, ухудшает ее имидж, снижает поток международных туристов и т.д.

По состоянию на 01.01.2021 в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в общественных местах города установлено 60 систем видеонаблюдения с выводом в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу, обеспечивая тем самым постоянный контроль за оперативной обстановкой в зонах наблюдения.

Общественная и личная безопасность граждан, их защищенность от угроз различного характера является одним из важных факторов, влияющих на все сферы общественной жизни, в том числе на социально-экономическое развитие города.

Природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, по-прежнему несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.

В условиях сохранения возникновения угроз техногенного и природного характера на территории города одной из важнейших задач является обеспечение безопасности и защиты населения. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности органов власти по профилактике терроризма, создаст условия для снижения рисков чрезвычайных ситуаций и обеспечение оперативной помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, задачи, описание основных показателей задач подпрограммы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере профилактики терроризма является предупреждение, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности на территории города.

Для выполнения подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Участие в профилактике терроризма на территории города.

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Подпрограммы будут использоваться показатели задач, состав которых определен таким образом, чтобы обеспечить мониторинг значений показателей в течение срока выполнения программы и охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий.

Показателями выполнения задач определены:

1) доля преступлений террористического характера от общего количества зарегистрированных преступлений на территории города;

2) количество установленных видеокамер в общественных местах;

3) количество устраненных аварийных ситуаций от общего количества поступивших вызовов.

Значения показателей задач рассчитываются на основанииданных ведомственной отчетности.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014-2024 годов без выделения этапов.

Раздел 4. Основные мероприятия подпрограммы с указанием основных механизмов их реализации

Для решения поставленных задач в Подпрограмме 1 предусмотрена реализация основных мероприятий.

Реализация основного мероприятия задачи 1 «Профилактика терроризма и экстремизма» осуществляется посредством организации мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму, проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма).

Реализация основного мероприятия задачи 2 «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» осуществляется посредством обеспечения готовности МБУ «Аварийно-спасательная служба» города Ельца и МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» к выполнению задач по предотвращению ЧС и минимизации и ликвидации последствий ЧС.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 по прогнозной оценке составит – 475442,7 тыс. рублей в т.ч.:

— за счет средств городского бюджета – 400211,1 тыс. рублей;

— за счет внебюджетных источников – 75231,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета по годам ее реализации представлено в Приложении 2 к Программе.

Объем финансирования Подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в установленном бюджетным законодательством порядке.

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Профилактика терроризма, а также минимизация

и (или) ликвидация последствий его проявлений

на территориигородского округа город Елец»

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территориигородского округа город Елец»

(далее – Программа)

N

п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответ-ствен-ный испол-нитель соисполнитель Еди-ница изме-ре-ния Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1. Цель Программы: «Защита личности, общества на территории городского округа город Елец от террористических актов и иных проявлений терроризма» 2. Индикатор 1: — количество зарегистриро-ванных преступлений террористи-ческого и экстремистско-го характера, % к предыду-щему году. отдел по мобили-зацион-ной работе Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Индикатор 2: — охват территории городского округа город Елец комплексной автоматизиро-ванной информацион но-аналитичес-кой системой «Безопасный город» отдел по мобили-зацион-ной работе управ-ление прото-кола и обеспе-чение деятельности % 30 40 50 53 60 65 70 75 75 75 75 75 4. Задача 1 Программы: Совершенствование системы защищенности населения, объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Елец, от террористических актов. 5. Показатель 1 задачи 1: Доля муници- пальных бюджетных учреждений, оснащенных инженерно-техническими средствами по обеспечению выполнения требований к антитеррори-стической защищенности объектов, от общей чис-ленности муни-ципальных бюджетных учреждений отдел по мобили-зацион-ной работе % — — — — — — — — 50 70 80 100 6. Задача 2 Программы: Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике, в сфере обеспечения общественной безопасности. 7. Показатель 1 задачи 2: Количество проведенных мероприятий пропагандист-ской направ-ленности в сфере антитер-рористической и противо-экстремистской деятельности. отдел по мобили-зацион-ной работе Ед. 160 170 175 180 8. Задача 3 Программы:Снижение рисков и уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 9. Показатель 1задачи 3: Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера управление комму-нально-го хозяй-ства Ед. — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Подпрограмма 1: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения 11. Задача 1 подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа город Елец 12. Показатель 1 задачи 1: — доля преступлений террористи-ческого и экстремист-ского характера от общего количества зарегистриро-ванных преступлений на территории городского округа город Елец. отдел по мобили-зацион-ной работе % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Основное мероприятие задачи 1: Профилактика терроризма и экстремизма отдел по мобили-зацион-ной работе управ-ление прото-кола и обеспе-чение деятельности админи-страции город-ского округа город Елец тыс. руб. х 0 10 20 370 10 10 240 — 10 10 10 14. Задача 2 Подпрограммы: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Елец 15. Показатель 1 задачи 2: Количество установленных видеокамер в общественных местах (с накопительным итогом) отдел по мобили-зацион-ной работе управ-ление прото-кола и обеспе-чение деятельности ед. 22 27 43 45 51 52 60 60 60 66 72 78 16. Показатель 2 задачи 2 Количество устраненных аварийных ситуаций от общего количества поступивших вызовов управление комму-нально-го хозяй-ства % — — — — 100 100 100 100 100 100 100 100 17. Основное мероприятие задачи 2: Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятель-ности населения отдел по мобили-зацион-ной работе управ-ление прото-кола и обеспе-чение деятель-ности управление комму-нально-го хозяй-ства тыс. руб. тыс. руб х х 11027,2 21154,4 10153,1 23975,0 9832,2 23001,2 10964,7 24468,6 12816,6 25889,6 13475,7 27189,2 10771,7 26815,8 11022,9 26868,8 10163,2 24826,8 9522,1 23214,6 13245,5 29122,2 18. Всего по подпрограмме тыс. руб. х 32181,6 34138,1 32853,4 35803,3 38716,2 40674,9 37827,5 37891,7 35000,0 32746,7 42377,7 19. Всего по муниципальной программе Всего тыс. руб. х 32181,6 34138,1 32853,4 35803,3 38716,2 40674,9 37827,5 37891,7 35000,0 32746,7 42377,7 отдел по мобили-зацион-ной работе тыс. руб. х управление комму-наль-ного хозяй-ства тыс. руб. х 21154,4 23975,0 23001,2 24468,6 25889,6 27189,2 26815,8 26868,8 24826,8 23214,6 29122,2 управ-ление прото-кола и обеспе-чение деятельности тыс. руб. х 11027,2 10163,1 9852,2 11334,7 12826,6 13485,7 11011,7 11022,9 10173,2 9532,1 13255,5

Приложение 3

к муниципальной программе

«Профилактика терроризма, а также минимизация

и (или) ликвидация последствий его проявлений

на территориигородского округа город Елец»

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения

на реализацию муниципальной программы

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территориигородского округа город Елец»

за счет средств иных источников, не запрещенных

действующим законодательством