ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации от 07.10.2021 № 1525
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец на 2021 год»
В целях поддержки развития молодежного движения, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, вовлечения в решение задач социального развития городского округа город Елец, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, постановлением администрации города Ельца от 24.12.2013 №.2008 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» (с изменениями), решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), учитывая заключение прокуратуры города Ельца, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.
Н. М. Родионов,
и.о. Главы городского округа город Елец.