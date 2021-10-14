ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации от 07.10.2021 № 1525

«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец на 2021 год»

В целях поддержки развития молодежного движения, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, вовлечения в решение задач социального развития городского округа город Елец, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, постановлением администрации города Ельца от 24.12.2013 №.2008 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» (с изменениями), решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), учитывая заключение прокуратуры города Ельца, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.

Н. М. Родионов,

и.о. Главы городского округа город Елец.