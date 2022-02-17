ПОСТАНОВЛЕНИЕ №197

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации №197

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа город Елец на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа город Елец, на 2022 год

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», учитывая заключения прокуратуры города Ельца, комитета экономического развития администрации городского округа город Елец об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов городского округа город Елец, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа город Елец на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа город Елец, на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н.М. Родионова.

Глава городского округа

город Елец Е.В. Боровских

Бричеев А. Ю., 20250

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Елец

от __________ № ____

Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа город Елец на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа город Елец, на 2022 год

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа город Елец на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа город Елец, на 2022 год (далее — Порядок) регламентирует механизм предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа город Елец (далее — субсидии) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа город Елец на 2022 год (далее – городской бюджет).

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа город Елец (далее – город).

1.3. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы 6 «Содержание территории городского округа город Елец» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни», утвержденной постановлением администрации города Ельца от 24.12.2013 № 2013 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни» и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца».

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий является Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец (далее –Управление).

1.5 Получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги по помывке населения в общих отделениях бань города (далее – получатели субсидий).

1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу даты подачи документов на получение субсидий, должны соответствовать следующим требованиям:

— в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателем субсидии;

— участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

— у участников отбора должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату в городской бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским бюджетом;

— участники отбора не должны получать средства из городского бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели предоставления субсидий;

— наличие общих отделений бань, расположенных на территории городского округа город Елец;

— возможность оказания услуг по помывке населения в общих отделениях бань города на льготных условиях.

2.2. Для получения субсидий получатели субсидий в срок до 20.02.2022 подают в Управление заявку на предоставление субсидий по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку (далее – заявка) и следующие документы:

— документ, подтверждающий цены (полная, льготная) на одну помывку в общих отделениях бань города;

— документ, подтверждающий наличие, в соответствии с «ГОСТ 32670-2014. Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия» групп санитарно — гигиенических помещений со спланированным движением посетителей по функциональной схеме.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляемые в копиях, должны быть заверены получателем субсидии с указанием фамилии, инициалов, должности и даты, а также печатью (при наличии) с резолюцией «Копия верна».

Копии документов, состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошиты, заверены получателем субсидии с указанием фамилии, инициалов, должности и даты, а также печатью (при наличии) с резолюцией «Копия верна».

2.3. Управление в течение двух рабочих дней после окончания срока приема документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, в рамках межведомственного взаимодействия направляет запросы для получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей – выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) и сведений об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в городской бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед городским бюджетом.

В течение пяти рабочих дней после получения ответов на указанные в абзаце первом пункта 2.3 настоящего раздела запросы, Управление проверяет получателей субсидий, заявку и представленные документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком. По результатам проверки уведомляет получателей субсидий о принятии решения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

— несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктом 1.5 раздела 1, пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

— несоответствие представленных получателем субсидии заявки и документов требованиям, установленным пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, или их непредставление (предоставление не в полном объеме).

— установление факта недостоверности представленной получателем субсидий информации.

2.5. В случае принятия решения о предоставлении субсидий Управление в течение двух рабочих дней заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидий, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов администрации городского округа город Елец (далее – Управление финансов).

2.6. Субсидии предоставляются получателям субсидий на возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и фактически установленным тарифом для населения, но не больше суммы фактически сложившихся убытков от помывок населения в общих отделениях бань города.

Экономически обоснованный тариф на услуги по помывке в общих отделениях бань города по итогам работы за каждый месяц устанавливается Управлением по согласованию с комитетом экономического развития администрации городского округа город Елец на основании предоставленных получателями субсидий расчетов. Экономически обоснованный тариф на услуги по помывке в общих отделениях бань города рассчитывается исходя из общей суммы затрат за месяц, деленных на количество помывок в общих отделениях бань города, согласно представленному отчету о недополученных доходах, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань города (далее – отчет).

Субсидии рассчитываются за отчетный месяц по следующей формуле:С=П 1 х (Тэо 1 – Тп 1 ) + П n … х (Тэо n … – Тп n … ), где

С –фактический объем субсидий на возмещение разницы в тарифах;

П 1 , П n … – количество помывок за отчетный месяц в общих отделениях бань города по фактически установленным тарифам для каждой категории населения;

Тэо 1 , Тэо n — экономически обоснованный тариф на одну помывку в общих отделениях бань города;

Тп 1 , Тп n … — фактически установленный тариф на одну помывку в общих отделениях бань для каждой категории населения.

2.7. Получатели субсидий ежемесячно (не позднее 23 числа месяца, следующего за отчетным) предоставляют в Управление отчет по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку с перечнем документов, подтверждающих фактически недополученные доходы: счета, путевые листы, накладные, договоры, акты и расчеты.

2.8. Управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.7 настоящего раздела, осуществляет их проверку, издаёт правовой акт Управления о распределении субсидий, подготавливает платежные поручения на перечисление субсидий и направляет их в Управление финансов не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным.

Перечисление субсидий осуществляется 1 раз в месяц не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем издания правового акта Управления о распределении субсидий, путем перечисления денежных средств с лицевого счета Управления на расчетные счета получателей субсидий, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

Предоставление субсидий за период с 1 по 25 декабря 2022 года осуществляется до 29 декабря 2022 года по плановым расчетам расходов по коммунальным платежам, с 26 по 31 декабря 2022 года — в январе 2023 года по фактическим расчетам в пределах ассигнований, предусмотренных городским бюджетом на 2023 год.

2.9. В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных городским бюджетом на эти цели, размер субсидий для каждого получателя пропорционально уменьшается.

2.10. Предоставление субсидий приостанавливается в случае непредставления получателями субсидий отчета в установленный срок либо с нарушением требований к его установленной форме.

2.11. В случае нарушения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных Управлением и (или) органом муниципального финансового контроля, субсидии подлежат возврату получателями субсидий в городской бюджет в соответствии со статьей 6 Бюджета городского округа город Елец на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, принятого решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342, в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Управления или в сроки, указанные в представлении и (или) предписании органа муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Требования к отчетности

Форма, порядок и сроки предоставления получателями субсидий отчета об использовании субсидий устанавливаются соглашением.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственности за их нарушение

4.1. Управление и(или) орган муниципального финансового контроляпроводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий. Согласие получателя субсидий на проведение таких проверок включается в условия соглашения.

4.2. В случае нарушения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных Управлением и(или) органом муниципального финансового контроля, получателям субсидий в соответствии с соглашениями направляются требования об обеспечении возврата субсидий в городской бюджет в размере и в сроки, определенные в указанных требованиях.

4.3. При отказе от добровольного возврата субсидий в городской бюджет получателями субсидий их взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1

к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа город Елец на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа Елец, на 2022 год

Начальнику Управления

коммунального хозяйства

администрации городского округа

город Елец

___________________________

Заявка

на предоставление субсидий из бюджета городского округа город Елец на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа Елец, на 2022 год

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Елец

от 24.12.2021 № 342 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» _____________________________________________________________

(наименование заявителя)

просит предоставить субсидии из средств бюджета городского округа город Елец на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа Елец, на 2022 год

Вся информация, содержащаяся в заявке, является подлинной.

Полное наименование заявителя Краткое наименование заявителя Юридический адрес (место нахождения) Данные свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя Банковские (платежные) реквизиты для перечисления субсидий: ИНН КПП Номер расчетного счета Наименование банка БИК Номер корсчета

Заявитель (руководитель)_________________________________

(подпись) (расшифровка) М.П.

Приложение №2

к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа город Елец на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа Елец, на 2022 год

ОТЧЕТ

О НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО ПОМЫВКЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИЯХ БАНЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

по ______________________________ за _____________ 20__ года

(наименование юридического лица,

индивидуального предпринимателя)

№ Показатели Ед.изм Отчетный месяц Бани всего В т.ч. Общее отделение 1. Количество помывок 2. Доходы 3. Расходы, всего 3.1. Заработная плата 3.2. Начисления на зарплату 3.3. Амортизация 3.4. Коммунальные расходы — вода — теплоэнергия — электроэнергия 3.5. Цеховые расходы 3.6. Общеэксплуатационные расходы 3.7. Прочие расходы 4. Убытки

Перечень документов, подтверждающих фактически недополученные доходы:

Руководитель юридического лица,

индивидуальный предприниматель __________

Главный бухгалтер _________

Ф.И.О. и тел. исполнителя

МП.