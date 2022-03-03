«Внуки по переписке» и связь времен

Почти 40 писем в прошлом и наступившем годах отправили студенты Елецкого техникума железнодорожного транспорта — волонтеры добровольческого объединения «ЕТЖТ.48» совсем незнакомым бабушкам и дедушкам, проживающим практически во всех уголках страны.

Студенты 4 курса Никита Миленин, Никита Давыдов, Сергей Лактионов готовят письма.

Первокурсник Антон Иванчиков отправляет очередные поздравления.

В них — теплые слова поздравления с днем рождения, красивые открытки, иногда даже сделанные своими руками. Эти отправления — способ участия юных ельчан во всероссийской акции «Внуки по переписке».

Идея посылать одиноким старикам поздравительные письма и открытки от современной молодежи принадлежит всероссийскому благотворительному фонду помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Зачастую оставшиеся на закате жизни в одиночестве, бабушки и дедушки как никто другой нуждаются в общении, для них любой знак внимания, проявления участия и заботы — самый ценный подарок. Акция «Внуки по переписке» как раз и направлена на поддержку душевного равновесия пожилых людей, Она дает им ощутить свою нужность и причастность к современной жизни.

— Хорошо, что у большинства студентов есть свои бабушки и дедушки. Но они понимают, сколько радости получают вместе с их письмами одинокие не знакомые им люди, — рассказывает журналисту «Красного знамени» руководитель добровольческого объединения «ЕТЖТ.48» Ю. В. Божанова. — Для наших ребят написание теплых текстов для стариков — возможность передать им частичку своей души, искреннюю благодарность за достойный вклад в развитие и процветание страны. Участие в этой акции, как передача эстафеты от старшего поколения младшему, укрепляет связь времен…