Необоснованный рост цен наказуем

Прокуратура города проверила елецкие аптеки. Поводом для этого послужила тенденция, связанная с ростом цен на противоковидные препараты.

Как отмечает помощник прокурора города И. А. Хомченко, правительством РФ коронавирусная инфекция отнесена к заболеваниям, представляющим опасность для окружающих. Распоряжением администрации Липецкой области с 10 марта 2020 года на территории региона введен режим повышенной готовности, а распространение коронавирусной инфекции как фактор названо чрезвычайным обстоятельством.

По федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, если на территориях субъектов РФ выявлен рост розничных цен на лекарственные препараты на 30% и более, правительство РФ вправе установить предельные размеры розничных надбавок.

Прокурор Ельца официально предостерег всех руководителей городских аптек о недопустимости в условиях пандемии необоснованного увеличения розничной цены на лекарственные препараты, рекомендованные для лечения коронавирусной инфекции и средства ее тестирования.

В отношении тех, кто прокурорское предостережение проигнорирует, надзорный орган предпримет максимально жесткие меры из пре­дусмотренных российским законодательством.

Кроме того, прокурорская проверка показала: в одной из аптек не оказалось лекарственных средств, входящих в минимальный ассортимент, необходимый для оказания медицинской помощи.

Это грубейшее нарушение соответствующих лицензионных требований.

В адрес руководителя компании направлено прокурорское представление об устранении нарушений закона, возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)»).

Виновный наказан. Исполняя требования актов прокурорского реагирования, необходимые лекарства в эту аптеку незамедлительно завезли.