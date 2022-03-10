ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 03 2022 №327

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской Федерации

______от 01 03 2022_____________________________ . Елец Липецкая область №_327_____________________

О подготовке и проведении мероприятий по пропуску весенних паводковых вод в 2022 году на территории городского округа город Елец

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий по обеспечению безопасности населения городского округа город Елец во время весеннего паводка 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить закрепление участков зон подтопления за предприятиями городского округа город Елец согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасности населения городского округа город Елец во время весеннего паводка 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить пункты временного размещения для приема населения на время весеннего паводка 2022 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, подвергаемых подтоплению в период паводка, до 13.03.2022:

5.1. Создать аварийные службы, бригады на объектах, обеспечив их необходимыми плавательными средствами и аварийно-спасательным инвентарем.

5.2. Обеспечить своевременный вывоз имущества и других ценностей из мест возможного подтопления в безопасные места и обеспечить их сохранность.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность, связанную с использованием ядохимикатов, химических реактивов до 13.03.2022 проверить условия их хранения и исключить всякую возможность их попадания в водоемы.

7. Начальнику МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» (Колосов А.А.) во время весеннего паводка в черте городского округа город Елец обеспечить фиксирование границ фактического подтопления территории городского округа город Елец при различных уровнях подъема воды в реке Б.Сосна и ее притоках.

8. Начальнику управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Введенская Н.И.) организовать оповещение населения через средства массовой информации об изменении паводковой обстановки и проводимых мероприятиях по организации защиты людей и имущества в подтопляемой зоне.

9. Настоящее постановление действует до окончания пропуска весенних паводковых вод.

10. Настоящее постановление опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Д.Н. Климова.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Колосов А.А.

8(47467) 4-98-14

МУП «Типография», г. Ельца, ИНН 4821006962,2015 г. Зак. № 1586, 300

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа город Елец

от ________________ №_____

План

подготовки и проведения мероприятий по обеспечению безопасности населения

городского округа город Елец во время весеннего паводка 2022 года

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители, соисполнители Контролирует Корректировка: плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Елец;плана первоочередного жизнеобеспечения населения;плана отселения (эвакуации) населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. До 13.03.2022 Начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» Колосов А.А. Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец — Родионов Н.М., заместитель главы администрации городского округа город Елец — Селянина М.В. Организация силами спасательных постов (с привлечением сотрудников ОМВД России по городу Ельцу) подомового обхода частных домовладений, расположенных в зоне возможного подтопления, для выдачи памяток по правилам поведения при паводке и для уточнения сведений о категориях жителей на подтапливаемых территориях, а также определения необходимого количества мест для временного размещения населения. До 13.03.2022 Начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» Колосов А.А., начальник ОМВД России по городу Ельцу Чаплыгин С.А. (по согласованию), руководители спасательных постов. Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец — Родионов Н.М., заместитель главы администрации городского округа город Елец — Селянина М.В. Установка осветительных приборов и прожекторов в местах подвергаемых подтоплению. До 13.03.2022 Начальник Елецкого РЭС филиала ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» — «Липецкэнерго» Морозов С.А. (по согласованию) Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Проведение мероприятий по обеспечению населения питьевой водой в случае затопления водозабора № 2 и герметизации скважин, расположенных в зоне возможного затопления. До 13.03.2022 Генеральный директор ОГУП «Елецводоканал» Вепрев А.М. (по согласованию) Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Представление копий приказов о формировании спасательных постов в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец. До 05.03.2022 Руководители спасательных постов Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Подготовка газорегуляторных пунктов к работе в условиях возможного подтопления в период весеннего паводка. До 13.03.2022 Директор филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в городе Ельце Анцупов П.Ю. (по согласованию) Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Постоянный контроль за состоянием комплексной системы экстренного оповещения населения (далее — КСЭОН) и автоматизированной системы оповещения руководящего состава (далее – АСО-4). Ежедневно Начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» Колосов А.А. Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец — Родионов Н.М. Приведение в готовность спасательных постов на закрепленных территориях. До 13.02.2022 Руководители спасательных постов Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Обеспечение пропуска паводковых вод на ручье Лучок и реке Ельчик, организация очистки территорий в районах мостов и путепроводов, а также решеток колодцев ливневой канализации от льда, снега и бытового мусора. До 13.03.2022 Начальник управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец Бричеев А.Ю. Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец — Родионов Н.М. Представление графиков дежурств сотрудников полиции в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец. До 13.03.2022 Начальник ОМВД России по городу Ельцу Чаплыгин С.А. (по согласованию) Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Расчистка улиц городского округа город Елец от снега, попадающих в зону возможного подтопления во время весеннего паводка. До 13.03.2022 Начальник управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец Бричеев А.Ю. Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец — Родионов Н.М. Подготовка трансформаторных подстанции к работе в условиях возможного подтопления в период весеннего паводка. До 13.03.2022 Начальник Елецкого РЭС филиала ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» — «Липецкэнерго» Морозов С.А. (по согласованию) Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Подготовка помещений, соответствующих санитарным и противопожарным нормам, для приема и размещения населения на время паводка 2022 года в соответствии с расчетом мест согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. До 13.03.2022 — Начальник управления образования администрации городского округа город Елец Воронова Г.А., — начальник управления культуры администрации городского округа город Елец Матюхин К.Н., — начальники пунктов временного размещения (по согласованию) Заместитель главы администрации городского округа город Елец – Селянина М.В. Представление актов готовности пунктов временного размещения для приема населения в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец. До 13.03.2022 Начальники пунктов временного размещения (по согласованию) Заместитель главы администрации городского округа город Елец – Селянина М.В. Формирование главного спасательного поста (далее — ГСП) для оперативного решения задач по ликвидации заторов и размывов на период пропуска паводковых вод на территории городского округа город Елец. До 13.03.2022 Врио. Начальника межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах № 3 поисково-спасательного отряда на водных объектах Липецкой области (Липецкая обл., г. Елец., пер. Мельничный, 1/1) Богатиков А.В. (по согласованию) Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Развертывание спасательных постов и организация круглосуточного дежурства на спасательных постах. При достижении уровня воды в реке Б.Сосна 6 метров от среднего меженного уровня Руководители спасательных постов Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Организация эвакуации (отселения) населения из зон подтопления согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. При достижении уровня воды в реке Б.Сосна 9 метров от среднего меженного уровня (далее – критического уровня) Руководители спасательных постов Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Направление заявки в Главное управление МЧС России по Липецкой области о выделении катера на воздушной подушке. При необходимости Начальник МКУ «Управления гражданской защиты города Ельца» Колосов А.А. Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец — Родионов Н.М. Обеспечение питанием личного состава, производящего работы в зоне подтопления. С началом развертывания спасательных постов Председатель комитета потребительского рынка администрации городского округа город Елец Михалев М.С. Заместитель главы администрации городского округа город Елец — Климов Д.Н. Организация питания отселяемого населения в местах временного размещения. С началом эвакуации Председатель комитета потребительского рынка администрации городского округа город Елец Михалев М.С. Заместитель главы администрации городского округа город Елец – Селянина М.В. Подготовка к развертыванию имеющихся подвижных пунктов питания. С началом эвакуации Председатель комитета потребительского рынка администрации городского округа город Елец Михалев М.С. Заместитель главы администрации городского округа город Елец — Климов Д.Н. Обеспечение мест временного размещения отселяемого населения постельными принадлежностями и постельным бельем. С началом эвакуации Председатель комитета потребительского рынка администрации городского округа город Елец Михалев М.С. Заместитель главы администрации городского округа город Елец – Селянина М.В. Организация торговли промышленными и продовольственными товарами в местах временного размещения населения в период пропуска паводковых вод. С началом эвакуации Председатель комитета потребительского рынка администрации городского округа город Елец Михалев М.С. Заместитель главы администрации городского округа город Елец — Климов Д.Н. Контроль уровня подъема воды в реке Б. Сосна с началом паводка с докладом в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец. Ежедневно, при резком изменении – немедленно Начальник структурного подразделения Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – «Метеостанция Елец» Сидорова И.П. (по согласованию) Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Контроль уровня подъема воды в реке Б.Сосна выше критического уровня. Каждый час Создание медицинских пунктов на всех спасательных постах и местах временного размещения населения с запасом медикаментов и круглосуточным дежурством медработников. При превышении критического уровня подъема воды — Главный врач ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко» Петров В.В. (по согласованию), — главный врач ГУЗ «Елецкая городская больница № 2» Фёклина И.О. (по согласованию), — главный врач ГУЗ «Елецкая детская городская больница» Кузнецова Г.Н. (по согласованию) Заместитель главы администрации городского округа город Елец – Селянина М.В. Организация круглосуточного дежурства врачебно-фельдшерских бригад на правом берегу реки Б. Сосна на базе одного из спасательных постов или мест временного размещения населения. Заместитель главного врача Елецкого филиала скорой помощи ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Валько А.А. (по согласованию) Заместитель главы администрации городского округа город Елец – Селянина М.В. Организация круглосуточного дежурства ассенизационных машин, мотопомп для производства работ по откачке воды из подвалов, канализационных и водопроводных колодцев подвергаемых затоплению. С началом интенсивного таяния снега Начальник управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец Бричеев А.Ю. Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец — Родионов Н.М. Обеспечение по заявкам руководителей спасательных постов автотранспортом, оборудованным для перевозки людей и материальных ценностей. С началом эвакуации Директор ЕМУП «Автоколонна № 1499» Минко М.А. Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец — Родионов Н.М. Организация круглосуточного дежурства сотрудников полиции на всех спасательных постах и пунктах временного размещения. С началом отселения (эвакуации) из зон подтопления Начальник ОМВД России по городу Ельцу Чаплыгин С.А. (по согласованию) Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Организация круглосуточного дежурства сотрудников полиции с целью предупреждения случаев мародерства, обеспечения сохранности имущества населения на подтопляемых территориях городского округа город Елец. С началом отселения (эвакуации) из зон подтопления Начальник ОМВД России по городу Ельцу Чаплыгин С.А. (по согласованию) Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец Обеспечение бесперебойной телефонной связи ГСП со всеми спасательными постами, с установкой громкоговорящей связи в местах возможного подтопления. С началом паводка Начальник СЦ г. Елец Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Фирсов В.С. (по согласованию) Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа город Елец

от ________________ №_____

Закрепление

участков зон подтопления за предприятиями городского округа город Елец

№ участка Наименование организации, ответственные Зона ответственности Место размещения спасательного поста 1 ОАО «Гидропривод» Мезинов В.А. (по согласованию) Левый берег реки Б.Сосна (от реки Ельчик до железнодорожного моста у станции Лучок) Здание завода ОАО «Гидропривод» (бюро пропусков), тел. 2-00-03 2 Елецкая дистанция пути — структурного подразделения Юго-Восточной дирекции инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» Беляев Ю.В. (по согласованию) Правый берег реки Б.Сосна (от Каракумского моста до ул. Клубной и от здания ЗАО «Кожа-М» до Лебедянского моста) Федеральное агентство железнодорожного транспорта Елецкий техникум железнодорожного транспорта филиал ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», тел. 6-35-35 3 ЕлПК ЛоЭТЗ — филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» Саввин В.П. (по согласованию) Правый берег реки Б. Сосна (от ул. Клубной до территории ЗАО «Кожа-М») Административное здание ЕлПК ЛоЭТЗ — филиала ОАО «ЭЛТЕЗА», тел. 4-63-92 4 ООО «Горняк» Подколзин С.В. (по согласованию) Левый берег рек Б.Сосна и Ельчик (от ул. Дякина до Лебедянского моста) Здание ООО «Горняк», тел. 2-15-47 5 ООО «Агроснабсахар» Гацура Н.С. (по согласованию) Правый берег реки Ельчик, левый берег реки Ельчик (от ул. Подгорная до ул. Дякина) Здание МБОУ «Средняя школа №1 им М.М. Пришвина», тел. 2-73-46 6 АО «Энергия» Иванов В.М. (по согласованию) Левый берег реки Б. Сосна (от железнодорожного моста до окружной дороги Москва-Воронеж) Административное здание АО «Энергия», бюро пропусков, тел. 2-16-17 7 АО «Елецгидроагрегат» Ефимова С.Н. (по согласованию) Ручей Лучок и ул. Ани Гайтеровой. МБУ ДО «Детская школа искусств № 3 города Ельца», тел. 2-21-46 8 АО «Лавский карьер» Соколов В.А. (по согласованию) Левый берег реки Б. Сосна (от автомобильного моста на окружной дороге Москва-Воронеж до предприятия АО «Лавский карьер») Помещение административно-бытового корпуса АО «Лавский карьер», тел. 9-45-14 9 ООО «Елецизвесть» Дядищева И.В. (по согласованию) Правый берег реки Б. Сосна (от ООО «Елецизвесть» до Каракумского моста) Проходная ООО «Елецизвесть», тел. 6-91-45

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа город Елец от ________________ №_____

Расчет

сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасности населения

городского округа город Елец во время весеннего паводка 2022 года

№ п/п Наименование организации, место дислокации ФИО руководителя организации, тел./тел. диспетчера (либо ответственного лица) Личный состав/техника Наименование техники Запасы материальных средств за городской округ наименование/количество 1. Межрайонная поисково-спасательная служба на водных объектах № 3 поисково-спасательного отряда на водных объектах Липецкой области, г. Елец, пер. Мельничный, д. 1 и.о. начальника Богатиков Алексей Владимирович тел. 8-919-167-39-51 дежурный 8-47467-2-70-14 4 чел./ 4 ед. тех. лодка моторная/весельная — 2 ед./1 ед. УАЗ 39095 — 1 ед. Песок – 300 тонн Щебень – 200 тонн 2. МБУ «Аварийно-спасательная служба» города Ельца, г. Елец, ул. Профинтерна, д. 5 директор Черных Александр Иванович тел. 8-47467- 2-35-31, 8-920-517-78-33 диспетчер 8-47467-2-00-11 15 чел./ 13 ед. тех. лодка моторная/весельная — 2 ед./1 ед. УАЗ – 396255, укомплектованный ГАСИ – 1 ед.; УАЗ – 39629 – 1ед.; Автогидроподъемник АГП 22.02 – 1 ед.; Автогидроподъемник АГП 18.04 – 1 ед.; ГАЗ-3307(бочка) – 1 ед.; ГАЗ САЗ -350701(самосвал) — 2 ед.; Трактор Беларус – 1 ед. Мотопомпа – 1 ед. Бензогенератор — 1 ед. (6 кВт) 3. Елецкий РЭС филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго», г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1б начальник Морозов Сергей Анатольевич, тел. 8-47467-7-05-50, 8-980-358-69-50 диспетчер 8-47467-2-10-02 7 чел./ 6 ед. тех. УАЗ 390995 — 2 ед.; КАМАЗ 43114-15 «Вахта» — 1 ед.; Самосвал КАМАЗ 45143-62 – 1 ед; Автокран КС 35715 на базе «Урал» — 1 ед. Передвижная электростанция — 1 ед. (250 кВт) 4. Филиал АО «Газпром газораспределение Липецк» в г. Ельце, г. Елец, ул. Свердлова, д. 137 директор Анцупов Павел Юрьевич тел. 8-47467-7-71-03, 8-905-681-96-55 диспетчер 8-47467- 7-71-44, 104 12 чел./ 9 ед. тех. УАЗ-390995 — 1 ед.; «Форд Транзит» — 1 ед.; ГАЗ «Егерь» — 1 ед.; КАМАЗ-53605-L4 — 1 ед.; Экскаватор JOHN DEERE — 1 ед.; Гидроподъёмник АГП-9.01 — 1 ед.; Автокран УРАЛ-5557-1 ед. Мотопомпа – 1 ед. Бензогенератор — 1 ед. (5 кВт) 5. ОГУП «Елецводоканал», г. Елец, ул. Парковая, 12а генеральный директор Вепрев Александр Михайлович, тел. 8-47467- 2-04-68, 8-910-251-36-96 диспетчер 8-47467-2-01-83 6 чел./ 5 ед. тех. ЗИЛ — 433362 — 1 ед.; КАМАЗ-53213-1 ед., Автокран МАЗ 5337 (грузоподъемность 14т) — 1ед.; ГАЗ-3307 (бочка) — 1 ед.; Мотопомпа – 1 ед. 6. ЕМУП «Автоколонна № 1499» г. Елец, ул. Задонская, 47 директор Минко Максим Александрович, тел. 8-47467- 6-59-74, 8-910-258-80-00 диспетчер 8-47467-6-39-20 3 чел./ 2 ед. тех. ЗИЛ-131 МТО АТ — 1 ед.; Автобус ПАЗ – 1 ед. 7. МУП города Ельца по благоустройству и оказанию услуг по погребению, г. Елец, ул. Л. Толстого, 83 и.о. директора Тулупов Роман Иванович тел. 8-47467-4-60-03, 8-910-350-04-61 ответственный 8-47467-4-60-03 4 чел./ 3 ед. тех. МТЗ-82 – 1 ед.; Трактор Беларус 82.1 — 2 ед. 8. МБУ «Благоустройство», г. Елец, ул. Костенко, 55 директор Кирьянов Денис Викторович, тел. 8-47467- 2-11-61, 8-920-241-63-03 диспетчер 8-47467-2-32-34 8 чел./ 6 ед. тех. Погрузчик «Амкодор» фронтальный — 2 ед.; Автогрейдер ГС 14 – 1 ед.; Автогрейдер ГС 18 – 1 ед.; ГАЗ-3307 (бочка) – 1 ед.; МАЗ КДМ – 1 ед.

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа город Елец от ________________ №_____

Пункты временного размещения

для приема населения на время весеннего паводка 2022 года

№ участка Зона ответственности Пункты временного размещения для приема населения Возможности по размещению, чел. Левый берег реки Б.Сосна (от реки Ельчик до железнодорожного моста у станции Лучок). МБОУ «Средняя школа № 8 города Ельца» ул. Ани – Гайтеровой, д. 1а, директор Краюшкина Е. Ю. (т. 2-72-92) 200 Правый берег реки Б.Сосна (от Каракумского моста до ул. Клубной и от ЗАО «Кожа-М» до Лебедянского моста). Федеральное агентство железнодорожного транспорта Елецкий техникум железнодорожного транспорта филиал ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» (сокращенно – ЕТЖТ филиал РГУПС) ул. Вермишева, д. 12, директор филиала – Кузьмин А.М. (т. 6-35-35) (по согласованию). 550 Правый берег реки Б. Сосна (от ул. Клубной до территории ЗАО «Кожа-М»). МБОУ «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова» ул. Рязано-Уральская, д. 43, директор — Стрельников А.Б. (т. 6-42-39) 840 Левый берег рек Б.Сосна и Ельчик (от ул. Дякина до Лебедянского моста). МБОУ «Средняя школа № 1 им. М.М. Пришвина» (корпус 2) ул. 3-й Ламской переулок д. 43а, директор — Гришанова О.В. (т. 2-73-46) 120 Правый берег реки Ельчик, левый берег реки Ельчик (от ул. Подгорная до ул. Дякина). МБОУ «Средняя школа № 1 им. М.М. Пришвина» (корпус 1) ул. Советская, д. 121, директор — Гришанова О.В. (т. 2-73-46) 100 Левый берег реки Б. Сосна (от железнодорожного моста до окружной дороги Москва-Воронеж). Г(О)БПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» ул. Плеханова, д. 1а, директор — Евсеев Р.Ю. (т. 9-39-05) 640 Ручей Лучок и ул. Ани Гайтеровой. МБУ ДО «Детская школа искусств № 3 города Ельца» ул. Пушкина, д.54, директор — Коренев С. С. (т. 2-21-46) 250 Левый берег реки Б. Сосна (от автомобильного моста на окружной дороге Москва-Воронеж до предприятия АО «Лавский карьер»). МБОУ «Средняя школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов», Юбилейная, 7А, директор — Позняк Т. В. (5-46-71) 1050 Правый берег реки Б. Сосна (от ООО «Елецизвесть» до Каракумского моста). МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» ул. Клубная, д.10, директор — Пирогова В. А. (т. 4-65-36) 550

Резерв мест для приема и размещения населения