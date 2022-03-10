Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова: «Единая Россия» поможет реализовать важные проекты»!

Одним из главных пунктов программы очередного рабочего визита в Елец депутата Госдумы РФ от нашего региона Т. И. Дьяконовой было обсуждение тем обновления исторического центра Ельца, в частности здания бывшей «табачки», и капитального ремонта одного из лучших общеобразовательных учреждений Липецкой области — лицея № 5.

Второе дыхание для Ельца

Татьяна Ивановна осмотрела корпуса бывшей табачной фабрики, которые много лет находятся в запустении. Зам. главы администрации Ельца Д. Н. Климов рассказал депутату Госдумы о перспективах капитального преобразования архитектурного комплекса.

Как уже сообщалось в «Красном знамени», глава администрации Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов заявил, что власти региона рассчитывают привлечь к реконструкции центральной части нашего города, в том числе и здания бывшей табачной фабрики деньги банка БРИКС. И подготовительный этап, связанный с подготовкой проектной документации, и непосредственно выполнение работ (а их объем велик) — дело нескольких лет.

Также Т. И. Дьяконова посетила другие объекты исторического центра древнего города, которые планируется реконструировать.

— Чувства, испытанные при первом знакомстве с Ельцом в прошлом году, были противоречивыми, — отметила Т. И. Дьяконова. — С одной стороны, огромная историческая ценность города: он ведь согласно летописным источникам даже старше Москвы. С другой — многие объекты культурного наследия тут в ужасающем состоянии. Отрадно, что при поддержке Министерства культуры РФ в Ельце начинается реконструкция основных исторических зданий. Их восстановление, безусловно, увеличит туристический поток, привлечет как гостей города, так и ельчан: в обновленных постройках можно открыть кафе, рестораны, гостиницы, коворкинг-центры (пространство для деловых переговоров и общения — ред.). Важно, чтобы Елец развивался, получил второе дыхание. Для этого есть все условия.



Чтобы уж на пять

с плюсом!

На встрече с главой Ельца Е. В. Боровских депутат Госдумы обсудила тему капремонта здания лицея № 5. Ремонтировать его будет липецкое ООО «ГК «Солидарность» — та же фирма, что реконструировала школу № 24. Генподрядчиком остались довольны, есть надежда, что и лицей он сделает на пять с плюсом. Эту уверенность высказал и глава города Е. В. Боровских. Он заявил: «Необходимо отремонтировать даже лучше, чем школу № 24, и непременно с учетом имиджа лицея. У его учащихся, к примеру, своя форменная одежда, с характерной цветовой гаммой, соответственно, и дизайн обновленных помещений должен представлять собой некое эксклюзивное пространство, визуально не похожее на оформление других школ».

Евгений Вячеславович отметил, что елецкий лицей — одно из лучших общеобразовательных учреждений не только в городе и регионе, но и в России. Зам. главы администрации Ельца М. В. Селянина напомнила, что 60% педагогов лицея имеют высшую квалификационную категорию, коллектив молод, полон желания профессионально развиваться.

На преобразование лицея выделено более 200 миллионов рублей. Эти средства, помимо расходов на капремонт, предусмотрены на полное переоснащение учебного заведения — замену мебели, учебного оборудования, а также на повышение квалификации педсостава. Майя Викторовна на слайдах продемонстрировала план, по которому будут вестись эти работы.

Важно отметить, что детали процесса обновления лицея обсуждались коллегиально: при муниципальном управлении образования сформировали общественный совет, который начнет взаимодействовать с властью по ходу проведения работ, подключились дети и их родители. Кстати сказать, на заседании у главы присутствовала и руководитель городской ассоциации родителей Л. Ю. Комлик (Любовь Юрьевна сама окончила лицей № 5, там же сейчас учатся ее дети).

К выработке проектов дизайнерских решений, помимо родительской общественности, привлекали депутатов, самих лицеистов, которые в итоге нарисовали, какой они хотят видеть свою обновленную школу (на сайте лицея есть галерея этих рисунков). М. В. Селянина отметила, что, возможно, дизайнеры при оформлении ремонтируемых помещений возьмут себе на заметку лучшие из детских идей.



Придется немного потерпеть

При перераспределении лицеистов на 3 месяца (по проекту капремонт должен завершиться до 30 ноября) в другие учебные заведения учитывалось место жительства каждого ученика, возможности близлежащих школ по приему дополнительного детского контингента.

В школе № 1 им. М. М. Пришвина станут учиться мальчишки и девчонки из 6 — 8-х, 10 и 11-х классов, в СШ № 24 — 3 — 5-е классы. Также лицеисты пополнят гимназии № 11, СОШ № 10 и СШ № 12.

— Занятия будут вестись во вторую смену. Это мера вынужденная, придется немного потерпеть неудобства, — добавила М. В. Селянина.

— Все учителя остаются со своими детьми, — отметила директор лицея Н. М. Журавская. — Для эффективности педагогической работы скорректировано расписание занятий. Учащиеся «Лицея Академии Яндекса» начнут заниматься в первую смену в соседнем корпусе лицея № 5 (где был расположен детсад): наши дети не хотят бросать уроки высоких технологий, и важно отметить, что выпускники лицея, как правило, выбирают дальнейшее обучение по специальностям, в основе которых — IT-процессы, а также химико-биологическая направленность.

— Большинство родителей относятся к предстоящим трудностям с пониманием, — сообщила руководитель городской ассоциации родителей Л. Ю. Комлик.

Е. В. Боровских попросил как можно полнее разъяснять родительской общественности все аспекты будущих лицейских перемен: вопросов без ответов быть не должно.



Обещана поддержка

На заседании возник резонный вопрос: не осложнит ли процесс капремонта серьезное подорожание товаров, особенно стройматериалов?

— В правительстве и Госдуме обсуждается возможность принятия нормативных правовых актов о снижении налогового бремени для бизнеса, — отметила Т. И. Дьяконова. — В частности, субсидирование затрат, которые несут компании, работающие по реализации нацпроектов, предложенных «Единой Россией». С инициативой по капремонту школ выступила партия, и она намерена поддерживать этот важный проект на всех этапах его воплощения в жизнь.