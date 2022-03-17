ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.03.2022 №395

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской Федерации

09.03.2022 №395

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 18.10.2013 № 1598 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» (с изменениями от 14.07.2014 № 1213, от 19.11.2014 № 2030, от 30.03.2015 № 467, от 24.12.2015 № 2145, от 28.11.2016 от №2561, от 26.12.2016 № 2901, от 15.05.2017 № 818, от 25.12.2017 № 2282,от 22.03.2018 № 406, от 01.06.2018 № 841, от 24.10.2018 № 1749, от 25.12.2018 № 2173, от 05.03.2019 № 340, от 30.10.2019 № 1778, от 24.12.2019 № 2178,

от 25.02.2020 № 223, от 29.06.2020 № 743,

от 26.11.2020 № 1570, от 17.12.2020 № 1714,

от 11.03.2021 № 298, от 08.09.2021 № 1356,

от 28.12.2021 № 1989)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), в целях актуализации ресурсного обеспечения муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец», учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» к постановлению администрации города Ельца от 18.10.2013 №1598 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» (с изменениями от 14.07.2014 № 1213, от 19.11.2014 № 2030, от 30.03.2015 № 467, от 24.12.2015 № 2145, от 28.11.2016 от № 2561, от 26.12.2016 № 2901, от 15.05.2017 № 818, от 25.12.2017 № 2282, от 22.03.2018 № 406, от 01.06.2018 № 841, от 24.10.2018 № 1749, от 25.12.2018 № 2173, от 05.03.2019 № 340, от 30.10.2019 № 1778, от 24.12.2019 № 2178, от 25.02.2020 № 223, от 29.06.2020 № 743, от 26.11.2020 № 1570, от 17.12.2020 № 1714, от 11.03.2021 № 298, от 08.09.2021 № 1356, от 28.12.2021 № 1989) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ»

Наименование муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» (далее — Программа) Ответственный исполнитель Администрация городского округа город Елец, в лице комитета экономического развития администрации городского округа город Елец (далее — комитет экономического развития) Соисполнитель Управление культуры администрации городского округа город Елец (далее – управление культуры) Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2014 – 2024 годы (без выделения этапов) Подпрограммы 1. «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» 2. «Развитие туризма» Цель муниципальной программы Повышение экономического потенциала городского округа город Елец, стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов Индикаторы цели муниципальной программы 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец на 10 тыс. человек населения (согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства) 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее — самозанятые граждане) в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) 3. Объем инвестиций в основной капитал по городскому округу город Елец Задачи муниципальной программы 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 2. Формирование комплексного информационного поля о городском округе город Елец, как о перспективном туристском направлении Показатели задач муниципальной программы Показатель 1 задачи 1: — количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства Показатель 1 задачи 2: — внутренний и въездной туристский поток Объемы финансирования за счёт средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы Объемы финансирования составят всего 27 202,43 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 1 822,00 тыс. руб.; 2015 год – 2 150,00 тыс. руб.; 2016 год – 2 179,20 тыс. руб.; 2017 год – 3 497,00 тыс. руб.; 2018 год – 2 424,60 тыс. руб.; 2019 год – 3 482,50 тыс. руб.; 2020 год – 1 147,63 тыс. руб.; 2021 год – 1 532,50 тыс. руб.; 2022 год – 2 989,00 тыс. руб.; 2023 год – 2 989,00 тыс. руб.; 2024 год – 2 989,00 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы — количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец (согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства), к 2024 году составит 284 на 10 тыс. человек населения; — доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) к 2024 году составит 32%; — годовой объем инвестиций в основной капитал по городскому округу город Елец к 2024 году составит 9 724,40 млн. руб.

».

1.2. В Текстовой части Программы:

1) раздел 1 «Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития сферы экономики» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития сферы экономики

На 01.07.2013 на территории города Ельца (далее – город) зарегистрировано 95 крупных, 10 средних, 763 малых предприятий и 3 112 индивидуальных предпринимателей.

Большой вклад в социально — экономическое развитие вносит развивающееся в городе малое и среднее предпринимательство, которое является неотъемлемым элементом создания эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого экономического роста. Здесь занято более 20 тысяч жителей города.

За 6 месяцев 2013 года величина налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней составила – 117 млн. рублей (116,4 % к аналогичному периоду 2012 года), из них в городской бюджет перечислено – 49 млн. рублей, что составляет 14,5% от суммы налоговых и неналоговых доходов.

При этом за 1 полугодие 2013 года на налоговый учет поставлено 46 новых предприятий малого и среднего бизнеса и 169 индивидуальных предпринимателей, создавших 272 новых рабочих места. Однако, не выдержав конкуренции и роста обязательных страховых платежей, 510 работающих в данной сфере субъектов закрылись. В итоге, численность субъектов малого и среднего предпринимательства в I полугодии 2013 года по городу снизилась на 295 единиц.

По предварительной оценке в 2013 году турпоток в городе составит 24000 человек.

Несмотря на положительные моменты в развитии экономики города, наблюдается ряд проблем, требующих решения.

Так, в сфере развития малого и среднего предпринимательства основными проблемами являются:

— рост платежей во внебюджетные фонды в результате изменения налогового законодательства, в части увеличения с 2013 года страховых отчислений для субъектов малого и среднего предпринимательства;

— отсутствие финансовых средств на развитие собственного дела из-за недостатка оборотных средств, низкого доступа к банковским кредитам, высоких процентных ставок по кредитам;

— недостаточная информированность хозяйствующих субъектов о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства государственной и муниципальной поддержки.

Низкие темпы реализации инвестиционных проектов на территории особых экономических зон регионального уровня сдерживают их развитие. По оценке общий объем инвестиций в развитие особых экономических зон в 2013 году составит 1169 млн. руб.

С 2014 года вступают в силу изменения действующего законодательства, в части применения дифференцированного расчета страховых отчислений во внебюджетные фонды, что для многих субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечит снижение платежей во внебюджетные фонды, на решение остальных указанных проблем направлена реализация настоящей Программы. Однако вполне реальны определенные риски, существующие при любом варианте реализации Программы.

Невыполнение обязательств по реализации инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства — получателями поддержки и изменения действующего законодательства, в части увеличения налоговых и других обязательных платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства негативно отразятся на увеличении числа субъектов, занятых в данной сфере экономики, и росту налоговых поступлений в городской бюджет.

Вероятность реализации этих рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляют комитет экономического развития и управление культуры.»;

2) раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития городского округа город Елец, краткое описание целей и задач Программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития городского округа город Елец, краткое описание целей и задач Программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач

Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику, является приоритетным направлением муниципальной политики.

Поэтому целью настоящей Программы в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2024 года является повышение экономического потенциала городского округа город Елец, стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов.

Достижение цели планируется за счет решения двух задач:

1) создание благоприятных условий для развития в городском округе город Елец малого и среднего предпринимательства;

2) формирование комплексного информационного поля о городском округе город Елец, как о перспективном туристском направлении.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться целевые индикаторы и показатели задач, состав которых определен таким образом, чтобы обеспечить мониторинг значений показателей в течение срока выполнения Программы и охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий.

Достижение цели будет оцениваться по следующим целевым индикаторам:

– количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец на 10 тыс. человек населения (согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства);

– доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан);

– объем инвестиций в основной капитал по городскому округу город Елец.

Выполнение задачи по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства будет оцениваться количеством вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Формирование комплексного информационного поля о городском округе город Елец, как о перспективном туристском направлении, будет оцениваться внутренним и въездным туристским потоком.

Значения индикаторов цели и показателей задач рассчитываются на основании данных статистического наблюдения, сведений налоговых органов, результатов мониторинга.

Эффективность реализации Программы определяется исходя из достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей задач, установленных на основе фактических результатов и предварительной оценки с учетом ориентиров Стратегии социально-экономического развития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2024 года.»;

3) абзац второй раздела 3 «Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами Программы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» (приложение 1 к Программе) направлена на создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства. Результатом выполнения этой подпрограммы станет увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям, увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку.»;

4) в разделе 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счёт средств городского бюджета по годам реализации Программы»:

а) в абзаце первом цифры «28 154,43» заменить цифрами «27 202,43»;

б) в абзаце втором цифры «20 848,69» заменить цифрами «20 367,69»;

в) в абзаце третьем цифры «7 305,74» заменить цифрами «6 834,74»;

5) раздел 7 «Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы

Для достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы используются следующие меры муниципального регулирования:

— предоставление хозяйствующим субъектам объектов муниципального залогового фонда для обеспечения обязательств по кредитам и займам, полученным в кредитных организациях и Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (Положение о залоговом фонде города Ельца, принятое решением Совета депутатов города Ельца от 22.07.2011 № 583).

Данная мера муниципального регулирования обеспечивает доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к кредитным и заемным ресурсам, что необходимо для достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы.

Влияние мер муниципального регулирования на доходы городского бюджета, т.е. оценка их применения приведена в Приложении 6 к Программе.».

1.3. В приложении 1 «Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»:

1) в Паспорте:

а) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» таблицы изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объемы финансирования Подпрограммы 1 составят всего 20 367,69 тыс. руб., из них: 2014 год – 1 091,00 тыс. руб.; 2015 год – 1 246,00 тыс. руб.; 2016 год – 1 321,46 тыс. руб.; 2017 год – 2 863,00 тыс. руб.; 2018 год – 1 604,60 тыс. руб.; 2019 год – 2 848,50 тыс. руб.; 2020 год – 656,63 тыс. руб.; 2021 год – 1 386,50 тыс. руб.; 2022 год – 2 450,00 тыс. руб.; 2023 год – 2 450,00 тыс. руб.; 2024 год – 2 450,00 тыс. руб.

»;

б) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» таблицы изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы В результате реализации Подпрограммы 1 к 2024 году ожидается: — доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям, составит 38%; — количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку составит 290 ед.

»;

2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1» Текстовой части изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, по прогнозной оценке составит всего 51 121,39 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 20 367,69 тыс. руб., 22 871,70 тыс. руб. — за счет средств областного бюджета, 7 882 тыс. руб. из средств федерального бюджета.».

1.4. В приложении 2 «Подпрограмма 2 «Развитие туризма» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»:

1) Паспорт изложить в следующей редакции:

«Паспорт

Наименование подпрограммы Подпрограмма 2 «Развитие туризма» (далее – Подпрограмма 2) Ответственный исполнитель Управление культуры администрации городского округа город Елец (далее – управление культуры) Задачи подпрограммы Продвижение туристского продукта городского округа город Елец на мировом и внутреннем туристских рынках Показатели задач подпрограммы Количество реализованных проектов, направленных на популяризацию туристических продуктов городского округа город Елец Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2024 годы (без выделения этапов) Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объемы финансирования Подпрограммы 2 составят всего 6 834,74 тыс. руб., из них: 2014 год – 731,00 тыс. руб.; 2015 год – 904,00 тыс. руб.; 2016 год – 857,74 тыс. руб.; 2017 год – 634,00 тыс. руб.; 2018 год – 820,00 тыс. руб.; 2019 год – 634,00 тыс. руб.; 2020 год – 491,00 тыс. руб.; 2021 год – 146,00 тыс. руб.; 2022 год – 539,00 тыс. руб.; 2023 год – 539,00 тыс. руб.; 2024 год – 539,00 тыс. руб.; Ожидаемые результаты реализации подпрограммы В результаты реализации Подпрограммы 2 к 2024 году ожидается увеличение численности туристов и экскурсантов до 55 тысяч человек в год

»;

2) в Текстовой части:

а) раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере развития туризма, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов и показателей задач Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития туризма, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 2

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором экономического развития. Поэтому одним из основных направлений государственной и муниципальной политики является развитие туризма.

Приоритетным направлением в сфере реализации Подпрограммы 2 является развитие в городском округе город Елец культурно-познавательного туризма. Этому способствует ресурсный потенциал городского округа город Елец, обусловленный следующими факторами:

выгодным экономико-географическим положением;

благоприятными природно-климатическими условиями;

наличием особо охраняемых природных территорий и достопримечательностей;

мощным историко-культурным наследием, включая духовно-религиозный потенциал;

сохранившимся архитектурным обликом провинциального городского округа город Елец;

наличием большого количества музеев, выставочных залов;

сохранением и развитием народных промыслов.

Задачей Подпрограммы 2 является продвижение туристского продукта городского округа город Елец на мировом и внутреннем туристских рынках.

Показателем задачи является количество реализованных проектов, направленных на популяризацию туристических продуктов городского округа город Елец. Значения показателя задачи определяются на основании мониторинга данных объектов обеспечивающей инфраструктуры и объектов показа в сфере туризма.»;

б) раздел 4 «Основные мероприятия Подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации

В рамках Подпрограммы 2 планируются реализация двух мероприятий посредством механизмов социально-психологического воздействия:

1) организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности, в т.ч. проведение и участие в фестивалях, форумах, конкурсах, рекламных и пресс-турах, конференциях различного уровня, включая подготовку информационных материалов, рекламирующих данные мероприятия и экскурсионные транспортные расходы;

2) подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы города, в том числе видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции.»;

в) в абзаце первом раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2» цифры «7 305,74» заменить цифрами «6 834,74».

1.5. Приложение 3 «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 5 «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 6 «Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец О.А. Черных.

Глава городского округа

город Елец Е.В. Боровских

Гладких Ольга Алексеевна, 5-99-78

Приложение 1 к постановлению администрации

городского округа город Елец

от _____________ № _______

«Приложение 3 к муниципальной программе

«Создание условий для повышения экономического

потенциала городского округа город Елец»

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала

городского округа город Елец »

Таблица

№ п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответственный исполнитель, соисполнитель Единица измерения Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования 2013 год (оценка) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Цель Программы: Повышение экономического потенциала городского округа город Елец, стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов 2 Индикатор 1 цели: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец на 10 тыс. человек населения (согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства) Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец на 10 тыс. человек населения 360 362 364 367 319 320 321 285 276 279 282 284 3 Индикатор 2 цели: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец % 24 24,8 25 25 26 22,2 22,7 30 31 31,3 31,6 32 4 Индикатор 3 цели: объем инвестиций в основной капитал по городскому округу город Елец Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец млн. руб. 7200 8640 9500 10000 9000 10000 10000 5972,2 9580 9627,9 9676 9724,4 5 Задача 1 Программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 6 Показатель 1 задачи 1 Программы: количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец ед. 366 400 410 415 465 469 479 400 500 500 500 500 7 Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 1) 8 Задача 1 Подпрограммы 1: Создание условий для привлечения граждан к осуществлению предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям 9 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец % 29 30 31 32 33 33 34 34 37 37,4 37,7 38 10 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1: информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец тыс. руб. — 165 162 107,18 113,60 123 77,39 6,17 140,61 150 150 150 11 Задача 2 Подпрограммы 1: Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям 12 Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец ед. 31 28 25 25 29 20 23 56 11 14 14 14 13 Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 1: оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец тыс. руб. — 926 1084 1214,28 2749,40 1481,60 2771,11 650,46 1245,89 2300 2300 2300 14 Итого по Подпрограмме 1 тыс. руб. — 1091 1246 1321,46 2863 1604,6 2848,50 656,63 1386,5 2450 2450 2450 15 Задача 2 Программы: Формирование комплексного информационного поля о городском округе город Елец, как о перспективном туристском направлении 16 Показатель 1 задачи 2 Программы: внутренний и въездной туристический поток Управление культуры администрации городского округа город Елец, тыс. человек 24 40 45 50 50 50 50 48 55 55 55 55 17 Подпрограмма 2 «Развитие туризма» (далее – Подпрограмма 2) 20 Задача 1 Подпрограммы 2: Продвижение туристского продукта городского округа город Елец на мировом и внутреннем туристских рынках 21 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: количество реализованных проектов, направленных на популяризацию туристических продуктов городского округа город Елец Управление культуры администрации городского округа город Елец ед. 3 4 6 5 5 5 6 11 12 13 13 14 22 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности Управление культуры администрации городского округа город Елец тыс. руб. — 657 834 581,54 449,85 670 536,43 461 116 359 509 509 23 Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 2: подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы города Управление культуры администрации городского округа город Елец тыс. руб. — 74 70 276,2 184,15 150 97,57 30 30 180 30 30 25 Итого по Подпрограмме 2 тыс. руб. — 731 904 857,74 634 820 634 491 146 539 539 539 26 Программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» Всего тыс. руб. — 1822 2150 2179,2 3497 2424,60 3482,50 1147,63 1532,5 2989 2989 2989 Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец тыс. руб. — 1091 1246 1321,46 2863 1604,60 2848,50 656,63 1386,5 2450 2450 2450 Управление культуры администрации городского округа город Елец тыс. руб. — 731 904 857,74 634 820 634 491 146 539 539 539

».

Приложение 2 к постановлению администрации

городского округа город Елец

от _____________ № _______

«Приложение 5 к муниципальной программе

«Создание условий для повышения экономического

потенциала городского округа город Елец»

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством

Таблица

№ п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» Всего 7 904 6 676 6 118,20 8 117 4974,40 8013,40 1147,63 1532,5 2989 2989 2989 федеральный бюджет 4 683 2 374 825 — — — — — — — — областной бюджет 1 399 2 152 3 114 4 620 2549,80 4530,90 — — — — — местный бюджет 1 822 2 150 2 179,20 3 497 2424,60 3482,50 1147,63 1532,5 2989 2989 2989 средства внебюджетных источников — — — — — — — 2 Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» Всего 7 173 5 772 5 260,46 7 483 4154,40 7379,40 656,63 1386,50 2450 2450 2450 федеральный бюджет 4 683 2 374 825 — — — — — — — — областной бюджет 1 399 2 152 3 114 4 620 2549,80 4530,90 — — — — — местный бюджет 1 091 1 246 1 321,46 2 863 1604,60 2848,50 656,63 1386,50 2450 2450 2450 3 Подпрограмма 2 «Развитие туризма» Всего 731 904 857,74 634 820 634 491 146 539 539 539 федеральный бюджет — — — — — — — — — — — областной бюджет — — — — — — — — — — — местный бюджет 731 904 857,74 634 820 634 491 146 539 539 539

».

Приложение 3 к постановлению администрации

городского округа город Елец

от _____________ № _______

«Приложение 6 к муниципальной программе

«Создание условий для повышения экономического

потенциала городского округа город Елец»

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»

Таблица

N п/п Наименование задач муниципальной программы, подпрограмм и мер муниципального регулирования Объем выпадающих доходов городского бюджета или увеличение обязательств городского округа город Елец всего (тыс. руб.) в том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.) Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Задача 1 муниципальной программы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 323 392 32446 32446 33000 33000 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 2 Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 323 392 32446 32446 33000 33000 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 3 Мера муниципального регулирования 1: предоставление объектов муниципального залогового фонда для обеспечения обязательств по кредитам и займам, полученным в кредитных организациях и НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 323 392 32446 32446 33000 33000 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 для обеспечения доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к кредитным и заемным ресурсам

».