ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.03.2022 № 393
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
Липецкой области Российской Федерации
09.03.2022 № 393
О мероприятиях по исполнению наказаний в виде обязательных и
исправительных работ и о признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации городского округа город Елец
В целях создания необходимых условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа город Елец, в соответствии со статьями 25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 49 и 50 Уголовного кодекса РФ, учитывая согласование начальника филиала по г. Ельцу ФКУ УИИ УФСИН России по Липецкой области В.В. Хомченко, заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории городского округа город Елец согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к обязательным работам на территории городского округа город Елец согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ, осужденными, не имеющими основного места работы на территории городского округа город Елец согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать организациям, указанным в приложениях № 2, 3 к настоящему постановлению, обеспечить исполнение обязанностей, предусмотренных статьями 28, 43 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
5. Признать утратившими силу:
— постановление администрации городского округа город Елец от 27.04.2020 № 533 «Об определении мест на территории городского округа город Елец для отбывания уголовного наказания лицами, осужденными к исправительным работам, не имеющими основного места работы»;
— постановление администрации городского округа город Елец от 12.07.2021 № 1006 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 27.04.2020 № 533 «Об определении мест на территории городского округа город Елец для отбывания уголовного наказания лицами, осужденными к исправительным работам, не имеющими основного места работы»;
— постановление администрации городского округа город Елец от 15.11.2021 № 1717 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 27.04.2020 № 533 «Об определении мест на территории городского округа город Елец для отбывания уголовного наказания лицами, осужденными к исправительным работам, не имеющими основного места работы» (с изменениям от 12.07.2021 № 1006)».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа город Елец О.Н. Чаплыгину.
Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских
Приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа город Елец
№ 393 от 09.03.2022
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
1. Уборка улиц.
2. Уборка парков, скверов города.
3. Благоустройство, санитарная очистка и озеленение территорий.
4. Ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров, газонов.
5. Уборка, содержание и ремонт зданий и помещений.
6. Уборка мест захоронений.
7. Сантехнические, малярные, столярные и плотнические работы.
8. Подсобные работы.
Приложение № 2 к постановлению администрации
городского округа город Елец
№ 393 от 09.03.2022
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
|№ п/п
|Наименование организации
|Адрес места нахождения организации
|1
|МБУ «Благоустройство»
|г. Елец, ул. Костенко, д. 55
|2
|МУП города Ельца по благоустройству и оказанию услуг по погребению
|г. Елец, ул. Л. Толстого, д. 83
|3
|ЕМУП «Автоколонна № 1499»
|г. Елец, ул. Задонская, д. 47
|4
|МАУК «Городские парки» города Ельца
|г. Елец, ул. Коммунаров, д. 12Б
|5
|МБУ «Аварийно-спасательная служба» г. Ельца
|г. Елец, ул. Профинтерна, д. 5
|6
|ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко»
|г. Елец, ул. Коммунаров, д. 40
|7
|ГУЗ «Елецкая городская больница №2»
|г. Елец, ул. Костенко, д. 7
|8
|ГУЗ «Елецкий врачебно-физкультурный диспансер»
|г. Елец, ул. Костенко, д. 9
|9
|Елецкий филиал ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»
|г. Елец, ул. Товарная, д. 15
|10
|ГУЗ «Елецкий психоневрологический диспансер»
|г. Елец, ул. Дякина, д. 1
Приложение № 3 к постановлению администрации
городского округа город Елец
№ 393 от 09.03.2022
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОСУЖДЕННЫМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
|№ п/п
|Наименование организации
|Адрес места нахождения организации
|1
|АО «Корпорация «Гринн» филиал «Гипермаркет «Линия» в г.Ельце
|г. Елец, Московское ш., д. 3А
|2
|АО «Ольшанский карьер»
|г. Елец, Томский пер., д. 17
|3
|АО «Энергия»
|г. Елец, пос. Электрик, д. 1
|4
|ГАУЗ «Елецкая стоматологическая поликлиника»
|г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 6
|5
|ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко»
|г. Елец, ул. Коммунаров, д. 40
|6
|ГУЗ «Елецкая городская больница №2»
|г. Елец, ул. Костенко, д. 7
|7
|ГУЗ «Елецкий врачебно-физкультурный диспансер»
|г. Елец, ул. Костенко, д. 9
|8
|Елецкий филиал ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»
|г. Елец, ул. Товарная, д. 15
|9
|Елецкий хлебокомбинат — филиал АО «Лимак»
|г. Елец, ул. Пушкина, д. 1 А
|10
|Елецкое районное потребительское общество
|г. Елец, ул. Федеративная, д. 9
|11
|ЕМУП «Автоколонна № 1499»
|г. Елец, ул. Задонская, д. 47
|12
|АО «Елецтяжстрой»
|г. Елец, ул. Окружная, вл. 3/2
|13
|АО «Инженерстрой»
|г. Елец, ул. Окружная, вл. 3/2
|14
|ЗАО «Кристальный источник»
|г. Елец, ул. Промышленная, д. 94
|15
|МАУК «Городские парки» города Ельца
|г. Елец, ул. Коммунаров, д. 12Б
|16
|МБУК «Елецкий городской краеведческий музей»
|г. Елец, ул. Ленина, д. 99
|17
|МБУ «Аварийно-спасательная служба» г. Ельца
|г. Елец, ул. Профинтерна, д. 5
|18
|ОГУП «Елецводоканал»
|г. Елец, ул. Парковая, д. 12А
|19
|МУП города Ельца по благоустройству и оказанию услуг по погребению
|г. Елец, ул. Л. Толстого, д. 83
|20
|ОАО «Гидропривод»
|г. Елец, ул. А. Гайтеровой, д. 6
|21
|ОАО «Елецкий городской молочный завод»
|г. Елец, ул. Кротевича
|22
|ОАО «КОЛОС»
|г. Елец, ул. Октябрьская, д. 5
|23
|АО «Лавский карьер»
|г. Елец, ул. 1-я Речная, д. 34
|24
|ПАО «Прожекторные угли»
|г. Елец, ул. Электриков, д. 3
|25
|ОАО «Рынки города Ельца»
|г. Елец, Московское ш., д. 6
|26
|АО ЗСМ «Елецкий»
|г. Елец, ул. Черокманова, д. 8
|27
|ОГБУ «Елецкий дом — интернат для престарелых и инвалидов»
|г. Елец, ул. Пригородная, д. 55А
|28
|ГУЗ «Елецкий психоневрологический диспансер»
|г. Елец, ул. Дякина, д. 1
|29
|ООО «Агроснабсахар»
|г. Елец, площадка Сахарного завода, д. 9В
|30
|ООО «Акваимекс»
|г. Елец, ул. Ломоносова, д. 1А
|31
|ООО «Вентремонт»
|г. Елец, ул. Коммунаров, д. 143Б, кв. 14
|32
|ООО «Гамма»
|г. Елец, ул. Красноармейская, д. 39
|33
|ООО «Гарант-Сервис»
|г. Елец, ул. Коммунаров, д. 127
|34
|ООО «Городская управляющая компания»
|г. Елец, ул. Октябрьская, д. 34
|35
|ООО «Городские бани»
|г. Елец, ул. Пушкина, д. 115Б
|36
|ООО «Гранд Отель»
|г. Елец, Орловское ш., д. 13-13А-13Б
|37
|ООО «Гамма-Сервис»
|г. Елец, ул. Пушкина, д.130, помещ.1
|38
|ООО фабрика НХП «Елецкие кружева»
|г. Елец, ул. Карла Маркса, д. 22
|39
|ООО «Елецкий горнообогатительный рудник»
|г. Елец, ул. Верхний Затон
|40
|ООО «Елецкий известковый завод»
|г. Елец, Задонское ш., д. 2
|41
|ООО «Елецкий Коопрынокторг»
|г. Елец, ул. Советская, д. 37
|42
|ООО «Елецкий мясокомбинат»
|г. Елец, ул. Промышленная, д. 90, кв. 202
|43
|ООО «Елецкий стройкомплект»
|г. Елец, Московское ш., д. 32
|44
|ООО «Елецспецстрой»
|г. Елец, площадка Сахарного завода
|45
|ООО «Идеал»
|г. Елец, ул. Кротевича, д. 33А
|46
|ООО «КОМПАНИЯ» «ТРАСТ»
|г. Елец, ул. Советская, д. 43
|47
|ООО «МОЙ ДОМ»
|г. Елец, ул. Сызрано-Вяземская, д. 13
|48
|ООО «МПК «Елец»
|г. Елец, Кирпичный пер., д. 27
|49
|ООО «Панно»
|г. Елец, Московское ш., д. 4
|50
|ООО «ПАРТНЕР»
|г. Елец, Московское ш., д. 18К
|51
|ООО «ВГО-ЭНЕРГО»
|г. Елец, ул. Костенко, д. 67Д, пом. 5 , каб. 301
|52
|ООО «СТАРАТЕЛЬ»
|г. Елец, ул. Путейская, д. 4
|53
|ООО «СТРОЙГРАД»
|г. Елец, ул. Коммунаров, д. 117, оф. 406
|54
|ООО «Стройтермоизоляция»
|г. Елец, ул. Коммунаров, д. 57
|55
|ООО «Стройхозсервис»
|г. Елец, Московское ш., д. 32
|56
|ООО «Стройхозторг»
|г. Елец, Московское ш., д. 32
|57
|Елецкий филиал ООО «ТЭКО-Сервис»
|г. Елец, ул. Октябрьская, д. 120
|58
|ООО «Типография»
|г. Елец, ул. Свердлова, д. 11
|59
|ООО «Уютный дом Елец»
|г. Елец, мкр. Александровский, д. 3, кв. 1
|60
|ООО «Фирма «Кузнец»
|г. Елец, ул. Октябрьская, д. 114
|61
|ООО Управляющая компания «Елецстроймонтаж»
|г. Елец, ул. 1-я Речная, д. 14
|62
|ООО Управляющая компания «Наш дом»
|г. Елец, ул. Гагарина, д. 3, кв. 6
|63
|АО «Елецгидроагрегат»
|г. Елец, ул. Барковского, д. 3
|64
|АО «Елецкая хлебная база №30»
|г. Елец, ул. Кротевича, д. 30
|65
|ПРО Елецкий Знаменский Епархиальный женский монастырь Елецкой епархии Русской православной церкви (Московский филиал)
|г. Елец, ул. Слободская, д. 2А
|66
|ООО «Канцлер»
|г. Елец, ул. Советская, д. 117, кв. 2
|67
|ООО «Мясные технологии»
|г. Елец, ул. Промышленная, д. 90, оф. 205
|68
|ООО «ЖЭУ»
|г. Елец, ул. Октябрьская, д. 120
|69
|ООО «ЛЕГЕНДА»
|г. Елец, ул. Барковского, 3
|70
|ООО «УК ЭТАЛОН»
|г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 18, кв. 35
|71
|ООО «ВЕЛЕС-АГРО»
|г. Елец, ул. Мешкова, д. 1А
|72
|ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»
|г. Елец, Орловское ш., д. 21
|73
|АО «Куриное царство»
|г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 5, каб. 302
|74
|Елецкая дистанция сигнализации, централизации и блокировки-структурное подразделение Юго-Восточной дирекции инфраструктуры- структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры- филиал ОАО «Российские железные дороги»
|г. Елец, ул. Привокзальная, д. 23
|75
|ООО «Сервис-М»
|г. Елец, ул. Промышленная, д. 90, оф. 206
|76
|ООО «Астарта»
|г. Елец, ул. Костенко, д. 18, кв. 20
|77
|ИП Пинегин И.Д.
|г. Елец, ул. Костенко, д. 71
|78
|ИП Гергерт А.В.
|г. Елец
|79
|ИП Фомичев А.В.
|г. Елец
|80
|ИП Лялин Ю.Ю.
|г. Елец
|81
|ИП Меркулов А.В.
|г. Елец
|82
|ИП Антонов Н.А.
|г. Елец
|83
|ИП Беспалов Р.А.
|г. Елец
|84
|ИП Волков М.С.
|г. Елец
|85
|ИП Гуднин О.И.
|г. Елец
|86
|ИП Дюкарев А.В.
|г. Елец
|87
|ИП Дякин Д.Б.
|г. Елец
|88
|ИП Иванов А.В.
|г. Елец
|89
|ИП Клеменцов И.Н.
|г. Елец
|90
|ИП Неделин А.А.
|г. Елец
|91
|ИП Никулин С.С.
|г. Елец
|92
|ИП Огнев С.В.
|г. Елец
|93
|ИП Патока Б.Н.
|г. Елец
|94
|ИП Якунин С.В.
|г. Елец