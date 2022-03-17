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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.03.2022 № 393

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской Федерации

09.03.2022                                                                     № 393

О мероприятиях по исполнению наказаний в виде обязательных и

исправительных работ и о признании утратившими силу некоторых постановлений

администрации городского округа город Елец

В целях создания необходимых условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа город Елец, в соответствии со статьями 25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 49 и 50 Уголовного кодекса РФ, учитывая согласование начальника филиала  по г. Ельцу ФКУ УИИ  УФСИН России по Липецкой области В.В. Хомченко, заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории городского округа город Елец согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

     2. Утвердить Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к обязательным работам на территории городского округа город Елец согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

     3. Утвердить Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ, осужденными, не имеющими основного места работы на территории городского округа город Елец согласно приложению  № 3  к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать организациям, указанным в приложениях    № 2, 3 к настоящему постановлению, обеспечить исполнение обязанностей, предусмотренных статьями 28, 43 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

5. Признать утратившими силу:

— постановление администрации городского округа город Елец от 27.04.2020   № 533 «Об определении мест на территории городского округа город Елец для отбывания уголовного наказания лицами, осужденными к исправительным работам, не имеющими основного места работы»;

— постановление администрации городского округа город Елец от 12.07.2021  № 1006 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 27.04.2020 № 533 «Об определении мест на территории городского округа город Елец для отбывания уголовного наказания лицами, осужденными к исправительным работам, не имеющими основного места работы»;

— постановление администрации городского округа город Елец от 15.11.2021  № 1717 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 27.04.2020 № 533 «Об определении мест на территории городского округа город Елец для отбывания уголовного наказания лицами, осужденными к исправительным работам, не имеющими основного места работы» (с изменениям от 12.07.2021 № 1006)».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации  городского  округа  город Елец          О.Н. Чаплыгину.

Глава городского округа город Елец                                  Е.В. Боровских

Приложение № 1                                                                             к постановлению администрации

городского округа город Елец

№ 393 от 09.03.2022

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

1. Уборка улиц.

2. Уборка парков, скверов города.

3. Благоустройство, санитарная очистка и озеленение территорий.

4. Ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров, газонов.

5. Уборка, содержание и ремонт зданий и помещений.

6. Уборка мест захоронений.

7. Сантехнические, малярные, столярные и плотнические работы.

8. Подсобные работы.

Приложение № 2                                                                             к постановлению администрации

городского округа город Елец

                                                                                                   № 393 от 09.03.2022

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

№ п/пНаименование организацииАдрес места нахождения организации
1МБУ «Благоустройство»г. Елец, ул. Костенко, д. 55
2МУП города Ельца по благоустройству  и оказанию услуг по погребениюг. Елец, ул. Л. Толстого, д. 83
3ЕМУП «Автоколонна № 1499»г. Елец, ул. Задонская, д. 47
4МАУК «Городские парки» города Ельцаг. Елец, ул. Коммунаров, д. 12Б
5МБУ «Аварийно-спасательная служба» г. Ельцаг. Елец, ул. Профинтерна, д. 5
6ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко»г. Елец, ул. Коммунаров, д. 40
7ГУЗ «Елецкая городская больница №2»г. Елец, ул. Костенко, д. 7
8ГУЗ «Елецкий врачебно-физкультурный диспансер»г. Елец, ул. Костенко, д. 9
9Елецкий филиал ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»г. Елец, ул. Товарная, д. 15
10ГУЗ «Елецкий психоневрологический диспансер»г. Елец, ул. Дякина, д. 1

Приложение № 3                                                                             к постановлению администрации

городского округа город Елец

                                                                     № 393 от 09.03.2022

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕСТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОСУЖДЕННЫМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

№ п/пНаименование организацииАдрес места нахождения организации
1АО «Корпорация «Гринн» филиал «Гипермаркет «Линия» в г.Ельцег. Елец, Московское ш., д. 3А
2АО «Ольшанский карьер»г. Елец, Томский пер., д. 17
3АО «Энергия»г. Елец, пос. Электрик, д. 1
4ГАУЗ «Елецкая стоматологическая поликлиника»г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 6
5ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко»г. Елец, ул. Коммунаров, д. 40
6ГУЗ «Елецкая городская больница №2»г. Елец, ул. Костенко, д. 7
7ГУЗ «Елецкий врачебно-физкультурный диспансер»г. Елец, ул. Костенко, д. 9
8Елецкий филиал ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»г. Елец, ул. Товарная, д. 15
9Елецкий хлебокомбинат — филиал АО «Лимак»г. Елец, ул. Пушкина, д. 1 А
10Елецкое районное потребительское обществог. Елец, ул. Федеративная, д. 9
11ЕМУП «Автоколонна № 1499»г. Елец, ул. Задонская, д. 47
12АО «Елецтяжстрой»г. Елец, ул. Окружная, вл. 3/2
13АО «Инженерстрой»г. Елец, ул. Окружная, вл. 3/2
14ЗАО «Кристальный источник»г. Елец, ул. Промышленная, д. 94
15МАУК «Городские парки» города Ельцаг. Елец, ул. Коммунаров, д. 12Б
16МБУК «Елецкий городской краеведческий музей»г. Елец, ул. Ленина, д. 99
17МБУ «Аварийно-спасательная служба» г. Ельцаг. Елец, ул. Профинтерна, д. 5
18ОГУП «Елецводоканал»г. Елец, ул. Парковая, д. 12А
19МУП города Ельца по благоустройству и оказанию услуг по погребениюг. Елец, ул. Л. Толстого, д. 83
20ОАО «Гидропривод»г. Елец, ул. А. Гайтеровой, д. 6
21ОАО «Елецкий городской молочный завод»г. Елец, ул. Кротевича
22ОАО «КОЛОС»г. Елец, ул. Октябрьская, д. 5
23АО «Лавский карьер»г. Елец, ул. 1-я Речная, д. 34
24ПАО «Прожекторные угли»г. Елец, ул. Электриков, д. 3
25ОАО «Рынки города Ельца»г. Елец, Московское ш., д. 6
26АО ЗСМ «Елецкий»г. Елец, ул. Черокманова, д. 8
27ОГБУ «Елецкий дом — интернат для престарелых и инвалидов»г. Елец, ул. Пригородная, д. 55А
28ГУЗ «Елецкий психоневрологический диспансер»г. Елец, ул. Дякина, д. 1
29ООО «Агроснабсахар»г. Елец, площадка Сахарного завода, д. 9В
30ООО «Акваимекс»г. Елец, ул. Ломоносова, д. 1А
31ООО «Вентремонт»г. Елец, ул. Коммунаров, д. 143Б, кв. 14
32ООО «Гамма»г. Елец, ул. Красноармейская, д. 39
33ООО «Гарант-Сервис»г. Елец, ул. Коммунаров, д. 127
34ООО «Городская управляющая компания»г. Елец, ул. Октябрьская, д. 34
35ООО «Городские бани»г. Елец, ул. Пушкина, д. 115Б
36ООО «Гранд Отель»г. Елец, Орловское ш., д. 13-13А-13Б
37ООО «Гамма-Сервис»г. Елец, ул. Пушкина, д.130, помещ.1
38ООО фабрика НХП «Елецкие кружева»г. Елец, ул. Карла Маркса, д. 22
39ООО «Елецкий горнообогатительный рудник»г. Елец, ул. Верхний Затон
40ООО «Елецкий известковый завод»г. Елец, Задонское ш., д. 2
41ООО «Елецкий Коопрынокторг»г. Елец, ул. Советская, д. 37
42ООО «Елецкий мясокомбинат»г. Елец, ул. Промышленная, д. 90, кв. 202
43ООО «Елецкий стройкомплект»г. Елец, Московское ш., д. 32
44ООО «Елецспецстрой»г. Елец, площадка Сахарного завода
45ООО «Идеал»г. Елец, ул. Кротевича, д. 33А
46ООО «КОМПАНИЯ» «ТРАСТ»г. Елец, ул. Советская, д. 43
47ООО «МОЙ ДОМ»г. Елец, ул. Сызрано-Вяземская, д. 13
48ООО «МПК «Елец»г. Елец, Кирпичный пер., д. 27
49ООО «Панно»г. Елец, Московское ш., д. 4
50ООО «ПАРТНЕР»г. Елец, Московское ш., д. 18К
51ООО «ВГО-ЭНЕРГО»г. Елец, ул. Костенко, д. 67Д, пом. 5 , каб. 301
52ООО «СТАРАТЕЛЬ»г. Елец, ул. Путейская, д. 4
53ООО «СТРОЙГРАД»г. Елец, ул. Коммунаров, д. 117, оф. 406
54ООО «Стройтермоизоляция»г. Елец, ул. Коммунаров, д. 57
55ООО «Стройхозсервис»г. Елец, Московское ш., д. 32
56ООО «Стройхозторг»г. Елец, Московское ш., д.  32
57Елецкий филиал ООО «ТЭКО-Сервис»г. Елец, ул. Октябрьская, д. 120
58ООО «Типография»г. Елец, ул. Свердлова, д. 11
59ООО «Уютный дом Елец»г. Елец, мкр. Александровский, д. 3, кв. 1
60ООО «Фирма «Кузнец»г. Елец, ул. Октябрьская, д. 114
61ООО Управляющая компания «Елецстроймонтаж»г. Елец, ул. 1-я Речная, д. 14
62ООО Управляющая компания «Наш дом»г. Елец, ул. Гагарина, д. 3, кв. 6
63АО «Елецгидроагрегат»г. Елец, ул. Барковского, д. 3
64АО «Елецкая хлебная база №30»г. Елец, ул. Кротевича, д. 30
65ПРО Елецкий Знаменский Епархиальный женский монастырь Елецкой епархии Русской православной церкви (Московский филиал)г. Елец, ул. Слободская, д. 2А
66ООО «Канцлер»г. Елец, ул. Советская, д. 117, кв. 2
67ООО «Мясные технологии»г. Елец, ул. Промышленная, д. 90, оф. 205
68ООО «ЖЭУ»г. Елец, ул. Октябрьская, д. 120
69ООО «ЛЕГЕНДА»г. Елец, ул. Барковского, 3
70ООО «УК ЭТАЛОН»г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 18, кв. 35
71ООО «ВЕЛЕС-АГРО»г. Елец, ул. Мешкова, д. 1А
72ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»г. Елец, Орловское ш., д. 21
73АО «Куриное царство»г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 5, каб. 302
74Елецкая дистанция сигнализации, централизации и блокировки-структурное подразделение Юго-Восточной дирекции инфраструктуры- структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры- филиал ОАО «Российские железные дороги»г. Елец, ул. Привокзальная, д. 23
75ООО «Сервис-М»г. Елец, ул. Промышленная, д. 90, оф. 206
76ООО «Астарта»г. Елец, ул. Костенко, д. 18, кв. 20
77ИП Пинегин И.Д.г. Елец, ул. Костенко, д. 71
78ИП Гергерт А.В.г. Елец
79ИП Фомичев А.В.г. Елец
80ИП Лялин Ю.Ю.г. Елец
81ИП Меркулов А.В.г. Елец
82ИП Антонов Н.А.г. Елец
83ИП Беспалов Р.А.г. Елец
84ИП Волков М.С.г. Елец
85ИП Гуднин О.И.г. Елец
86ИП Дюкарев А.В.г. Елец
87ИП Дякин Д.Б.г. Елец
88ИП Иванов А.В.г. Елец
89ИП Клеменцов И.Н.г. Елец
90ИП Неделин А.А.г. Елец
91ИП Никулин С.С.г. Елец
92ИП Огнев С.В.г. Елец
93ИП Патока Б.Н.г. Елец
94ИП Якунин С.В.г. Елец
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