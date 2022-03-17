ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.03.2022 № 393

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской Федерации

09.03.2022 № 393

О мероприятиях по исполнению наказаний в виде обязательных и

исправительных работ и о признании утратившими силу некоторых постановлений

администрации городского округа город Елец

В целях создания необходимых условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа город Елец, в соответствии со статьями 25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 49 и 50 Уголовного кодекса РФ, учитывая согласование начальника филиала по г. Ельцу ФКУ УИИ УФСИН России по Липецкой области В.В. Хомченко, заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории городского округа город Елец согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к обязательным работам на территории городского округа город Елец согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ, осужденными, не имеющими основного места работы на территории городского округа город Елец согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать организациям, указанным в приложениях № 2, 3 к настоящему постановлению, обеспечить исполнение обязанностей, предусмотренных статьями 28, 43 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

5. Признать утратившими силу:

— постановление администрации городского округа город Елец от 27.04.2020 № 533 «Об определении мест на территории городского округа город Елец для отбывания уголовного наказания лицами, осужденными к исправительным работам, не имеющими основного места работы»;

— постановление администрации городского округа город Елец от 12.07.2021 № 1006 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 27.04.2020 № 533 «Об определении мест на территории городского округа город Елец для отбывания уголовного наказания лицами, осужденными к исправительным работам, не имеющими основного места работы»;

— постановление администрации городского округа город Елец от 15.11.2021 № 1717 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 27.04.2020 № 533 «Об определении мест на территории городского округа город Елец для отбывания уголовного наказания лицами, осужденными к исправительным работам, не имеющими основного места работы» (с изменениям от 12.07.2021 № 1006)».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа город Елец О.Н. Чаплыгину.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Приложение № 1 к постановлению администрации

городского округа город Елец

№ 393 от 09.03.2022

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

1. Уборка улиц.

2. Уборка парков, скверов города.

3. Благоустройство, санитарная очистка и озеленение территорий.

4. Ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров, газонов.

5. Уборка, содержание и ремонт зданий и помещений.

6. Уборка мест захоронений.

7. Сантехнические, малярные, столярные и плотнические работы.

8. Подсобные работы.

Приложение № 2 к постановлению администрации

городского округа город Елец

№ 393 от 09.03.2022

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

№ п/п Наименование организации Адрес места нахождения организации 1 МБУ «Благоустройство» г. Елец, ул. Костенко, д. 55 2 МУП города Ельца по благоустройству и оказанию услуг по погребению г. Елец, ул. Л. Толстого, д. 83 3 ЕМУП «Автоколонна № 1499» г. Елец, ул. Задонская, д. 47 4 МАУК «Городские парки» города Ельца г. Елец, ул. Коммунаров, д. 12Б 5 МБУ «Аварийно-спасательная служба» г. Ельца г. Елец, ул. Профинтерна, д. 5 6 ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко» г. Елец, ул. Коммунаров, д. 40 7 ГУЗ «Елецкая городская больница №2» г. Елец, ул. Костенко, д. 7 8 ГУЗ «Елецкий врачебно-физкультурный диспансер» г. Елец, ул. Костенко, д. 9 9 Елецкий филиал ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» г. Елец, ул. Товарная, д. 15 10 ГУЗ «Елецкий психоневрологический диспансер» г. Елец, ул. Дякина, д. 1

Приложение № 3 к постановлению администрации

городского округа город Елец

№ 393 от 09.03.2022

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕСТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОСУЖДЕННЫМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ