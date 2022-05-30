новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Автолюбитель

«Внимание, мотоциклист!»

0 0

В рамках профилактического мероприятия, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, а также в рамках профилактического мероприятия «Внимание — дети!», сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району проводят с водителями разъяснительную работу.

В ходе рейда автоинспекторы обратили особое внимание водителей на недопустимость управления транспортным средством лицом, не имеющим на это права, управления мотоциклом без мотошлема, а также нарушение правил перевозки людей. Особое внимание уделили управлению мототранспортом  несовершеннолетними.

Госавтоинспекция обращает внимание, что мототранспорт – это источник повышенной опасности, и только строгое соблюдение  ПДД обеспечит безопасность  участников дорожного движения, поможет им сохранить свои жизнь и здоровье.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

14-15 июля ГИБДД Елецкого района проведет массовые проверки…

Новые требования по ТО и страховке

ГИБДД назвала не грозящее штрафом нарушение водителей

В нетрезвом состоянии

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1 из 3
Новости ВРФ