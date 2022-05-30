«Внимание, мотоциклист!»

В рамках профилактического мероприятия, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, а также в рамках профилактического мероприятия «Внимание — дети!», сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району проводят с водителями разъяснительную работу.

В ходе рейда автоинспекторы обратили особое внимание водителей на недопустимость управления транспортным средством лицом, не имеющим на это права, управления мотоциклом без мотошлема, а также нарушение правил перевозки людей. Особое внимание уделили управлению мототранспортом несовершеннолетними.

Госавтоинспекция обращает внимание, что мототранспорт – это источник повышенной опасности, и только строгое соблюдение ПДД обеспечит безопасность участников дорожного движения, поможет им сохранить свои жизнь и здоровье.