С 23 по 31 марта, во время весенних школьных каникул, на территории обслуживания Елецкого ЛО МВД России на транспорте полицейские линотдела проведут масштабную профилактическую акцию «Безопасный транспорт».



Ее цель — предупредить и пресечь правонарушения, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте, а также снизить уровень детского травматизма.

Правоохранители напоминают, что территория, где расположены объекты железнодорожной инфраструктуры, — это зона повышенной опасности. Несоблюдение здесь правил поведения может привести к трагическим последствиям. Особую тревогу вызывает травматизм среди детей и подростков: зачастую несовершеннолетние не осознают всех рисков, связанных с нахождением рядом с железной дорогой.

Статистика показывает, что значительная часть трагических происшествий случается из за перехода путей в неустановленных местах, попыток пересечь ж/д полотно перед приближающимся поездом, игр на железнодорожных объектах, а также из-за игнорирования сигналов и ограждений на переездах.

Во время проведения профилактической акции сотрудники Елецкого линейного отдела совместно с представителями профильных ведомств и общественных организаций проведут комплекс мероприятий, направленных на пресечение нарушений требований, касающихся нахождения на объектах ж/д инфраструктуры.

«Надеемся, что акция «Безопасный транспорт» не только поспособствует снижению количества происшествий, но и побудит людей к более ответственному отношению к соблюдению соответствующих правил», — отмечают в Елецком ЛО МВД России на транспорте.