ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.05.2022 №1022
|ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации
|25.05.2022
|№
|1022
Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением «О бюджетном процессе городского округа город Елец», принятым решением Совета депутатов городского округа город Елец от 03.08.2020 №220 (с изменениями), учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации городского округа город Елец в срок до 15 июня 2022 года обеспечить представление информации от главных администраторов доходов бюджета городского округа город Елец и структурных подразделений администрации городского округа город Елец для формирования проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Главным распорядителям средств бюджета городского округа город Елец, структурным подразделениям администрации городского округа город Елец по согласованию с Управлением финансов администрации городского округа город Елец обеспечить представление дополнительной статистической
и аналитической информации, необходимой для разработки проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских
Лыкова Н.В.
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Приложение №1
к постановлению администрации городского округа город Елец
от _____________ № _____
Порядок составления проекта бюджета городского округа город Елец
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
1. Управление финансов администрации городского округа город Елец (далее – Управление финансов):
до 1 августа:
— разрабатывает прогноз поступлений доходов в бюджет городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – городской бюджет на 2023 год и плановый период);
— определяет объем дорожного фонда городского бюджета на 2023 год и плановый период;
до 1 сентября:
— осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый период на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;
— доводит до главных распорядителей средств бюджета городского округа город Елец (далее – ГРБС) предельные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый период;
— разрабатывает проекты программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий городского бюджета на 2023 год и плановый период.
2. ГРБС представляют в Управление финансов:
до 1 августа:
— реестры действующих расходных обязательств городского бюджета на 2023 год и плановый период;
— проекты нормативных правовых актов, предусматривающих установление новых расходных обязательств городского бюджета на 2023 год и плановый период;
— обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях городского бюджета по действующим и принимаемым расходным обязательствам городского бюджета на 2023 год и плановый период с выделением объемов средств, необходимых для выполнения условий софинансирования расходных обязательств с бюджетом Липецкой области;
до 15 сентября:
— распределение предельного объема бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый период по целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец (далее — муниципальные программы города) и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов;
— информацию, содержащую цели и условия предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц — производителей товаров, работ и услуг с обоснованием объема;
— информацию, содержащую цели и условия предоставления субсидий, категории и (или) критерии отбора некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, с обоснованием объема;
— прогнозный объем средств бюджета Липецкой области, планируемый к получению в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов;
до 1 ноября:
— проекты изменений в паспорта муниципальных программ города, согласованные с комитетом экономического развития администрации городского округа город Елец (далее – комитет экономического развития) и Управлением финансов.
3. Комитет экономического развития представляет в Управление финансов:
до 22 июля – основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа город Елец;
до 14 октября – предварительные итоги социально-экономического развития городского округа город Елец за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа город Елец за 2022 год.
4. Администрация городского округа город Елец:
до 20 сентября рассматривает несогласованные вопросы по городскому бюджету на 2023 год и плановый период с ГРБС;
до 15 ноября рассматривает проект городского бюджета на 2023 год и плановый период и вносит его в Совет депутатов городского округа город Елец.
Приложение №2
к постановлению администрации городского округа город Елец
от _____________ № ______
ИНФОРМАЦИЯ,
представляемая главными администраторами доходов бюджета городского округа город Елец, структурными подразделениями администрации городского округа город Елец в Управление финансов администрации городского округа город Елец для формирования проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
|№
п/п
|Наименование информации
|Период(ы)
|Исполнители
|1
|Прогноз поступлений налоговых доходов, администрируемых налоговыми органами и подлежащих зачислению в бюджет городского округа город Елец
|2023, 2024, 2025 годы
|МИФНС №7 по Липецкой области (по согласованию)
|2
|Оценка поступлений налоговых доходов, администрируемых налоговыми органами и подлежащих зачислению в бюджет городского округа город Елец
|2022 год
|3
|Прогноз фонда заработной платы
|2023, 2024, 2025 годы
|Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец
|4
|Оценка фонда заработной платы
|2022 год
|5
|Прогноз доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
|2023, 2024, 2025 годы
|6
|Оценка доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
|2022 год
|7
|Прогноз доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
|2023, 2024, 2025 годы
|Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец
|8
|Оценка доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
|2022 год
|9
|Прогноз поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
|2023, 2024, 2025 годы
|10
|Оценка поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
|2022 год
|11
|Прогноз поступления арендной платы за землю, находящуюся в собственности городского округа
|2023, 2024, 2025 годы
|12
|Оценка поступления арендной платы за землю, находящуюся в собственности городского округа
|2022 год
|13
|Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
|2023, 2024, 2025 годы
|14
|Оценка доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
|2022 год
|15
|Прогноз поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
|2023, 2024, 2025 годы
|16
|Оценка поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
|2022 год
|17
|Прогноз поступлений от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
|2023, 2024, 2025 годы
|18
|Оценка поступлений от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
|2022 год
|19
|Прогноз доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т.ч. казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
|2023, 2024, 2025 годы
|20
|Оценка доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т.ч. казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
|2022 год
|21
|Прогноз доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т.ч. казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
|2023, 2024, 2025 годы
|22
|Оценка доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т.ч. казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
|2022 год
|23
|Прогноз средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
|2023, 2024, 2025 годы
|24
|Оценка средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
|2022 год
|25
|Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации (с указанием наименования имущества, сроков приватизации и предполагаемой цены продажи)
|2023, 2024, 2025 годы
|26
|Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
|2023, 2024, 2025 годы
|Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец
|27
|Оценка доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
|2022 год
|28
|Прогноз поступлений в дорожный фонд городского округа город Елец неналоговых доходов
|2023, 2024, 2025 годы
|Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец