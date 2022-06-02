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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.05.2022 №1022

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации
25.05.2022 1022
   

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением «О бюджетном процессе городского округа город Елец», принятым решением Совета депутатов городского округа город Елец от 03.08.2020 №220 (с изменениями), учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации городского округа город Елец в срок до 15 июня 2022 года обеспечить представление информации от главных администраторов доходов бюджета городского округа город Елец и структурных подразделений администрации городского округа город Елец для формирования проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Главным распорядителям средств бюджета городского округа город Елец, структурным подразделениям администрации городского округа город Елец по согласованию с Управлением финансов администрации городского округа  город  Елец обеспечить представление дополнительной   статистической 

   

и  аналитической  информации,  необходимой для разработки проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа город Елец                                                  Е.В. Боровских

Лыкова Н.В.

42195

Приложение №1

к постановлению администрации городского округа город Елец

от _____________ №  _____             

Порядок составления проекта бюджета городского округа город Елец

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Управление финансов администрации городского округа город Елец (далее – Управление финансов):

до 1 августа:

— разрабатывает прогноз поступлений доходов в бюджет городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – городской бюджет на 2023 год и плановый период);

— определяет объем дорожного фонда городского бюджета на 2023 год и плановый период;

до 1 сентября:

— осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый период на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;

— доводит до главных распорядителей  средств бюджета городского округа город Елец (далее – ГРБС) предельные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый период;

— разрабатывает проекты программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий городского бюджета на 2023 год и плановый период.

2. ГРБС представляют в Управление финансов:

до 1 августа:

— реестры действующих расходных обязательств городского бюджета на 2023 год и плановый период;

— проекты нормативных правовых актов, предусматривающих установление новых расходных обязательств городского бюджета на 2023 год и плановый период;

— обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях городского бюджета по действующим и принимаемым расходным обязательствам городского бюджета на 2023 год и плановый период с выделением объемов средств, необходимых для выполнения условий софинансирования расходных обязательств с бюджетом Липецкой области;

до 15 сентября:

— распределение предельного объема бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый период по целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец  (далее —  муниципальные программы города) и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов;

— информацию, содержащую цели и условия предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц — производителей товаров, работ и услуг с обоснованием объема;

— информацию, содержащую цели и условия предоставления субсидий, категории и (или) критерии отбора некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными  учреждениями, с обоснованием объема;

— прогнозный объем средств бюджета Липецкой области, планируемый к получению в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов;

 до 1 ноября:

— проекты изменений в паспорта муниципальных программ города, согласованные с комитетом экономического развития администрации городского округа город Елец (далее – комитет экономического развития) и Управлением финансов.

3. Комитет экономического развития представляет в Управление финансов:

до 22 июля – основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа город Елец;

до 14 октября – предварительные итоги социально-экономического развития городского округа город Елец за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа город Елец за 2022 год.

4. Администрация городского округа город Елец:

до 20 сентября рассматривает несогласованные вопросы по городскому бюджету на 2023 год и плановый период с ГРБС;

до 15 ноября рассматривает проект городского бюджета на 2023 год и плановый период и вносит его в Совет депутатов городского округа город Елец.

Приложение №2

к постановлению администрации городского округа город Елец

от  _____________ № ______ 

ИНФОРМАЦИЯ,

представляемая главными администраторами доходов бюджета городского округа город Елец, структурными подразделениями администрации городского округа город Елец в Управление финансов администрации городского округа город Елец для формирования проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов


п/п		Наименование информацииПериод(ы)Исполнители
1Прогноз поступлений налоговых доходов, администрируемых налоговыми органами и подлежащих зачислению в бюджет городского округа город Елец2023, 2024, 2025 годыМИФНС №7 по Липецкой области (по согласованию)
2Оценка поступлений налоговых доходов, администрируемых налоговыми органами и подлежащих зачислению в бюджет городского округа город Елец2022 год
3Прогноз фонда заработной платы 2023, 2024, 2025  годыКомитет экономического развития администрации городского округа город Елец
4Оценка фонда заработной платы2022 год
5Прогноз доходов от перечисления части прибыли  муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей2023, 2024, 2025 годы
6Оценка доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей2022 год
7Прогноз доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам2023, 2024, 2025 годы        Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец                                 Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец                                   Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец
8Оценка доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам   2022 год
9Прогноз поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена2023, 2024, 2025 годы
10Оценка поступления арендной  платы за земельные участки, государственная собственность  на которые не разграничена   2022 год
11Прогноз поступления арендной  платы за землю, находящуюся в собственности городского округа2023, 2024, 2025 годы
12Оценка поступления арендной платы за землю, находящуюся в собственности городского округа2022 год
13Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)2023, 2024, 2025 годы
14Оценка доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)2022 год
15Прогноз поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена2023, 2024, 2025 годы
16Оценка поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена2022 год
17Прогноз поступлений от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности2023, 2024, 2025 годы
18Оценка поступлений от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности2022 год
19Прогноз доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением  имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества   унитарных предприятий, в т.ч. казенных) в части реализации основных средств  по указанному имуществу2023, 2024, 2025 годы
20Оценка доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т.ч. казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу2022 год
21Прогноз доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т.ч. казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу2023, 2024, 2025 годы
22Оценка доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т.ч. казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу2022 год
23Прогноз средств от продажи акций и иных форм участия в капитале,  находящихся   в  собственности городских округов2023, 2024, 2025 годы
24Оценка средств от продажи акций и иных форм участия  в капитале,  находящихся  в собственности городских округов2022 год
25Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации (с указанием наименования имущества, сроков приватизации и предполагаемой цены продажи)2023, 2024, 2025 годы
26Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)2023, 2024, 2025 годыУправление протокола и обеспечения деятельности  администрации городского округа город Елец
27Оценка доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления  и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)2022 год
28Прогноз поступлений в дорожный фонд городского округа город Елец неналоговых доходов2023, 2024, 2025 годыУправление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец
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