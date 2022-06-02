ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.05.2022 №1022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 25.05.2022 № 1022

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением «О бюджетном процессе городского округа город Елец», принятым решением Совета депутатов городского округа город Елец от 03.08.2020 №220 (с изменениями), учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации городского округа город Елец в срок до 15 июня 2022 года обеспечить представление информации от главных администраторов доходов бюджета городского округа город Елец и структурных подразделений администрации городского округа город Елец для формирования проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Главным распорядителям средств бюджета городского округа город Елец, структурным подразделениям администрации городского округа город Елец по согласованию с Управлением финансов администрации городского округа город Елец обеспечить представление дополнительной статистической

и аналитической информации, необходимой для разработки проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Лыкова Н.В.

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Приложение №1

к постановлению администрации городского округа город Елец

от _____________ № _____

Порядок составления проекта бюджета городского округа город Елец

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Управление финансов администрации городского округа город Елец (далее – Управление финансов):

до 1 августа:

— разрабатывает прогноз поступлений доходов в бюджет городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – городской бюджет на 2023 год и плановый период);

— определяет объем дорожного фонда городского бюджета на 2023 год и плановый период;

до 1 сентября:

— осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый период на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;

— доводит до главных распорядителей средств бюджета городского округа город Елец (далее – ГРБС) предельные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый период;

— разрабатывает проекты программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий городского бюджета на 2023 год и плановый период.

2. ГРБС представляют в Управление финансов:

до 1 августа:

— реестры действующих расходных обязательств городского бюджета на 2023 год и плановый период;

— проекты нормативных правовых актов, предусматривающих установление новых расходных обязательств городского бюджета на 2023 год и плановый период;

— обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях городского бюджета по действующим и принимаемым расходным обязательствам городского бюджета на 2023 год и плановый период с выделением объемов средств, необходимых для выполнения условий софинансирования расходных обязательств с бюджетом Липецкой области;

до 15 сентября:

— распределение предельного объема бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый период по целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец (далее — муниципальные программы города) и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов;

— информацию, содержащую цели и условия предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц — производителей товаров, работ и услуг с обоснованием объема;

— информацию, содержащую цели и условия предоставления субсидий, категории и (или) критерии отбора некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, с обоснованием объема;

— прогнозный объем средств бюджета Липецкой области, планируемый к получению в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов;

до 1 ноября:

— проекты изменений в паспорта муниципальных программ города, согласованные с комитетом экономического развития администрации городского округа город Елец (далее – комитет экономического развития) и Управлением финансов.

3. Комитет экономического развития представляет в Управление финансов:

до 22 июля – основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа город Елец;

до 14 октября – предварительные итоги социально-экономического развития городского округа город Елец за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа город Елец за 2022 год.

4. Администрация городского округа город Елец:

до 20 сентября рассматривает несогласованные вопросы по городскому бюджету на 2023 год и плановый период с ГРБС;

до 15 ноября рассматривает проект городского бюджета на 2023 год и плановый период и вносит его в Совет депутатов городского округа город Елец.



Приложение №2

к постановлению администрации городского округа город Елец

от _____________ № ______

ИНФОРМАЦИЯ,

представляемая главными администраторами доходов бюджета городского округа город Елец, структурными подразделениями администрации городского округа город Елец в Управление финансов администрации городского округа город Елец для формирования проекта бюджета городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов