ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.05.2022 ОТ №1023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 25.05.2022 № 1023

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа город

Елец от 24.08.2018№ 1379«Об утверждении Положения об учете

детей,подлежащих обучению по

образовательным программам

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих право на получение общегообразованияи проживающих на территориигородского округагород Елец»

По результатам мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городскогоокруга город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Елец от 24.08.2018 №1379 «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих право на получение общегообразованияи проживающих на территориигородского округагород Елец» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Долгошеева Ольга Владимировна, 2-75-46

Приложение

к постановлению администрации городского округа город Елец

от 25.05.2022 № 1023

«Приложение к постановлению

администрации городского округа

город Елец от 24.08.2018 № 1379

Положение

об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих право на получение общего образования и проживающих на территории городского округа город Елец

Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих право на получение общего образования на территории городского округа город Елец (далее – учет детей), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей. Обязательному учетудетей подлежат все дети в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории городского округа город Елец, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на получениеобщегообразования. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Учет детей осуществляется администрацией городского округа город Елец в лице Управления образования администрации городского округа город Елец (далее – Управление образования).

2. Организация работы по учету детей

2.1. Учет детей осуществляется путем:

1) ежегодного составления муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа город Елец (далее – муниципальные общеобразовательные учреждения) списков детей в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;

2) формирования Управлением образования информационной базы данных о детях на основании информации, полученной в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.

2.2. В учете детей участвуют:

1) Управление образования;

2)муниципальные общеобразовательные учреждения;

3) муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа город Елец (далее — муниципальные дошкольные образовательные учреждения).

2.3. При учете детейосуществляется взаимодействиес:

1) ГУЗ «Елецкая ГДБ»;

2) комиссиейпо делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа город Елец;

3) МБУ «РЦМСО г. Ельца»

4) ОКУ «Елецкий городской центр занятости населения»;

5) ОМВД России по г. Ельцу.

2.4. Источниками составления списков детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению вобщеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих право на получение общего образования, в том числе не получающих общего образования,на территории городского округа город Елец, за которой закреплено муниципальное общеобразовательноеучреждениеслужит следующая информация (по мере поступления):

1) данные отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Ельцу о регистрации по месту жительства или месту пребывания граждан (карточки регистрации, домовые (поквартирные) книги и т.д.);

2) данные ГУЗ «Елецкая ГДБ», в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории городского округа город Елец;

3) сведения, полученные от участковыхуполномоченных ОМВД России пог. Ельцу, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории городского округа город Елец;

4) данныеОКУ «Елецкий городской центр занятости населения»о детях, не получающих общее образование соответствующего уровня;

5) данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа город Елец о детях, не получающих общее образование соответствующего уровня.

2.5. Списки детей, проживающих на территории городского округа город Елец, за которой закреплено муниципальное общеобразовательное учреждение,

формируются муниципальными общеобразовательными учреждениями ежегодно до 15 августа текущего года по уровням общего образования и по годам рождения в алфавитном порядке с указанием форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, классам, подписываются руководителем и скрепляются печатью муниципального общеобразовательного учреждения.

Списки детей, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории, за которой закреплено муниципальное общеобразовательное учреждение, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих право на получение общего образования, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, но обучающихся в других муниципальных общеобразовательных учреждениях, проходят согласование между руководителями этих муниципальных общеобразовательных учреждений.

Списки детей, подлежащих обучению и имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории городского округа город Елец, а также данные о формах получения образования, определенных родителями (законными представителями), ежегодно до 20 августа направляются муниципальными общеобразовательными учреждениями на бумажном и электронном носителях (MicrosoftExcel) в Управление образования.

3. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющих право на получение дошкольного образования

3.1. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения осуществляют текущий учет детей, посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение, и ежемесячно предоставляет в МБУ «РЦМСО г. Ельца»табель посещаемости воспитанников с указанием причин отсутствия детей, копии локальных актов о приеме на обучение и об отчислении детей.

3.2. Руководитель муниципального дошкольного образовательного учреждениянесет в соответствии с действующим законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему учету детей, обеспечивает ведение и хранение в учреждении документации по учету и движению обучающихся, конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных представителях), в соответствии с действующим законодательством, издает соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите информации внутри учреждения.

3.3. Управление образования ежегодноне позднее 20 августа направляет запросв ГУЗ «Елецкая ГДБ», ОМВД России по г. Ельцу с целью определения числа детей в возрасте от 2 месяцевдо 8 лет, проживающих на территории городского округа город Елец.

3.4. Управление образования ведет учет:

1) детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования, детей, состоящих на учете по предоставлению места в дошкольных образовательных учреждениях, на основании сведений, содержащихся в электронной системе учета детей по предоставлению места в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на основе информационной системы «БАРС. Web-образование. Электронный детский сад»;

2) детей в возрасте от 2 месяцевдо 8 лет, не посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования:

— детей, проживающих на территории городского округа город Елец, на основании информации, поступившей из ГУЗ «Елецкая ГДБ», о детях в возрасте от 2 месяцевдо 8 лет, обслуживающихся в детских лечебно-профилактических учреждениях;

— детей, зарегистрированных и проживающих на территории городского округа город Елец, на основании информации, поступившей из ОМВД России по г. Ельцу, о детях в возрасте от 2 месяцевдо 8 лет;

— детей, проживающих на территории городского округа город Елец, на основании информации, поступившей из ОМВД России по г. Ельцу о детях в возрасте от 2 месяцевдо 8 лет, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории и не посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих право

на получение общего образования

4.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения ежегодно организуют сбор данных о детях в возрасте от 2 месяцевдо 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за данным общеобразовательным учреждением:

— обучающихся в данном общеобразовательном учреждении;

— обучающихся в других общеобразовательных учреждениях;

— обучающихся в учреждениях профессионального образования;

— посещающих дошкольное образовательное учреждение;

— не посещающих дошкольное образовательное учреждение;

— достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев и подлежащих приему в первый класс в наступающем и следующем за ним учебных годах;

— не имеющих основного общего образования и не обучающихся в нарушение действующего законодательства;

— не обучающихся.

4.2. В целях создания и ведения муниципальной базы данных о детях муниципальные общеобразовательные учреждения ежегодно организуют и осуществляют текущий учет обучающихся своего учреждения вне зависимости от места их проживания, осуществляют систематический контроль за посещаемостью занятий обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, развитии и социальной адаптации.

4.3. В рамках целевого профилактического мероприятия «Всеобуч» муниципальное общеобразовательное учреждение проводит сверку списочного состава всех обучающихся учреждения на основе информационной системы «БАРС. Web-образование. Электронная школа» и списочного состава обучающихся, фактически приступивших к обучению после летних каникул.

4.4. При необходимости муниципальные общеобразовательные учреждения уточняют полученные сведения в рамках взаимодействия с учреждениями и организациями, указанными в пункте 2.2, пункте 2.3 раздела 2 настоящего Положения, проводят подворный обход территории, за которой закреплено учреждение.

4.5. Списки несовершеннолетних обучающихся, принятых в муниципальное общеобразовательное учреждение, отчисленных из него в течение учебного года, передаются в Управление образования по окончании каждой учебной четверти, учебного года, на начало нового учебного года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

4.6. На основании имеющейся информации о детях, не получающих общего образования по каким-либо причинам, в том числе выявленных в рамках целевого профилактического мероприятия «Всеобуч», Управление образования совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города (по согласованию), с заинтересованными лицами принимает необходимые меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования, в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Руководительмуниципального общеобразовательного учреждениянесет в соответствии с действующим законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему учету детей, направляемых в Управление образования, обеспечивает ведение и хранение в учреждении документации по учету и движению обучающихся, конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных представителях) в соответствии с действующим законодательством, издает соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите информации внутри общеобразовательного учреждения.

5. Компетенция Управления образования и муниципальных образовательных организаций по обеспечению учета детей

5.1. Компетенция Управления образования:

1) ведет учет детей в соответствии с разделом 2 настоящего Положения;

2) не позднее 15 марта текущего года издает правовой акт о закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями городского округа город Елец для проведения учета детей, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территориигородского округа город Елец, за которой закреплено указанное муниципальное общеобразовательное учреждение;

3) не позднее 01 апреля текущего года издает правовой акт о закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений за конкретными территориями для проведения учета детей, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено указанное образовательное учреждение;

4) осуществляет корректировку информационной базы данных на основании предоставленных муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальными дошкольными образовательными учреждениями результатов учета детей, проверки приема и явки детей, проживающих в жилых домах, расположенных на территории городского округа город Елец, за которой закреплено указанное образовательное учреждение, а также о детях, отчисленных из муниципального общеобразовательного учреждения, муниципального дошкольного образовательного учреждения и вновь принятых на обучение;

5) принимает от муниципальных общеобразовательных учреждений информацию о детях, не приступивших к занятиям и длительное время не посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения;

6) принимает меры к устройству детей, проживающих на территории городского округа город Елец, за которой закреплено муниципальное общеобразовательное учреждение, в другое муниципальное общеобразовательное учреждение в случае отсутствия мест в данном муниципальном общеобразовательном учреждении;

7) не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и, с его согласия, по трудоустройству, в случае оставления несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет, муниципального общеобразовательного учреждениядо получения общего образования при наличии согласия родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа город Елец;

8) совместно с родителями (законными представителями) принимает не позднее чем в месячный срок меры, обеспечивающие получение общего образования несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет, отчисленным из общеобразовательной организации и не получившим основного общего образования;

9) обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»).

5.2. Компетенция муниципальных общеобразовательных учреждений по обеспечению учета детей:

1) осуществляют учет детей в соответствии с разделом 2 настоящего Положения;

2) ежегодно до 20 августа представляют в Управление образования на бумажном и электронном носителях списки детей, подлежащих учету;

3) осуществляют сбор информации и ведение документации по учету детей;

4) проводят необходимую информационно-разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по учету детей;

5) обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона «О персональных данных».

5.3. Компетенция муниципальных дошкольных образовательных учреждений по обеспечению учета детей:

1) предоставляют информацию в муниципальные общеобразовательные учреждения о детях, посещающихмуниципальное дошкольное образовательное учреждение, о детях, которые достигнут к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, подлежащих приему в первый класс в наступающем учебном году, о детях, подлежащих приему в первый класс в следующем учебном году;

2) проводят необходимую информационно-разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по учету детей;

3) обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона «О персональных данных».

Приложение 1 к Положению

об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих право на получение общего образования и проживающих на территории городского округа город Елец

Таблица 1

Списки несовершеннолетних обучающихся,

проживающих на территории, за которой закреплено _________________________________________________________

(наименование общеобразовательного учреждения)

№ п/п* ФИО (последнее – при наличии) Дата рождения Адрес прожива- ния Форма получения образования Место нахождения общеобразовательного учреждения Класс Примечание в орга-низации вне орга-низации адрес регистрации гражданство инвалидность Среднее общее образование …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) Итого: …..чел. Основное общее образование …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) Итого: …. чел. Начальное общее образование …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) Итого: …. чел. Итого: чел

___________________

* указывается сквозная нумерация

Списки формируются по уровням образования

Списки подписываются руководителем (заместителем руководителя) и

скрепляются печатью общеобразовательного учреждения

Таблица 2

Списки несовершеннолетних обучающихся __________________________________________________,

(наименование общеобразовательного учреждения)

проживающих на территории, за которой закреплено __________________________________________________

(наименование общеобразовательного учреждения)

№ п/п* ФИО (последнее – при наличии) Дата рождения Адрес прожива- ния Форма получения образования Место нахождения образовательного учреждения Класс Примечание в орга-низации вне орга-низации адрес регистрации гражданство инвалидность Среднее общее образование …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) Итого: …..чел. Основное общее образование …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) Итого: …. чел. Начальное общее образование …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) Итого: …. чел. Итого: чел.

____________________

Списки формируются по уровням образования

Списки формируются по каждому муниципальному общеобразовательному учреждению отдельно

Списки подписываются руководителем (заместителем руководителя) и

скрепляются печатью общеобразовательного учреждения

Таблица 3

Списки несовершеннолетних обучающихся,

проживающих на территории, за которой закреплено __________________________________________________,

(наименование общеобразовательного учреждения)

получивших __________________ общее образование

(указать: основное или среднее)

и продолживших обучение в профессиональных образовательных учреждениях

__________________________________________________________

(наименование профессионального образовательного учреждения)

№ п/п* ФИО (последнее – при наличии) Дата рождения Адрес прожива- ния Форма получения образования Место нахождения общеобразовательного учреждения Курс Примечание в орга-низации вне орга-низации адрес регистрации гражданство …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) Итого: чел.

______________________________________

Списки подписываются руководителем (заместителем руководителя) и

скрепляются печатью общеобразовательного учреждения

Таблица 4

Списки несовершеннолетних обучающихся,

проживающих на территории, за которой закреплено __________________________________________________,

(наименование общеобразовательного учреждения)

посещающих __________________________________________________

(наименование дошкольного образовательного учреждения)

№ п/п* ФИО (последнее – при наличии) Дата рождения Адрес прожива- ния Форма получения образования Место нахождения дошкольного образовательного учреждения группа Примечание в орга-низации вне орга-низации адрес регистрации гражданство инвалидность …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) Итого: …. чел. Итого: чел.

__________________________

Списки формируются по уровням образования

Списки формируются по каждому муниципальному дошкольному образовательному учреждению отдельно

Списки подписываются руководителем (заместителем руководителя) и

скрепляются печатью общеобразовательного учреждения

Таблица 5

Списки детей, проживающих на территории, за которой закреплено __________________________________________________,

(наименование общеобразовательного учреждения)

не посещающих дошкольное образовательное учреждение

№ п/п ФИО (последнее – при наличии) Дата рождения Адрес прожива- ния Форма получения образования Примечание в орга-низации вне орга-низации адрес регистрации гражданство инвалидность …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) …. год (указывается год рождения) Итого: чел.

______________________

Списки подписываются руководителем (заместителем руководителя) и

скрепляются печатью общеобразовательного учреждения

Таблица 6

Списки детей, проживающих на территории, за которой закреплено __________________________________________________,

(наименование общеобразовательного учреждения)

которым исполнится 6 лет 6 месяцев на 01.09.20…. года,

подлежащих приему в первый класс в 20____/20____ учебном году

№ п/п ФИО (последнее – при наличии) Дата рождения Адрес прожива- ния Форма получения образования Примечание в орга-низации вне орга-низации адрес регистрации гражданство инвалидность …. год (указывается год рождения) Итого: чел.

___________________

Списки формируютсяотдельно по состоянию на 1 сентября наступающего и следующегоза ним учебных годов

Списки подписываются руководителем (заместителем руководителя) и

скрепляются печатью общеобразовательного учреждения

Таблица 7

Сводный отчёт об учете детей, проживающих на территории, за которой закреплено

__________________________________________________

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения)

Всего детей до 18 лет, зарегистрированных и (или) проживающих на территории, закрепленной за муниципальным общеобразовательным учреждением Из них: Зарегистрированы и проживают постоянно Зарегистрированы, но не проживают Проживают, но не зарегистрированы Всего дошкольников Из них: Посещают дошкольное образовательное учреждение Не посещают дошкольное образовательное учреждение Дети-инвалиды Всего детей школьного возраста Из них: Обучаются в данном муниципальном общеобразовательном учреждении Обучаются в других муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город Елец Получают семейное образование Получают образование в форме самообразования Обучаются в других общеобразовательных учреждениях Липецкой области Обучаются в общеобразовательных учреждениях других регионов Обучаются в профессиональных образовательных учреждениях Из них: После освоения образовательных программ основного общего образования После освоения образовательных программ среднего общего образования Обучаются в профессиональных учреждениях высшего образования Находятся в учреждениях господдержки детства Дети-инвалиды Работают Не работают, не обучаются Осуждены Другое (указать)

___________________

Сводный отчет подписывается руководителем (заместителем руководителя) искрепляются печатью общеобразовательного учреждения

Приложение 2 к Положению

об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих право на получение общего образования и проживающих на территории городского округа город Елец

Таблица 1

Списки несовершеннолетних обучающихся

М__ОУ __________________, осваивавших

______________________________________________________,

(указывается уровень образования)

отчисленныхв 20____-20_____ учебном году

№ п/п ФИО (последнее — при наличии) Дата рождения Класс Приказ об отчислении (дата, №) Куда выбыл I четверть II четверть III четверть IV четверть лето ….. года Итого: чел.

______________________

Списки формируются по уровням образования

К спискам прилагаются заверенные копии уведомлений, подтверждающие продолжение обучение несовершеннолетнего

Списки подписываются руководителем (заместителем руководителя) и

скрепляются печатью общеобразовательного учреждения

Таблица 2

Спискинесовершеннолетних обучающихся

М__ОУ __________________, отчисленных в 20___-20___ учебном году

и продолживших обучение в профессиональном

образовательном учреждении

№ п/п ФИО (последнее – при наличии) Дата рождения Класс Приказ об отчислении (дата, №) Куда выбыл I четверть II четверть III четверть IV четверть лето 20….. года Итого: чел.

______________________

К спискам прилагаются заверенные копии справок (уведомлений), подтверждающие продолжение обучение несовершеннолетнего

Списки подписываются руководителем (заместителем руководителя) и

скрепляются печатью общеобразовательного учреждения

Таблица 3

Спискинесовершеннолетних обучающихся М__ОУ __________________,

осваивающих ____________________________________

(указывается уровень образования)

принятых в 20___-20____ учебном году

№ п/п ФИО (последнее – при наличии) Дата рождения Класс Приказ о приеме на обучение (дата, №) Откуда прибыл I четверть II четверть III четверть IV четверть лето 20…. года Итого: чел.

______________________________________

Списки формируются по уровням образования

Списки подписываются руководителем (заместителем руководителя) и

скрепляются печатью общеобразовательного учреждения»