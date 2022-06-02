ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.05.2022 № 1024

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Елец

от 25.05.2022 № 1024

«Приложение

к постановлению администрации города Ельца

от 04.06.2013 № 786

Тарифы на услуги, работы Муниципального бюджетного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Ельца

№ п/п Наименование услуги, работы Ед.изм. Тариф руб.

I. Сантехнические работы

1.

до 50 мм 1шт. 148

до 75 мм 1шт. 177

до 100 мм 1шт. 206

2 Установка заглушек на трубопроводах и стояках диаметром до 50мм с предварительной разборкой 1шт. 240

3 Установка заглушек на трубопроводах и стояках диаметром до 100мм с предварительной разборкой 1шт. 479

4 Смена сгонов у трубопроводов диаметром:

до 20мм 1шт. 107

до 32мм 1шт. 154

до 50мм 1шт. 253

5 Демонтаж радиаторов:

весом до 80кг 1шт. 208

весом до 160кг 1шт. 259

6 Установка радиаторов:

чугунных 1секция 59

стальных 1секция 54

7 Заделка стыков соединений внутренних трубопроводов путем замены уплотнителей (жгуты, прокладки и др.) 1соед. 87

8 Устранение засоров:

канализационных трубопроводов (с помощью троса): 1услуга 1700

дворовых канализационных трубопроводов 1м 224

санитарных приборов 1место 174

9 Перекрытие запорной арматуры с пуском системы отопления после устранения неисправности 1опер. 28

10 Слив воды с системы отопления 1стояк 257

11 Наполнение системы отопления водой с осмотром системы 1стояк 257

12 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1стояк 81

13 Отогрев радиаторов, трубопроводов системы отопления, канализации 1час 262

14 Смена санитарных приборов:

шарового крана, вентиля 1прибор 315

смывного крана 1прибор 352

15 Снятие задвижек диаметром до 100мм 1шт. 275

16 Снятие кранов водоразборных или туалетных 1шт. 17

17 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:

на резьбе диаметром:

до 32мм 1м 111

до 50мм 1м 161

на сварке диаметром:

до 50мм 1м 129

до 63мм 1м 175

до 100мм 1м 192

18 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

до 50мм 1м 202

до 100мм 1м 249

19 Смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб диаметром:

до 50мм 1м 890

до 100мм 1м 919

до 150мм 1м 1326

20 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром:

до 15мм 1м 673

до 20 мм 1м 681

до 25мм 1м 681

21 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб диаметром:

до 15мм 1м 647

до 20мм 1м 696

до 25мм 1м 731

22 Смена отдельных участков трубопроводов диаметром:

до 20мм 1м 379

до 32мм 1м 389

до 50мм 1м 469

до 80мм 1м 542

23 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:

от 15мм до 40мм 1врезка 1919

до 50мм 1врезка 2675

до 80мм 1врезка 3623

24 Сварка отводов при диаметре:

до 25мм 1стык 176

до 32мм 1стык 245

до 40мм 1стык 344

25 Устранение свищей на трубопроводе 1шт. 121

II. Электромонтажные работы

26 Демонтаж :

скрытой электропроводки 1м 8

кабеля 1м 27

предохранителя 1ед. 169

автоматических выключателей 1 ед. 226

пакетных переключателей 1 ед. 218

27 Демонтаж осветительных приборов:

выключателей, розеток 1ед. 17

патронов, подвесок 1ед. 10

светильников с лампами накаливания 1ед. 19

осветительных приборов: бра, плафонов 1ед. 30

светильников для люминесцентных ламп 1ед. 52

28 Монтаж:

предохранителя 1ед. 169

автоматических выключателей 1шт. 226

пакетных переключателей 1шт. 218

29 Замена деталей: удаление негодных пробок и установка новых 1ед. 206

30 Зачистка и подтягивание нагревающихся контактов 1услуга 111

31 Подсоединение проводов к электрическим аппаратам 1ед. 111

32 Смена:

ламп накаливания 1шт. 20

ламп люминесцентных 1шт. 43

пакетных выключателей 1шт. 273

светильников с лампами накаливания 1шт. 297

светильников с люминесцентными лампами 1шт. 544

33 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели и провода, сечение до 10мм2 1жила 61

34 Установка:

выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке 1шт. 150

патрона стенного или потолочного 1шт. 224

розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке 1шт. 161

провода групповых осветительных сетей 1м 134

III. Выезд аварийной бригады

Выезд аварийной бригады к месту аварии 1услуга 1000

Вывоз жидких бытовых отходов 671

IV. Услуги автотранспорта

ЗИЛ-433362 «автовышка» 1час 1489

ГАЗ-330700 «бочка-АС» 1бочка 1132

МАЗ-5337 «автокран» 1час 1459

ГАЗ-САЗ-350701 «самосвал» 1час 1154

Трактор Беларусь 920 1 час 1270