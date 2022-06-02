ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.05.2022 № 1024
|Приложение
|к постановлению администрации
|городского округа город Елец
|от 25.05.2022 № 1024
|«Приложение
|к постановлению администрации города Ельца
|от 04.06.2013 № 786
|Тарифы на услуги, работы Муниципального бюджетного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Ельца
|№ п/п
|Наименование услуги, работы
|Ед.изм.
|Тариф руб.
|I. Сантехнические работы
|1.
|до 50 мм
|1шт.
|148
|до 75 мм
|1шт.
|177
|до 100 мм
|1шт.
|206
|2
|Установка заглушек на трубопроводах и стояках диаметром до 50мм с предварительной разборкой
|1шт.
|240
|3
|Установка заглушек на трубопроводах и стояках диаметром до 100мм с предварительной разборкой
|1шт.
|479
|4
|Смена сгонов у трубопроводов диаметром:
|до 20мм
|1шт.
|107
|до 32мм
|1шт.
|154
|до 50мм
|1шт.
|253
|5
|Демонтаж радиаторов:
|весом до 80кг
|1шт.
|208
|весом до 160кг
|1шт.
|259
|6
|Установка радиаторов:
|чугунных
|1секция
|59
|стальных
|1секция
|54
|7
|Заделка стыков соединений внутренних трубопроводов путем замены уплотнителей (жгуты, прокладки и др.)
|1соед.
|87
|8
|Устранение засоров:
|канализационных трубопроводов (с помощью троса):
|1услуга
|1700
|дворовых канализационных трубопроводов
|1м
|224
|санитарных приборов
|1место
|174
|9
|Перекрытие запорной арматуры с пуском системы отопления после устранения неисправности
|1опер.
|28
|10
|Слив воды с системы отопления
|1стояк
|257
|11
|Наполнение системы отопления водой с осмотром системы
|1стояк
|257
|12
|Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
|1стояк
|81
|13
|Отогрев радиаторов, трубопроводов системы отопления, канализации
|1час
|262
|14
|Смена санитарных приборов:
|шарового крана, вентиля
|1прибор
|315
|смывного крана
|1прибор
|352
|15
|Снятие задвижек диаметром до 100мм
|1шт.
|275
|16
|Снятие кранов водоразборных или туалетных
|1шт.
|17
|17
|Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:
|на резьбе диаметром:
|до 32мм
|1м
|111
|до 50мм
|1м
|161
|на сварке диаметром:
|до 50мм
|1м
|129
|до 63мм
|1м
|175
|до 100мм
|1м
|192
|18
|Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:
|до 50мм
|1м
|202
|до 100мм
|1м
|249
|19
|Смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб диаметром:
|до 50мм
|1м
|890
|до 100мм
|1м
|919
|до 150мм
|1м
|1326
|20
|Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром:
|до 15мм
|1м
|673
|до 20 мм
|1м
|681
|до 25мм
|1м
|681
|21
|Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб диаметром:
|до 15мм
|1м
|647
|до 20мм
|1м
|696
|до 25мм
|1м
|731
|22
|Смена отдельных участков трубопроводов диаметром:
|до 20мм
|1м
|379
|до 32мм
|1м
|389
|до 50мм
|1м
|469
|до 80мм
|1м
|542
|23
|Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:
|от 15мм до 40мм
|1врезка
|1919
|до 50мм
|1врезка
|2675
|до 80мм
|1врезка
|3623
|24
|Сварка отводов при диаметре:
|до 25мм
|1стык
|176
|до 32мм
|1стык
|245
|до 40мм
|1стык
|344
|25
|Устранение свищей на трубопроводе
|1шт.
|121
|II. Электромонтажные работы
|26
|Демонтаж :
|скрытой электропроводки
|1м
|8
|кабеля
|1м
|27
|предохранителя
|1ед.
|169
|автоматических выключателей
|1 ед.
|226
|пакетных переключателей
|1 ед.
|218
|27
|Демонтаж осветительных приборов:
|выключателей, розеток
|1ед.
|17
|патронов, подвесок
|1ед.
|10
|светильников с лампами накаливания
|1ед.
|19
|осветительных приборов: бра, плафонов
|1ед.
|30
|светильников для люминесцентных ламп
|1ед.
|52
|28
|Монтаж:
|предохранителя
|1ед.
|169
|автоматических выключателей
|1шт.
|226
|пакетных переключателей
|1шт.
|218
|29
|Замена деталей: удаление негодных пробок и установка новых
|1ед.
|206
|30
|Зачистка и подтягивание нагревающихся контактов
|1услуга
|111
|31
|Подсоединение проводов к электрическим аппаратам
|1ед.
|111
|32
|Смена:
|ламп накаливания
|1шт.
|20
|ламп люминесцентных
|1шт.
|43
|пакетных выключателей
|1шт.
|273
|светильников с лампами накаливания
|1шт.
|297
|светильников с люминесцентными лампами
|1шт.
|544
|33
|Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели и провода, сечение до 10мм2
|1жила
|61
|34
|Установка:
|выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке
|1шт.
|150
|патрона стенного или потолочного
|1шт.
|224
|розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке
|1шт.
|161
|провода групповых осветительных сетей
|1м
|134
|III. Выезд аварийной бригады
|Выезд аварийной бригады к месту аварии
|1услуга
|1000
|Вывоз жидких бытовых отходов
|671
|IV. Услуги автотранспорта
|ЗИЛ-433362 «автовышка»
|1час
|1489
|ГАЗ-330700 «бочка-АС»
|1бочка
|1132
|МАЗ-5337 «автокран»
|1час
|1459
|ГАЗ-САЗ-350701 «самосвал»
|1час
|1154
|Трактор Беларусь 920
|1 час
|1270
|Экскаватор ЕК-14
|1 час
|1444