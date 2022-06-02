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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.05.2022 № 1024

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Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от 25.05.2022 № 1024
«Приложение
к постановлению администрации города Ельца 
от 04.06.2013 № 786
Тарифы на услуги, работы Муниципального бюджетного учреждения                              «Аварийно-спасательная служба» города Ельца
№ п/пНаименование услуги, работыЕд.изм.Тариф руб.
I. Сантехнические работы 
1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   до 50 мм1шт.148
   до 75 мм1шт.177
   до 100 мм1шт.206
2Установка заглушек на трубопроводах и стояках диаметром до 50мм с предварительной разборкой1шт.240
3Установка заглушек на трубопроводах и стояках диаметром до 100мм с предварительной разборкой1шт.479
4Смена сгонов у трубопроводов диаметром:  
  до 20мм1шт.107
  до 32мм1шт.154
  до 50мм1шт.253
5Демонтаж радиаторов:  
  весом до 80кг1шт.208
  весом до 160кг1шт.259
6Установка радиаторов:   
 чугунных1секция59
  стальных1секция54
7Заделка стыков соединений внутренних трубопроводов путем замены уплотнителей (жгуты, прокладки и др.)1соед.87
8Устранение засоров:  
  канализационных трубопроводов (с помощью троса):1услуга1700
  дворовых канализационных трубопроводов224
  санитарных приборов1место174
9Перекрытие запорной арматуры с пуском системы отопления после устранения неисправности1опер.28
10Слив воды с системы отопления 1стояк257
11Наполнение системы отопления водой с осмотром системы1стояк257
12Ликвидация воздушных пробок в системе отопления1стояк81
13Отогрев радиаторов, трубопроводов системы отопления, канализации1час262
14Смена санитарных приборов:  
  шарового крана, вентиля1прибор315
  смывного крана1прибор352
15Снятие задвижек диаметром до 100мм1шт.275
16Снятие кранов водоразборных или туалетных1шт.17
17Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:  
  на резьбе диаметром:  
  до 32мм111
 до 50мм161
 на сварке  диаметром:   
 до 50мм129
 до 63мм175
 до 100мм192
18Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб  диаметром:  
  до 50мм202
 до 100мм249
19Смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб диаметром:  
  до 50мм890
 до 100мм919
  до 150мм1326
20Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром:  
  до 15мм673
  до 20 мм681
 до 25мм681
21Замена трубопроводов отопления  из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб диаметром:  
 до 15мм647
 до 20мм696
 до 25мм731
22Смена отдельных участков трубопроводов диаметром:  
  до 20мм379
  до 32мм389
 до 50мм469
  до 80мм542
23Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:  
  от 15мм до 40мм1врезка1919
  до 50мм 1врезка2675
 до 80мм 1врезка3623
24Сварка отводов при диаметре:  
  до 25мм1стык176
  до 32мм1стык245
  до 40мм1стык344
25Устранение свищей на трубопроводе1шт.121
II. Электромонтажные работы 
26Демонтаж :  
 скрытой электропроводки8
 кабеля27
  предохранителя1ед.169
 автоматических выключателей1 ед.226
 пакетных переключателей 1 ед.218
27Демонтаж осветительных приборов:   
 выключателей, розеток1ед.17
  патронов, подвесок1ед.10
 светильников с лампами накаливания1ед.19
 осветительных приборов: бра, плафонов1ед.30
 светильников для люминесцентных ламп1ед.52
28Монтаж:  
 предохранителя1ед.169
 автоматических выключателей1шт.226
 пакетных переключателей1шт.218
29Замена деталей: удаление негодных пробок и установка новых1ед.206
30Зачистка и подтягивание нагревающихся контактов1услуга111
31Подсоединение проводов к электрическим аппаратам1ед.111
32Смена:  
  ламп накаливания1шт.20
  ламп люминесцентных 1шт.43
  пакетных выключателей1шт.273
  светильников с лампами накаливания1шт.297
 светильников с люминесцентными лампами 1шт.544
33Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели и провода, сечение до 10мм21жила61
34Установка:  
 выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке1шт.150
 патрона стенного или потолочного1шт.224
 розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке1шт.161
 провода групповых осветительных сетей134
III.  Выезд аварийной бригады 
 Выезд аварийной бригады к месту аварии1услуга1000
 Вывоз жидких бытовых отходов 671
IV. Услуги автотранспорта 
 ЗИЛ-433362 «автовышка» 1час1489
 ГАЗ-330700 «бочка-АС» 1бочка1132
 МАЗ-5337 «автокран»1час1459
 ГАЗ-САЗ-350701 «самосвал»1час1154
 Трактор Беларусь 9201 час1270
 Экскаватор ЕК-141 час1444
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