ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.05.2022 ОТ № 1024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ЕЛЕЦ

25.05.2022 № 1024

О внесении изменений в постановление

администрации города Ельца от 04.06.2013

№ 786 «Об утверждении тарифов на услуги,

работы муниципального бюджетного учреждения

«Аварийно-спасательная служба» города Ельца»

(с изменениями от 12.07.2017 № 1211, от 20.05.2019 №753)

В целях улучшения финансового положения Муниципального бюджетного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Ельца, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком регулирования цен и тарифов на товары, работы и услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Елец, принятым решением Совета депутатов городского округа город Елец от 10.03.2017 № 427 (с изменениями), руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Ельца от 04.06.2013 № 786 «Об утверждении тарифов на услуги, работы муниципального бюджетного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Ельца» изменения, изложив приложение «Тарифы на услуги, работы муниципального бюджетного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Ельца» (с изменениями от 12.07.2017 № 1211, от 20.05.2019 №753) к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н.М. Родионова.

Глава городского округа город Елец Е.В.Боровских

Мисриев Тимур Назимович,59976

