ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21.07.2022 № 1425

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской Федерации

21.07.2022 № 1425

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 08.09.2021 № 1352 «Об утверждении цен на платные услуги Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова»

В целях улучшения финансового положения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком регулирования цен и тарифов на товары, работы и услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Елец, принятым решением Совета депутатов городского округа город Елец от 10.03.2017 № 427 (с изменением), руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации городского округа город Елец от 08.09.2021 № 1352 «Об утверждении цен на платные услуги Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова» изменения, изложив приложение «Цены на платные услуги Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова» к постановлению администрации городского округа город Елец от 08.09.2021 № 1352 «Об утверждении цен на платные услуги Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.

Глава городского округа город Елец Е.В.Боровских

Воронова Галина Анатольевна, 2 01 53

Вносит:

Начальник управления образования

администрации городского округа город Елец

Г.А. Воронова

Согласовано:

Заместитель главы администрации

городского округа город Елец

М.В. Селянина

Председатель комитета экономического развития администрации городского округа город Елец

В.В. Глазнев

Председатель правового комитета

администрации городского округа город Елец

Е.В. Ершова

Управляющий делами администрации

городского округа город Елец

О.Н. Чаплыгина

Приложение к постановлению администрации городского округа город Елец от ___________№ ______ «Приложение к постановлению администрации городского округа город Елец от 08.09.2021 № 1352 № п/п Наименование услуги Единица измерения Цена услуги, (руб.) 1. Занятие «Школа будущего первоклассника» для детей 5-7 лет 1 чел./ 1занятие в группе

(35 мин.) 65

2. Сопровождение внеурочной деятельности в группе обучающихся 1-4 классов и преодолению проблем и трудностей в ходе самообразования 1 чел./ 1 занятие в группе

(60 мин.) 26

3. Занятие «Математика для всех» для обучающихся 5-9 классов 1 чел./ 1 занятие в группе

(45 мин.) 120

4. Занятие «Особенности русского языка» для обучающихся 5-9 классов 1 чел./ 1 занятие в группе

(45 мин.) 120

5. Занятие «Профессиональное самоопределение» для обучающихся 8-9 классов 1 чел./ 1 занятие в группе

(45 мин.) 100

6. Занятие «Эмоциональный интеллект» для обучающихся 5-9 классов 1 чел./ 1 занятие в группе

(90 мин.) 100

7. Занятие «Иностранный для всех» для обучающихся 1-9 классов 1 чел./ 1 занятие в группе

(45 мин.) 120

8. Занятие «Особенности программирования» для обучающихся 1-9 классов 1 чел./ 1 занятие в группе

(45 мин.) 100

9. Занятие «Спортивные игры» 1 чел./ 1 занятие в группе

(90 мин.) 120

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