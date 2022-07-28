ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21.07.2022 №1426

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 21.07.2022 № 1426

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги городского округа город Елец

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Положения о бюджетном процессе городского округа город Елец, принятого решением Совета депутатов городского округа город Елец от 03.08.2020 № 220, учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги городского округа город Елец согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа

город Елец Е. В. Боровских

Лыкова Наталья Васильевна

8(47467) 4-21-95

Приложение

к постановлению

администрации городского округа город Елец

от 21.07.2022 №1426

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ

КНИГИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Порядок ведения муниципальной долговой книги городского округа город Елец (далее – Порядок) разработан с целью обеспечения контроля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств городского округа город Елец (далее – долговые обязательства) и устанавливает порядок, сроки регистрации, предоставление информации о долговых обязательствах и процедуру ведения муниципальной долговой книги городского округа город Елец (далее — Долговая книга), ее структуру, порядок хранения.

1. Порядок ведения Долговой книги

1. Ведение Долговой книги осуществляется Управлением финансов администрации городского округа город Елец (далее – Управление финансов) в соответствии с настоящим Порядком.

2. Отдел бюджетного учета, отчетности и контрольно-ревизионной деятельности Управления финансов несет ответственность за сохранность, своевременность, полноту и правильность ведения Долговой книги.

3. Лица, ответственные за ведение Долговой книги, назначаются начальником Управления финансов.

4. Долговая книга ведется в виде электронных реестров (таблиц) по видам долговых обязательств и содержит общую информацию о параметрах долговых обязательств.

5. Информация о долговых обязательствах (за исключением долговых обязательств по муниципальным гарантиям городского округа город Елец) вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.

Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям городского округа город Елец вносится в Долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения Управлением финансов сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией городского округа город Елец.

2. Порядок регистрации долговых обязательств

6. Регистрация долговых обязательств производится на основании первичных документов (оригиналов или заверенных копий), подтверждающих возникновение долгового обязательства, и осуществляется путем присвоения регистрационного номера долговому обязательству в рамках соответствующего раздела Долговой книги.

7. Долговая книга состоит из пяти разделов:

1) муниципальные ценные бумаги городского округа город Елец;

2) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа город Елец из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) кредиты, полученные от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;

4) муниципальные гарантии городского округа город Елец;

5) сводная аналитическая информация.

8. Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке нарастающим итогом.

9. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и имеет регистрационный код, который состоит из шести знаков: Х-ХХ/ХХХ, где:

X -порядковый номер раздела Долговой книги;

XX — две последние цифры года, в течение которого возникло долговое обязательство;

XXX — порядковый номер долгового обязательства в разделе Долговой книги.

10. По муниципальным ценным бумагам городского округа город Елец заполняются сведения об основных параметрах каждого выпуска ценных бумаг по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

11. По бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа город Елец из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, заполняются сведения по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

12. По кредитам, привлеченным в бюджет городского округа город Елец от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, заполняются сведения по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

13. По муниципальным гарантиям городского округа город Елец заполняются сведения по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

14. Ежемесячно на первое число каждого месяца составляется сводная аналитическая информация по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку.

Сводная аналитическая информация группируется по разделам Долговой книги с отражением объема долговых обязательств на начало текущего финансового года, изменений объема долговых обязательств (привлечение, погашение в текущем периоде), расходов на обслуживание муниципального долга городского округа город Елец, объема задолженности на отчетную дату.

В разделе 5 Долговой книги указывается верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Елец, верхний предел муниципального внешнего долга городского округа город Елец (при наличии такового) по состоянию на 1 января года, следующего за текущим финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям городского округа город Елец.

3. Предоставление информации о долговых обязательствах

15. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является конфиденциальной.

16. Информация, содержащаяся в Долговой книге, может быть предоставлена органам местного самоуправления городского округа город Елец и иным юридическим и физическим лицам, имеющим право на ее получение в соответствии с действующим законодательством, по их запросу.

17. Информация о долговых обязательствах, отраженная в Долговой книге, подлежит передаче Управлению финансов Липецкой области. Состав передаваемой информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются Управлением финансов Липецкой области.

18. На основании данных Долговой книги ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, отдел бюджетного учета, отчетности и контрольно-ревизионной деятельности Управления финансов формирует аналитическую информацию о состоянии муниципального долга городского округа город Елец для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа город Елец.

4. Порядок хранения Долговой книги

19. Долговая книга хранится в виде электронных файлов (а также копий этих файлов) в персональных компьютерах лиц, ответственных за ее ведение. Ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, Долговая книга выводится на бумажный носитель.

20. Долговая книга, распечатанная на бумажном носителе, а также документы, послужившие основанием для регистрации долгового обязательства в Долговой книге, хранятся в металлическом несгораемом шкафу, ключ от которого находится на ответственном хранении у начальника отдела бюджетного учета, отчетности и контрольно-ревизионной деятельности Управления финансов.

Приложение

№1

к Порядку ведения

муниципальной долговой книги городского округа город Елец

Муниципальные ценные бумаги городского округа город Елец

руб.

N п/п Дата регистрации Код регистрации Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (регистрационный номер и дата гос. регистрации условий эмиссии) Вид ценной бумаги Форма выпуска ценной бумаги Нормативные акты Реквизи ты решения об эмиссии Общий объем эмиссии Дата начала размещения Установленные даты выплаты купонного дохода Установленные даты погашения Номинальная стоимо сть ценной бумаги Общее количество ценных бумаг (шт.) Ставка купонного дохода Наименование уполномоченного агента Наименование регистрато ра, депозита рия Объем фактического размещения (по номинальной стоимо сти), руб. Доход от размещения, руб. Погашение долгового обязательства Обслуживание долгового обязательства Всего задолженность по долговому обязате льству Примечание Дата Сум ма Сумма просроченной задолженности по основ- ному долгу Наименование Дата упла ты Начис лено Выплачено Сумма просроченной задолженности по обслуживанию долга нарастаю щим итогом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Итого Итого на _._._

Приложение №2 к Порядку ведения

муниципальной долговой книги городского округа город Елец

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа горд Елец от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

руб.

N п/п Дата регистрации Код регистрации Норматив ные акты Полное наименование кредитора Наименование, дата, номер документа, которым оформлено долговое обязательство Цель привлечения долгового обязательства Способ обеспечения долгового обязательства Установленные даты и суммы процентных платежей Даты погашения кредита, установленные соглашением Процентная ставка, % годовых Дата возникновения долгового обязательст ва Сумма долгового обязательства Погашение долгового обязательства Обслуживание долгового обязательства Всего задолженность по долговому обязательст ву Примечание Дата Сумма Сумма просроченной задолженности по основному долгу Наименование Дата уплаты Начислено Выплачено Сумма просрочен ной задолженности по выплате процентов нарастающим итогом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Итого Итого на _._._

Приложение №3 к Порядку ведения

муниципальной долговой книги городского округа город Елец

Кредиты, привлеченные в бюджет городского округа город Елец от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

руб.

N п/п Дата регистрации Код регистрации Нормативный акт Полное наименование кредитора Наименование, дата, номер документа, которым оформлено долговое обязательство Цель привлечения долгового обязательства Способ обеспечения долгового обязательства Дата погашения кредита, установленная договором Процентная ставка, % годовых Дата возникновения долгового обязательства Сумма долгового обязательства Погашение долгового обязательства Обслуживание долгового обязательства Всего просроченная задолженнос ть по долговому обязательству Примечание законодательного органа власти исполнительного органа власти Дата Сумма Сумма просроченной задолженности по основному долгу Наименование Дата упла ты Начислено Выплачено Сумма просроченной задолжен ности по выплате процентов нарастающим итогом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Итого Итого на _._._

Приложение №4 к Порядку ведения

муниципальной долговой книги городского округа город Елец

Муниципальные гарантии городского округа город Елец

N п/п Дата регистрации Код регистрации Нормативный акт, на основании которого предоставлена муниципальная гарантия Полное наименование организации принципала Полное наименование организации бенефициара Наименование, дата, номер документа, которым оформлено долговое обязательст во Предельный объем муниципальной гарантии Сведения об обеспечении обязательств, наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу, способ обеспечения принципалом регрессного требования по государственной гарантии Наименование, дата, номер документа, в обеспечении которого представлена государственная гарантия Цель привлечения заимствования, в обеспечение которого представлена государственная гарантия Дата возникновения долгового обязательства Срок действия муниципальной гарантии Срок предъявления требования по муниципальной гарантии Срок исполнения обязательств по гарантии после предъявления требований к гаранту Объем предоставленных гарантий Сведения о полном или частичном погашении обязательств по государственной гарантии Всего задолженность по долговому обязательству Примечание законодательного органа власти исполнительного органа власти Основн ой долг Прочие гарантированные обязательства принципалом гарантом дата проведения операции сумма дата проведения операции сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Итого Итого на _._._

руб.

Приложение №5 к Порядку ведения

муниципальной долговой книги городского округа город Елец

Сводная аналитическая информация по состоянию на _._.__г.

Параметры, утвержденные решением Совета депутатов городского округа город Елец «О бюджете городского округа город Елец на ____ год и на плановый период ___и___ годов»:

верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Елец по состоянию на 1 января ____ года _____________руб.

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город Елец _____________руб.

верхний предел муниципального внешнего долга городского округа город Елец по состоянию на 1 января ____ года _____________руб.

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Ельца Липецкой области по состоянию на 1 января____ года _____________руб.

руб.