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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21.07.2022 №1426

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации
21.07.2022 1426
   

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги городского округа город Елец

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Положения о бюджетном процессе городского округа город Елец, принятого решением Совета депутатов городского округа город Елец от 03.08.2020 № 220, учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги городского округа город Елец согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа

город Елец                                                                                       Е. В. Боровских

Лыкова Наталья Васильевна

8(47467) 4-21-95           

Приложение

 к постановлению

администрации городского округа город Елец

от  21.07.2022    №1426

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ

КНИГИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ     

Порядок ведения муниципальной долговой книги городского округа город Елец (далее – Порядок) разработан с целью обеспечения контроля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств городского округа город Елец (далее – долговые обязательства) и устанавливает порядок, сроки регистрации, предоставление информации о долговых обязательствах и процедуру ведения муниципальной долговой книги городского округа город Елец (далее — Долговая книга), ее структуру, порядок хранения.

1. Порядок ведения Долговой книги

1. Ведение Долговой книги осуществляется Управлением финансов администрации городского округа город Елец (далее – Управление финансов) в соответствии с настоящим Порядком.

2. Отдел бюджетного учета, отчетности и контрольно-ревизионной деятельности Управления финансов несет ответственность за сохранность, своевременность, полноту и правильность ведения Долговой книги.

3. Лица, ответственные за ведение Долговой книги, назначаются начальником Управления финансов.

4. Долговая книга ведется в виде электронных реестров (таблиц) по видам долговых обязательств и содержит общую информацию о параметрах долговых обязательств.

5. Информация о долговых обязательствах (за исключением долговых обязательств по муниципальным гарантиям городского округа город Елец) вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.

Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям городского округа город Елец вносится в Долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения Управлением финансов сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией городского округа город Елец.

2. Порядок регистрации долговых обязательств

6. Регистрация долговых обязательств производится на основании первичных документов (оригиналов или заверенных копий), подтверждающих возникновение долгового обязательства, и  осуществляется путем присвоения регистрационного номера долговому обязательству в рамках соответствующего раздела Долговой книги.

7. Долговая книга состоит из пяти разделов:

1) муниципальные ценные бумаги городского округа город Елец;

2) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа город Елец из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) кредиты, полученные от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;

4) муниципальные гарантии городского округа город Елец;

5) сводная аналитическая информация.

8. Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке нарастающим итогом.

9. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и имеет регистрационный код, который состоит из шести знаков: Х-ХХ/ХХХ, где:

X -порядковый номер раздела Долговой книги;

XX — две последние цифры года, в течение которого возникло долговое обязательство;

XXX — порядковый номер долгового обязательства в разделе Долговой книги.

10. По муниципальным ценным бумагам городского округа город Елец заполняются сведения об основных параметрах каждого выпуска ценных бумаг по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

11. По бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа город Елец из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, заполняются сведения по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

12. По кредитам, привлеченным в бюджет городского округа город Елец от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, заполняются сведения по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

13. По муниципальным гарантиям городского округа город Елец заполняются сведения по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

14. Ежемесячно на первое число каждого месяца составляется сводная аналитическая информация по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку.

Сводная аналитическая информация группируется по разделам Долговой книги с отражением объема долговых обязательств на начало текущего финансового года, изменений объема долговых обязательств (привлечение, погашение в текущем периоде), расходов на обслуживание муниципального долга городского округа город Елец, объема задолженности на отчетную дату.

В разделе 5 Долговой книги указывается верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Елец, верхний предел муниципального внешнего долга городского округа город Елец (при наличии такового) по состоянию на 1 января года, следующего за текущим финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям городского округа город Елец.

3. Предоставление информации о долговых обязательствах

15. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является конфиденциальной.

16. Информация, содержащаяся в Долговой книге, может быть предоставлена органам местного самоуправления городского округа город Елец и иным юридическим и физическим лицам, имеющим право на ее получение в соответствии с действующим законодательством, по их запросу.

17. Информация о долговых обязательствах, отраженная в Долговой книге, подлежит передаче Управлению финансов Липецкой области. Состав передаваемой информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются Управлением финансов Липецкой области.

18. На основании данных Долговой книги ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, отдел бюджетного учета, отчетности и контрольно-ревизионной деятельности Управления финансов формирует аналитическую информацию о состоянии муниципального долга городского округа город Елец для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа город Елец.

4. Порядок хранения Долговой книги

19. Долговая книга хранится в виде электронных файлов (а также копий этих файлов) в персональных компьютерах лиц, ответственных за ее ведение. Ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, Долговая книга выводится на бумажный носитель.

20. Долговая книга, распечатанная на бумажном носителе, а также документы, послужившие основанием для регистрации долгового обязательства в Долговой книге, хранятся в металлическом несгораемом шкафу, ключ от которого находится на ответственном хранении у начальника отдела бюджетного учета, отчетности и контрольно-ревизионной деятельности Управления финансов.

Приложение

 №1

к Порядку ведения

муниципальной долговой книги городского округа город Елец

Муниципальные ценные бумаги городского округа город Елец

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              руб.

N п/пДата регистрацииКод регистрацииГосударственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (регистрационный номер и дата гос. регистрации условий эмиссии)Вид ценной бумагиФорма выпуска ценной бумагиНормативные актыРеквизи ты решения об эмиссииОбщий объем эмиссииДата начала размещенияУстановленные даты выплаты купонного дохода    Установленные даты погашения  Номинальная стоимо сть ценной бумаги    Общее количество ценных бумаг (шт.)Ставка купонного доходаНаименование уполномоченного агентаНаименование регистрато ра, депозита рияОбъем фактического размещения (по номинальной стоимо сти), руб.Доход от размещения, руб.    Погашение долгового обязательстваОбслуживание долгового обязательстваВсего задолженность по долговому обязате льствуПримечание
ДатаСум маСумма просроченной задолженности по основ- ному долгуНаименованиеДата упла тыНачис леноВыплаченоСумма просроченной задолженности по обслуживанию долга нарастаю щим итогом
1234567891011121314151617181920212223242526272829
                             
                             
                             
                   Итого       
                   Итого на _._._       

Приложение  №2 к Порядку ведения

муниципальной долговой книги городского округа город Елец

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа горд Елец от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             руб.

N п/пДата регистрацииКод регистрацииНорматив ные актыПолное наименование кредитораНаименование, дата, номер документа, которым оформлено долговое обязательствоЦель привлечения долгового обязательстваСпособ обеспечения долгового обязательстваУстановленные даты и суммы процентных платежейДаты погашения кредита, установленные соглашениемПроцентная ставка, % годовыхДата возникновения долгового обязательст ваСумма долгового обязательстваПогашение долгового обязательстваОбслуживание долгового обязательстваВсего задолженность по долговому обязательст вуПримечание
ДатаСуммаСумма просроченной задолженности по основному долгуНаименованиеДата уплатыНачисленоВыплаченоСумма просрочен ной задолженности по выплате процентов нарастающим итогом
1234567891011121314151617181920212223
                       
                       
                       
             Итого       
             Итого на _._._       

Приложение  №3 к Порядку ведения

муниципальной долговой книги городского округа город Елец

Кредиты, привлеченные в бюджет городского округа город Елец от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             руб.

N п/пДата регистрацииКод регистрацииНормативный актПолное наименование кредитораНаименование, дата, номер документа, которым оформлено долговое обязательствоЦель привлечения долгового обязательстваСпособ обеспечения долгового обязательстваДата погашения кредита, установленная договоромПроцентная ставка, % годовыхДата возникновения долгового обязательстваСумма долгового обязательстваПогашение долгового обязательстваОбслуживание долгового обязательстваВсего просроченная задолженнос ть по долговому обязательствуПримечание
законодательного органа властиисполнительного органа властиДатаСуммаСумма просроченной задолженности по основному долгуНаименованиеДата упла тыНачисленоВыплаченоСумма просроченной задолжен ности по выплате процентов нарастающим итогом
1234567891011121314151617181920212223
                       
                       
                       
             Итого       
             Итого на _._._       

Приложение  №4 к Порядку ведения

муниципальной долговой книги городского округа город Елец

Муниципальные гарантии городского округа город Елец

N п/пДата регистрацииКод регистрацииНормативный акт, на основании которого предоставлена муниципальная гарантияПолное наименование организации принципалаПолное наименование организации бенефициараНаименование, дата, номер документа, которым оформлено долговое обязательст воПредельный объем муниципальной гарантииСведения об обеспечении обязательств, наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу, способ обеспечения принципалом регрессного требования по государственной гарантииНаименование, дата, номер документа, в обеспечении которого представлена государственная гарантияЦель привлечения заимствования, в обеспечение которого представлена государственная гарантияДата возникновения долгового обязательстваСрок действия муниципальной гарантииСрок предъявления требования по муниципальной гарантииСрок исполнения обязательств по гарантии после предъявления требований к гарантуОбъем предоставленных гарантийСведения о полном или частичном погашении обязательств по государственной гарантииВсего задолженность по долговому обязательствуПримечание
законодательного органа властиисполнительного органа властиОсновн ой долгПрочие гарантированные обязательствапринципаломгарантом
дата проведения операциисуммадата проведения операциисумма
123456789101112131415161718192021222324
                        
                        
                        
                  Итого  
                  Итого на _._._  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        руб.

Приложение  №5 к Порядку ведения

муниципальной долговой книги городского округа город Елец

Сводная аналитическая информация по состоянию на _._.__г.

Параметры, утвержденные решением Совета депутатов городского округа город Елец «О бюджете городского округа город Елец на ____ год и на плановый период ___и___ годов»:

верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Елец по состоянию на 1 января ____ года                                       _____________руб.

в  том  числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город Елец                                                                               _____________руб.

верхний предел муниципального внешнего долга городского округа город Елец по состоянию на 1 января ____ года                                              _____________руб.

в  том  числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Ельца Липецкой области по состоянию на 1 января____ года                  _____________руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   руб.

N п/пВид долгового обязательстваОбъем долговых обязательств на _._.__г.Изменения в текущем периодеОбъем долговых обязательств на _._.__ г.
Основной долг, всегоПросроченная задолженностьВсего объем долговых обязательствОсновной долгРасходы на обслуживаниеНеустойка (штрафы, пени)Основной долг, всегоПросроченная задолженностьВсего объем долговых обязательств
Основной долгПроцентыНеустойка (штрафы, пени)Основной долгПроцентыНеустойка (штрафы, пени)
Заимствования и предоставленные гарантииПогашено (исполнено)НачисленоВыплаченоНачисленоВыплачено 
1.Муниципальные ценные бумаги городского округа город Елец                
2.Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа город Елец от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;                  
4.Муниципальные гарантии городского округа город Елец;                
 Итого                
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