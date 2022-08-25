Приложение к решению №416

Приложение к решению

Совета депутатов городского округа

город Елец

от 17.08.2022 №416

Отчет Главы городского округа город Елец

о результатах своей деятельности и деятельности администрации

городского округа город Елец за 2021 год

Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа город Елец, исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа город Елец федеральными законами и законами Липецкой области, – это ежедневный труд всех структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа город Елец.

Одним из важнейших направлений в сфере создания комфортных условий проживания жителей городского округа город Елец является благоустройство его территории.

Так, в отчетном году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» был выполнен большой объем работ. Завершен 4-й этап благоустройства Парка 40-летия Октября – установлены камеры, малые архитектурные формы, проложены кабели, устроено звуковое оповещение. Стоимость работ составила 5,1 млн. рублей.

Полностью преобразилась территория возле Вечного огня и Комсомольского сквера: создана центральная зона отдыха с фонтаном, пешеходная зона, обновлена Аллея «Комсомольцев»; установлены новые мемориальные плиты, обустроено освещение, уложено покрытие из тротуарной плитки и другие виды работ. Общая сумма затрат составила более 22,6 млн. рублей.

Вновь для посетителей распахнул свои двери благоустроенный Парк железнодорожников. Здесь обустроена фестивальная молодежная зона, зоны отдыха, детский городок – установлено игровое оборудование, малые архитектурные формы, устроено плиточное и резиновое покрытие. На эти виды работ выделено 13,85 млн. рублей.

Создана Аллея славы «Почетный железнодорожник» — уложено плиточное покрытие, установлена детская площадка и малые архитектурные формы.

Начаты работы по созданию лыже-роллерной трассы по ул. Достоевского, уже произведена оплата строительно-монтажных работ на сумму 6,3 млн. рублей.

В 2022 году также предстоит масштабная работа по преобразованию общественных пространств: Сквера Пушкина, скверов по ул. Черокманова, Я.Фабрициуса, А.Гайтеровой, Сквера 850-летия Ельца, сквера Афганцев и сквера им. А.А. Вермишева. На реализацию данных проектов из бюджетов разных уровней выделено более 177 млн. рублей.

Активно участвуют в благоустройстве города и жители многоквартирных домов – ТОСы. В 2021 году создано 2 территориальных общественных самоуправления. Уставы территориальных общественных самоуправлений администрацией зарегистрированы, сведения о них внесены в Реестр уставов территориального общественного самоуправления городского округа город Елец. Всего на 01.01.2022 года на территории городского округа город Елец действует 17 ТОСов.

В отчетном году на территории двух ТОСов (победителей конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования) начаты работы по облагораживанию внутридворовых территорий – выполнено резиновое покрытие, установлены ограждения, спортивные комплексы.

Победителями конкурсного отбора, состоявшегося в 2021 году, стали пять проектов ТОС – общая сумма затрат на благоустройство их территорий в 2022 году составит 7,04 млн. рублей.

Затраты по текущему содержанию объектов озеленения (спиливание сухих и аварийных деревьев, обрезка деревьев, посадка цветников с уходом, выкашивание газонов, вырубка порослей, уборка скверов и т.д.) составили 12,18 млн. рублей.

Затраты на техническое обслуживание и организацию сетей наружного освещения составили 17,6 млн. рублей.

Затраты по охране и содержанию кладбищ составили 6,2 млн. рублей.

Закуплено 22 евроконтейнера и 5 бункеров для крупногабаритного мусора на сумму 600 тыс. рублей. По региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» закуплено 50 контейнеров для раздельного сбора мусора на сумму 740 тыс. рублей. Обустроена 1 контейнерная площадка по адресу ул. Радиотехническая д.28 на сумму 550 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета (3,2 млн. рублей) оказаны услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных — отловлено 247 голов животных, из них 243 после карантинных мероприятий и кастрации (стерилизации) возвращено в прежнюю среду обитания животных, 3 — утилизировано.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» подрядными организациями выполнен ремонт 31,6 кв. метров проезжей части и тротуаров по улицам Северная, Фрунзе, А. Матросова на общую сумму 36,95 млн. рублей (в том числе 30,71 млн. рублей из федерального бюджета).

Выполнен 1 этап работ по капитальному ремонту автомобильной дороги с благоустройством прилегающей территории по ул.Коммунаров – от ул. Комсомольской до ул. Спутников вырублены деревья, восстановлена ось трассы, устроено основание, проезжая часть, тротуары, велосипедная дорожка. Объем оплаченных работ составил 135,65 млн. рублей. В настоящее время полным ходом идут работы 2 этапа, срок окончания работ – 20 ноября 2022 года.

На условия софинансирования с областным бюджетом выполнены работы по отсыпке щебнем автомобильных дорог по 7 улицам общей площадью 36,04 тыс. кв. метров (стоимость работ составила 7,05 млн. рублей).

Построена автомобильная дорога от ул. 40 лет Победы к восточной границе муниципального образования городского округа город Елец – сумма затрат в 2021 году составила 38,43 млн. рублей.

В 2021 году после масштабного преобразования был открыт автомобильный железобетонный мост через реку Быстрая Сосна (Каракумский мост), являющийся связующим звеном между центральной и засосенской частями города. Общая сумма затрат из всех уровней бюджета составила 423,8 млн. рублей, в том числе – 165,37 млн. рублей в 2021 году.

На постоянной основе выполнялись мероприятия по содержанию дорог, установке остановочных павильонов, обеспечению безопасности дорожного движения – содержанию светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению разметки и другие.

В результате комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры удалось увеличить на 5,3% по сравнению с 2020 годом долю протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и снизить количество мест концентрации аварийно-опасных участков на дорожной сети до 75% (с 39%).

В планах на 2022 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» – завершить капитальный ремонт дороги по ул.Коммунаров, выполнить ремонт дорожного покрытия и тротуаров по 11 улицам, благодаря чему на 11,1% удастся увеличить долю протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию. Общая стоимость работ из всех уровней бюджета составит почти 410 млн. рублей.

Созданию комфортных условий проживания уделяется особое внимание на территории города Ельца – при поддержке органов власти Липецкой области реализуются мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий, повышение качества и доступности коммунальных услуг.

За 2021 год в рамках жилищных программ удалось решить вопрос по улучшению условий проживания для 54 семей — свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выданы 11 молодым семьям и 11 работникам бюджетной сферы; получили субсидии на приобретение жилья 2 инвалида, 1 ветеран ВОВ и 1 ветеран боевых действий; 28 семей переселены из аварийного жилья.

В отчетном году в целях предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 9 граждан признаны малоимущими. Гражданам предоставлено 27 жилых помещений.

В целях повышения качества жизни населения за счет строительства объектов жилищного строительства и предоставления земельных участков под жилищное строительство администрацией городского округа город Елец в 2021 году проведена следующая работа.

Введено в эксплуатацию 48,67 тыс. кв. м жилья, что составило 103,6% от областного задания по вводу жилья на 2021 год (47 тыс. кв. м) и 113% по отношению к вводу жилья за 2020 год. При этом 76,8% (или 37,4 тыс. кв. м) от общего количества введено индивидуального жилья.

В результате по сравнению с 2020 годом увеличилась общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, на 0,9 кв. м (или на 3%) и составила 30,7 кв. м, в том числе 0,5 кв. м на 1 жителя введено за отчетный год.

В целях развития жилищного строительства и выполнения областного задания на территории городского округа город Елец 66 земельных участков предоставлено многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство (в Черной Слободе), 69 многодетных семей поставлено на очередь.

В районе Черная Слобода продолжается работа по формированию 53 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, выполнено строительство газопровода, обеспечена возможность подключения газоснабжением 190 земельных участков.

В отчетном году администрацией городского округа город Елец подготовлено и выдано 40 разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, из них 7 на строительство объектов жилищного назначения.

Разработано 168 градостроительных планов земельных участков; выдано 26 документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений; 2 решения о переводе жилого помещения в нежилое; 21 разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. Предоставлено решений об использовании 149 земельных участков площадью 18,37 тыс. кв. метров под строительство сетей водопровода, канализации, электроснабжения, газоснабжения, связи. Присвоено 410 адресов объектам адресации.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения в 2021 году составила 0,81 га, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 0,62 га, что значительно превышает показатели 2020 года – в 2,9 и 4,8 раза соответственно.

По состоянию на 01.01.2022 количество действующих договоров аренды земельных участков – 256, из которых 20 заключено в отчетном году. Поступило арендной платы 22,16 млн. рублей. Передано в собственность 135 земельных участков, занимаемых зданиями и сооружениями, из которых 90 – за плату в общем размере 3,65 млн. рублей.

По результатам открытых аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков заключено 6 договоров аренды земельных участков: 3 — для индивидуального жилищного строительства; 2 – для гаражного строительства; 1 – на строительство многоквартирного жилого дома.

С целью рационального использования муниципального имущества комитетом имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец проводится работа по передаче в аренду неиспользуемых нежилых помещений. За 2021 год было проведено 3 аукциона на право заключения договоров аренды, в результате которых заключено или перезаключено на новый срок 33 договора аренды. В настоящее время действует 93 договора аренды муниципальных нежилых помещений. В 2021 году в бюджет города поступило 8,4 млн. рублей арендной платы за муниципальные помещения; 8,8 млн. рублей в бюджет города поступило от приватизации муниципального имущества.

Ведется претензионная работа по взысканию задолженности по арендной плате, в результате которой за 2021 год взыскано 854,3 тыс. рублей и 459 тыс. рублей по выкупу. Направлено 46 претензий.

За 2021 год в муниципальную собственность городского округа город Елец принято из государственной собственности Липецкой области движимого и недвижимого имущества на общую сумму 4,16 млн. рублей (оргтехника, мебель, многофункциональные устройства, интерактивные доски, книги и др.) и нежилое помещение № 2, расположенное по ул. Мира, 125, площадью 459,2 кв. м.

Систематически проводятся проверки использования муниципального имущества — за 2021 год было проведено 97 выездных проверок, в результате которых случаев нарушения режима использования муниципального имущества выявлено не было.

За отчетный период в Государственный кадастр недвижимого имущества подано 504 заявления в электронной форме по муниципальным объектам недвижимости.

В рамках контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, сто процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности городского округа город Елец, в 2021 году проведено 5 заседаний Комиссии по повышению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и контролю за деятельностью хозяйственных обществ, сто процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности городского округа город Елец, на которых:

утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа город Елец и хозяйственных обществ;

проводился ежеквартальный контроль выполнения плановых заданий;

рассматривалась и рекомендовалась к утверждению годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственных обществ, сто процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности городского округа город Елец и отчеты о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности.

Одной из составляющих комфортных условий проживания граждан является безопасность жизнедеятельности. В рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в общественных местах действуют 60 видеокамер с выводом на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» и в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу, что обеспечивает постоянный контроль в режиме реального времени за оперативной обстановкой в зонах наблюдения.

В 2021 году проведен цикл военно-патриотических, творческих, оздоровительных мероприятий, направленных на реализацию Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, материалы антитеррористической направленности размещались в средствах массовой информации города и на официальном сайте администрации городского округа город Елец, официальной странице администрации городского округа город Елец в социальной сети «ВКонтакте», транслировался видеоролик социальной направленности по противодействию терроризму на светодиодном экране в месте массового скопления людей.

В 2021 году жители города активно реализовывали закрепленное за ними Конституцией Российской Федерации право на обращение в органы местного самоуправления.

Мною как Главой городского округа город Елец и заместителями главы администрации городского округа город Елец систематически проводились личные приемы, в ходе которых ельчане получали квалифицированные консультации, разъяснения, действенную помощь в решении возникших проблем. Всего принято 60 человек.

В отчетном году в адрес администрации городского округа город Елец поступило 4 387 письменных обращений граждан, что на 1,6% (или на 71 обращение) меньше, чем в 2020 году. По-прежнему наибольшее количество обращений граждан или 33% было связано с вопросами архитектуры и градостроительства (1434), 32% — жилья и имущественных отношений (1418). Анализ работы с обращениями граждан свидетельствует о том, что ни одно обращение не оставлено без ответа; 13,2% (581) обращений рассмотрено с выездом на место.

Также за отчетный год поступило 8 483 неофициальных обращений из следующих источников – 1 185 обращений через сайт «Развиваем Липецкую область вместе», 4 994 – в систему Медиалогия Инцидент, 2 155 – в директ Инстаграма Главы, 149 – через систему обработки сообщений и обращений граждан «ОНФ. Помощь». Почти 70% всех обращений приходится на сферу коммунального хозяйства.

По итогам 2021 года администрацией городского округа город Елец и муниципальными учреждениями физическим и юридическим лицам предоставлено 583,3 тыс. муниципальных услуг и государственных услуг в сфере переданных государственных полномочий, из них 89,9% (или 524,6 тыс.) услуг предоставлено в электронной форме.

В целях оптимизации процедуры предоставления вышеназванных услуг структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа город Елец активно использовалось межведомственное информационное взаимодействие. Всего за 2021 год направлено 10,75 тыс. межведомственных запросов.

Во исполнение Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в 2021 году администрацией городского округа город Елец проведена ежегодная проверка списков кандидатов в присяжные заседатели от городского округа город Елец для Липецкого областного суда, 3 — его окружного военного суда, Московского окружного и гарнизонного военных судов, Краснознаменского и 94-го гарнизонных военных судов в количестве 1780 человек и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели от городского округа город Елец для Елецкого городского суда Липецкой области в количестве 175 человек. Соответствующие дополнения и изменения внесены в установленные законодательством сроки.

На высоком уровне выполнена организационная подготовка и проведение в сентябре 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва. Созданы все условия для реализации участковыми избирательными комиссиями своих полномочий, созданы максимальные удобства для избирателей.

В целях обеспечения реализаций положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в установленный законом срок разработаны и утверждены все положения по муниципальному контролю.

Динамично развивается база для повышения благосостояния населения – экономический потенциал города.

По итогам 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями города составил 27,81 млрд. рублей с темпом роста к 2020 году – 135,2%. Более 80% всего объема отгруженных предприятиями города товаров приходится на промышленное производство, где темп роста отгрузки составил более 134%.

Наибольший прирост по данному показателю отмечается в хозяйственных обществах «Агроснабсахар» — на 1850,8 млн. рублей (или на 28%), «Елецгидроагрегат» — на 295,3 млн. рублей (или на 31,3%), «Елецкий мясокомбинат» — на 289,3 млн. рублей (или на 27%).

Общий объем инвестиций в развитие промышленных предприятий в отчетном году составил свыше 5,1 млрд. рублей. Более 68% от этой суммы (3,5 млрд. рублей) приходится на строительство ООО «Черкизово Масла» завода по глубокой переработке масличных культур. Запуск нового производства намечен на второй квартал 2022 года. При этом здесь планируется создать около 100 высокопроизводительных новых рабочих мест.

Продолжили реализацию проектов по модернизации производства и приобретению оборудования ООО «Агроснабсахар» (604 млн. рублей), АО «Энергия» (354 млн. рублей), ООО «Дж.Т.И.Елец» (118 млн. рублей) и другие промышленные предприятия города.

В целом объём инвестиций в основной капитал по городскому округу город Елец за 2021 годсоставил 10,45 млрд. рублей, что немного выше уровня 2020 года (на 0,3%), и почти в 11 раз больше собственных доходов городского бюджета (972,2 млн. рублей). В расчете на одного жителя города объем инвестиций составил 103,16 тыс. рублей.

На малое и среднее предпринимательство приходится более 2,7 млрд. рублей инвестиций – открыт медицинский центр «Пульс», частная стоматология, хостел «Сафари», кафе, магазины, салоны красоты.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, представители бизнес-сообщества продолжают активно использовать предоставляемые в Липецкой области различные виды и формы поддержки. Так, в 2021 году 19 субъектов получили микрозаймы в Липецком областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства; 8 предпринимателям в рамках муниципальной программы возмещены расходы по уплате первого платежа по микрозаймам; 3 субъектам компенсированы затраты за участие в выставках и ярмарках; 5 социальных предприятий воспользовались грантом на развитие бизнеса (на сумму 2,3 млн. рублей).

В рамках вовлечения населения в предпринимательскую деятельность за 2021 год было заключено 153 социальных контракта.

Директор ООО «Елецкая сапого-валяльная фабрика» В.В. Александров стал победителем регионального конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса» в номинации «Липецкий продукт».

В отчетном году отмечается положительный темп роста создания новых субъектов предпринимательской деятельности (на 34,3%) при значительном уменьшении и числа субъектов, прекративших деятельность (на 25,4%). В результате, общая численность субъектов, зарегистрированных в данном секторе экономики, увеличилась на 1,6% (или на 43 единицы).

При этом следует отметить, что часть снявшихся с регистрации индивидуальных предпринимателей, ранее осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг, продолжает осуществлять деятельность уже в качестве самозанятых граждан (5% от всех прекративших деятельность субъектов).

Всего на территории города на конец 2021 года зарегистрировано 1535 физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих налог на профессиональных доход (самозанятые). За счет самозанятых граждан и вновь созданных хозяйствующих субъектов увеличилась на 2,5% по сравнению с 2020 годом численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

В целом численность работников крупных и средних предприятий и организаций немного снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (на 0,5% или на 126 человек) и составила 23 087 человек. В основном снижение обусловлено сокращением штата в сфере добычи полезных ископаемых, транспортировке и хранении.

При этом численность зарегистрированных безработных по итогам 2021 года составила 305 человек, что в 1,9 раза ниже, чем за аналогичный период 2020 года. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,57% (в 1,86 раза ниже уровня 2020 года). И это самый низкий показатель по городу за последние 5 лет.

В соответствии с Законом Липецкой области от 08.11.2012 № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» в 2021 году проверено и зарегистрировано 67 коллективных договоров и изменений к ним, мониторингом условий и охраны труда охвачено 192 организации.

Сохраняется положительная динамика и по росту среднемесячной заработной платы. Относительно уровня 2020 года она выросла в муниципальных учреждениях культуры на 3,9 тыс. рублей (или на 12%), у педагогов учреждений дополнительного образования на 5,8 тыс. рублей (или на 18,6%), педагогических работников детских садов почти на 3 тыс. рублей (или на 11,6%), у педагогических работников школ на 1,3 тыс. рублей (или на 4%). В крупных и средних организациях города среднемесячная заработная плата работников выросла на 2,2 тыс. рублей (или на 7,7%) и составила 36,4 тыс. рублей. Наиболее высокий уровень заработной платы в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (52,46 тыс. рублей), отрасли транспортировки и хранения (42,43 тыс. рублей), деятельности финансовой и страховой (42,38 тыс. рублей).

В сфере обрабатывающего производства самая высокая заработная плата по итогам 2021 года сложилась в ООО «Елецизвесть» (45,98 тыс. рублей), ООО «Агроснабсахар» (42,8 тыс. рублей) и ООО «Дж.Т.И.Елец» (42,8 рублей).

Рост уровня оплаты труда на предприятиях и организациях города, результаты работы по легализации заработной платы (183 работодателя довели размер заработной платы до предложенного уровня) способствовали увеличению по сравнению с 2020 годом в городской бюджет поступлений налога на доходы физических лиц на 146,8 млн. рублей или на 29,5%. Однако, из-за увеличения суммы социальных и имущественных вычетов на 16,6 млн. рублей исполнение плана по данному доходному источнику составило 99,8%.

Вместе с тем по сравнению с плановыми значениями увеличены поступления по налогу на имущество физических лиц; по земельному налогу; по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, упрощенной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу.

В целом в бюджет города за 2021 год мобилизовано налоговых и неналоговых доходов 972,2 млн. рублей, что на 171 млн. рублей (или на 21,3%) больше, чем за 2020 год, и составляет 104,5% годового плана.

По расходам исполнение составило 2,9 млрд. рублей, из которых 97,6% (или 2,83 млрд. рублей) освоено в рамках реализации мероприятий 7 муниципальных программ, основная цель которых — повышение качества жизни населения города Ельца.

При этом 1,7 млрд. рублей или почти 59% от общих расходов бюджета направлено на развитие социальной сферы.

1 сентября 2021 года вновь приняла своих учеников обновленная школа № 24. Она была полностью капитально отремонтирована, благоустроена территория (на общую сумму 92,1 млн. рублей). Здесь созданы современные образовательные пространства – лаборатории физики, химии, биологии и информатики и открыт класс инженерной направленности. Также школа стала базовой площадкой для открытия структурного подразделения Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».

В школе № 23 с нового учебного года открылся педагогический класс, а в школе № 12 начал свою работу экспериментальный класс «Лесные кадеты» (в сотрудничестве с Воронежским государственным лесотехническим университетом им. Г.Ф. Морозова).

Школы № 10 и 11 присоединились к Всероссийскому образовательному проекту «Наука в регионы».

В отчетном году состоялся первый выпуск «Яндекс.Лицея» (третий год функционирующего на базе школ № 5 и 12), по итогам которого ученица школы № 12 Ролдугина Полина вошла в ТОП – 100 школьников России с самой высокой успеваемостью.

Четыре елецкие школы (№ 5, 10, 11, 97) за достижение наивысшего качества образования получили гранты главы администрации Липецкой области на сумму 15,97 млн. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в целях внедрения в образовательные программы современных цифровых технологий за счет федеральных средств школа № 19 получила оборудование на сумму 2,15 млн. рублей.

Педагоги муниципальных образовательных учреждений постоянно повышают свой профессиональный уровень, становятся победителями и призерами конкурсов регионального и федерального уровней. Так, в рамках реализации регионального проекта «Школа современного учителя» национального проекта «Образование» 65 учителей прошли курсы повышения квалификации по совершенствованию предметных и методических компетенций.

16 педагогов вошли в число победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2021», двое из которых стали победителями Всероссийского уровня, представив Липецкую область на очном этапе в Москве.

Два педагога Детско-юношеского центра им. Б.Г. Лесюка А.В. Акопян и К.В. Воронина – победители областного публичного конкурса «Сердце отдаю детям». Педагог — психолог школы № 17 А.В. Севрюкова – абсолютный победитель областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог – психолог – 2021». Заместитель директора школы № 8 Т.В. Харламова вошла в число победителей 4 Всероссийского конкурса «Герои, живущие рядом». Л.В. Полосина (учитель истории школы № 1) и К.Б. Пудова (учитель начальных классов школы № 10) – обладатели премии за лучшие достижения в педагогической деятельности.

Не отстают от своих педагогов и их ученики. 80 выпускников общеобразовательных учреждений получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». Выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, по итогам 2021 года нет.

26 учащихся школ города – победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Обучающаяся Гимназии № 11 Анастасия Болгова признана победителем олимпиады школьников «Юный медик»; ученик школы № 24 Владислав Ермаков – обладатель областной премии им. М. Трунова, а Дарья Киселева заняла 1 место во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» в номинации «Летопись родного края». И этот список можно продолжать еще долго.

Особое внимание в учреждениях общего и дополнительного образования уделяется охране и укреплению здоровья детей за счет открытия спортивных кружков и секций, и внедрения физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Так, в 2021 году в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 1830 человек из 12 образовательных учреждений, из них 1600 человек получили знаки отличия (1100 – золотой знак, 300 – серебряный, 200 – бронзовый).

В целом по городу в 2021 году в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 2 182 человека, из которых 1584 участника получили знаки отличия.

В целях вовлечения жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом в 2021 году организовано и проведено более 150 физкультурных-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, в том числе в формате онлайн. Так, например, в отчетном году Елец стал центральной площадкой для проведения областного фестиваля Всероссийского дня бега «Кросс нации»; в дни празднования дня города проведен второй Елецкий Полумарафон, объединивший более 600 спортсменов из 16 регионов страны, в котором принял участие Глава администрации Липецкой области И.Г. Артамонов.

В целом по итогам 2021 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 49%, что на 3,2% больше, чем в 2020 году.

Ежегодно развивается спортивная инфраструктура, появляются новые спортивные объекты. В 2021 году в обновленном Парке железнодорожников появилась игровая спортивная площадка и площадка с турниками для воркаута; на территории школы № 24 полностью обновлено футбольное поле с беговыми дорожками, две спортивные площадки для волейбола и баскетбола, зона воркаута.

Начаты работы по строительству лыже-роллерной трассы на территории городской лыжно-спортивной базы, намечены работы по строительству современного физкультурно-спортивного комплекса на улице Героев.

Приятно отметить, что в работу по популяризации здорового образа жизни включаются и представители молодого поколения. Например, проект «Ночная лига» (баскетбол 3*3) стал одним из пяти победителей конкурса молодежных инициатив среди лиц в возрасте от 18 до 35 лет.

Помимо этого, в рамках данного конкурса интересы молодого поколения были направлены на формирование у молодежи семейных ценностей («Подари мне сказку…»), развитие творческого потенциала («Радио лицей «БИТ48»), патриотическое воспитание молодежи («Дискуссионный клуб») и добровольческую деятельность («Елец. Добро»).

Всего за счет средств городского бюджета грантовую поддержку получили 13 социально ориентированных некоммерческих организаций, что на 5 проектов (или на 60%) больше, чем в 2020 году.

В 2021 году 20 проектов из Ельца стали участниками конкурса президентских грантов. Победителем признан проект Историко-культурный парк «Русборг» (Липецкая областная молодежная общественная организация «Военно-исторический клуб «Копье»), получивший поддержку в размере 2,84 млн. рублей.

При этом проект Историко-культурный парк «Русборг» стал победителем конкурса Фонда культурных инициатив с наградой в размере 2,26 млн. рублей. Калинин Андрей стал победителем регионального этапа Всероссийского форума «Территория Смыслов» с проектом Историко-культурный парк «Русборг» (размер гранта — 880 тыс. рублей).

2021 год ознаменовался победами и наградами для общественных активистов города. Алексей Окорочков получил международную премию #МЫВМЕСТЕ в размере 2,5 млн. рублей на реализацию проекта КОФЕBOOK и стал победителем регионального этапа Всероссийского форума «Территория Смыслов» с проектом «Интеллектуада» (размер поддержки 190 тыс. рублей).

Александр Замалаев с проектом Yelets go стал победителем Всероссийского конкурса волонтёрских центров в сфере культуры и получил грант на его реализацию в размере 200 тыс. рублей.

Награды региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей получили более 1300 учащихся муниципальных учреждений культуры, что на 44% больше, чем в 2020 году.

Победителем конкурса Фонда культурных инициатив стал проект «120 лет музею в городе Ельце. Краеведческая культурно-просветительская конференция». Размер гранта составил 455,5 тыс. рублей.

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и Детская библиотека «Лучковская» прошли конкурсный отбор на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» и получили грантовую поддержку в размере 10 млн. рублей.

Театр «Бенефис» вошел в партийный проект «Единой России» «Культура Малой Родины» и получил финансирование в размере 3,7 млн. рублей. На эти средства обновлена материально-техническая база и организованы три постановки.

Завершен капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников», открыт зал кинохроники на базе музея Воинской славы. Создана сеть «Городские парки», включающая 4 общественные пространства – парк 40-летия Октября, городской парк, парк Железнодорожников, Петровский парк.

В отчетном периоде проведено около 5 тыс. культурно-досуговых и общественно-значимых мероприятий, в том числе и в удаленном формате, в которых приняло участие более 2 млн. человек (431,6 тыс. посетителей офлайн мероприятий; 1 677,1 тыс. посетителей мероприятий в формате онлайн). Наибольшее количество посетителей собрали Всероссийский музыкальный фестиваль им. Т.Н. Хренникова, Фестиваль кваса и традиционной культуры «Русская закваска», Парад Победы, фестиваль «Новогодние огни древнего города» и др.

Благодаря возможности проведения мероприятий и фестивалей в офлайн формате, туристско-экскурсионный поток превысил показатели и 2020, и 2019 года на 22% и 1% соответственно.

В целях исполнения государственных полномочий, переданных Законом Липецкой области от 27.12.2007 № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области», деятельность администрации городского округа город Елец в 2021 году была направлена на решение основной задачи в данной сфере — обеспечение права ребенка на семью.

На учете комитета опеки и попечительства администрации городского округа город Елец на 31.12.2021 состояло 248 детей, имеющих статус «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». В общей численности детского населения города доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 1,36%. Благодаря реализации комплекса мер, направленных на защиту прав несовершеннолетних, по сравнению с 2020 годом численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города снизилась на 0,08% (с 264 до 248).

В 2021 году из 28 выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 22 — переданы на воспитание в семьи, 6 – направлены в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (все дети с тяжелыми заболеваниями). В целом доля семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 79,6%. По итогам отчетного года 219 детей данной категории из 248 воспитываются в замещающих семьях.

В целях исполнения государственных полномочий, переданных Законом Липецкой области от 30.12.2004 № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в решении вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики правонарушений и антиобщественных действий, совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних, а также профилактики детской безнадзорности, беспризорности, координирующую роль играет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В 2021 году на территории городского округа город Елец зарегистрировано 18 276 несовершеннолетних граждан. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организовано и проведено 31 заседание, в том числе 4 расширенных и 4 выездных.

На рассмотрение в комиссию поступил 841 административный материал: 297 материалов рассмотрено в отношении несовершеннолетних, 508 – в отношении родителей (законных представителей), 36 – в отношении иных взрослых лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 0,7 млн. рублей, взыскано – 561,4 тыс. рублей, в службу судебных приставов направлено 267 протоколов для взыскания неоплаченных штрафов.

С целью проведения своевременной и слаженной работы с детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, разработан план межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и иных асоциальных проявлений среди несовершеннолетних на 2021 год.

В комиссии сформирован межведомственный банк данных о несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. В течение отчетного периода профилактической работой органов и учреждений служб системы профилактики было охвачено 327 несовершеннолетних. По результатам в отношении 72 граждан принято решение о прекращении проведения индивидуально профилактической работы; на особый контроль поставлено 29 несовершеннолетних.

С целью эффективной работы с указанной категорией детей и подростков комиссией регулярно организуются межведомственные рейдовые мероприятия в семьи в дневное и вечернее время (с привлечением представителей прокуратуры и Елецкого городского суда), направленные на изучение социально-бытовых условий проживания детей в семьях, на выявления фактов неблагополучия, точечного оказания необходимой помощи. В 2021 году было организовано 146 профилактических рейдов, посещено 378 семей.

В случае установления комиссией опасности для жизни и здоровья детей семье оказывается содействие в направлении детей в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Так в 2021 году выявлено 18 детей, из которых:

— 9 направлены в реабилитационные центры социальной защиты населения;

— 1 в кризисный центр (совместно с законным представителем);

— 7 временно помещены в ГУЗ «Елецкая ГДБ», затем переданы законным представителям;

— 1 в специальную школу- интернат (г. Усмань).

Профилактическая работа в образовательных учреждениях ведется в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также на основании приказов управления образования администрации городского округа город Елец от 30.12.2020 № 590 «Об утверждении Программы по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в общеобразовательных организациях городского округа город Елец (2021-2025 гг.)»; от 31.12.2020 № 599 «Об утверждении Положения по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формы и порядка ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Елец».

Одной их действенных форм профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, является организация занятости и досуга.

На базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в городе работают 272 объединения творческой и спортивной направленности, которые посещают 8321 обучающийся. За отчетный период 98 подростков, из числа состоящих на профилактическом учете, были вовлечены в спортивные секции и кружки.

Значительным направлением социальной политики администрации городского округа город Елец остается организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. За три летних месяца 2021 года организованным отдыхом было охвачено около 3000 несовершеннолетних.

В целях исполнения государственных полномочий, переданных Законом Липецкой области от 30.11.2000 № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела», Архивным управлением администрации городского округа город Елец обеспечивается сохранность и государственный учет документов архивного фонда, которые размещены в 14 приспособленных помещениях, расположенных на 3-х объектах, площадью 608 кв. метров. Общая площадь архивных помещений (вместе с кабинетами) составляет 648 кв. метров.

В 2021 году на хранение в Архивное управление администрации городского округа город Елец поступило 1 016 дел постоянного хранения, 182 дела по личному составу. Впервые приняты документы нового архивного фонда ликвидированного Муниципального унитарного предприятия «Аварийно-спасательная служба» города Ельца. Проведена паспортизация архивов 49 организаций.

В течение 2021 года по запросам граждан исполнено 1 897 запросов социально — правового характера (в том числе 1680 — с положительным ответом). Посредством программного комплекса VIP Net Client подготовлено 1530 ответов, что составляет 80,7% от общего объема поступивших запросов. Исполнено 75 тематических запросов.

Консультаций юридическим и физическим лицам по вопросам исполнения запросов в течении текущего года дано 1836. Количество пользователей архивной информацией составило 7875; посетителей читального зала — 13, выдано в пользование 195 единиц хранения.

Подготовлены 3 документальные онлайн-выставки, 1 телепередача о ветеране архивной службы города. В газете «Красное знамя» опубликованы 4 статьи на актуальные темы.

В целях исполнения государственных полномочий, переданных Законом Липецкой области от 04.05.2000 № 88-ОЗ «Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности органов записи актов гражданского состояния и государственной регистрации актов гражданского состояния», в 2021 году были созданы надлежащие условия и обеспечена деятельность отдела ЗАГС администрации городского округа город Елец.

Количество зарегистрированных в 2021 году актов гражданского состояния составило 3 693, из них:

о рождении – 641;

о смерти – 2132;

о заключении брака – 444;

о расторжении брака – 352;

об установлении отцовства – 78;

об усыновлении – 6;

о перемене фамилии, имени, отчества – 40.

За государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение иных юридически значимых действий в течение 2021 года всего поступило 1 176,3 тыс. рублей государственной пошлины.

В 2021 году отделом ЗАГС администрации городского округа город Елец проводилась работа над исправлением и корректировкой актовых записей в информационной системе «ЕГР ЗАГС».

Подводя итоги, хочу отметить, что положительных итогов социально-экономического развития городского округа город Елец за 2021 год нам удалось добиться благодаря результативным, своевременно принимаемым органами власти решениям, эффективной работе предприятий и организаций города. Основные планы, намеченные в соответствии со стратегическим курсом развития города, выполнены.