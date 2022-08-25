Р Е Ш Е Н И Е От 17.08.2022 № 420
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
шестого созыва
55 сессия
Р Е Ш Е Н И Е
От 17.08.2022 №420
Об отчете о деятельности
Контрольно-счетной комиссии
городского округа город Елец
за 2021 год
Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец за 2021 год, учитывая рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, Положением «О Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации», Совет депутатов городского округа город Елец
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец за 2021 год (прилагается).
2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец за 2021 год в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».
Председатель В.Н. Никонов
Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа город Елец
от 17.08.2022 №420
ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной комиссии
городского округа город Елец за 2021 год
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ч. 1 ст. 13 Положения «О Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации», принятого решением Совета депутатов городского округа город Елец от 03.12.2021 № 340 (далее — Положение о Контрольно-счетной комиссии), стандартом от 04.08.2015 СОД-1 «Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной комиссии города Ельца», на основании материалов о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец (далее — Контрольно-счетная комиссия) по реализации полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа город Елец (далее — городской Совет).
1. Общие сведения
Контрольно-счетная комиссия является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля (в том числе по оценке эффективности формирования, управления, распоряжения муниципальной собственности и контролю за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения такой собственностью), органом, осуществляющим аудит в сфере закупок.
План работы Контрольно-счетной комиссии на 2021 год (распоряжение председателя от 28.12.2020 № 36) был сформирован с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, поручений городского Совета, предложений и запросов Главы городского округа город Елец.
При осуществлении контрольной, экспертно-аналитической, организационно-методической, информационной и иных видов деятельности Контрольно-счетная комиссия руководствовалась принципами законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.
В 2021 году в полном объеме решены поставленные перед Контрольно-счетной комиссией задачи:
— контроль за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета;
— экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
— оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью;
— экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ;
— повышение результативности реализации контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В отчетном периоде проведено 73 мероприятия: 18 контрольных, 54 экспертно-аналитических, внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета за 2020 год. Количество объектов, охваченных проверками — 30. Объем проверенных средств составил 35 468 206,28 тыс. руб., выявлено нарушений и недостатков на сумму 348 400,39 тыс. руб. В среднем на одного муниципального служащего, наделенного в пределах компетенции Контрольно-счетной комиссии полномочиями по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля, приходится 24 мероприятия.
2. Контрольная деятельность
В 2021 году организация контрольной деятельности основывалась на укреплении и развитии основополагающих принципов эффективного функционирования органа внешнего муниципального финансового контроля и была направлена на совершенствование бюджетного процесса, на результативность использования бюджетных средств и муниципальной собственности, устранение нарушений, причин и условий, способствующих их совершению.
План проведения контрольных мероприятий был сформирован, исходя из необходимости обеспечения полноты реализации полномочий Контрольно-счетной комиссии, с учетом поступивших поручений и предложений. Из общего числа контрольных мероприятий 8 проверок инициировано городским Советом, 7 — Главой городского округа город Елец, 3 — Контрольно-счетной комиссией.
В соответствии с планом работы проведено 19 контрольных мероприятий, в том числе внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа город Елец за 2020 год.
За отчетный период контрольными мероприятиями было охвачено 30 объектов, из них отраслевых (функциональных) органов и иных структурных подразделений администрации городского округа город Елец — 7, муниципальных учреждений — 18, прочих организаций — 5.
Контрольная деятельность осуществлялась в сферах:
— выполнения муниципальных задач и функций — 5 проверок (Управление финансов администрации городского округа город Елец, управление образования администрации городского округа город Елец, Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец, Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа город Елец (с 01.03.2021 — Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец), Управление культуры администрации городского округа город Елец);
— образования — 3 проверки (МБДОУ детский сад № 10 г. Ельца, МБДОУ детский сад № 16 г. Ельца, МАУ ДОЦ «Белая березка»);
— культуры — 4 проверки (МБУДО «ДШИ № 1 г. Ельца», МБУДО «ДШИ № 2 г. Ельца», МБУК «Городской дворец культуры», МБУК «ДКЖ»);
— физической культуры и спорта — 4 проверки (МБСУ «ФК Елец», МБУ СШ «Спартак», МБУ «СШ № 1», МАУ СК «Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова»);
— строительства — 1 проверка (МКУ «Управление капитального строительства» города Ельца);
— благоустройства — 1 проверка (МБУ«Благоустройство»);
— оказания бытовых услуг населению — 1 проверка (ООО «Городские бани»).
В ходе проведения проверок было направлено 9 запросов в различные инстанции для получения дополнительной информации.
По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2021 году оформлено 19 актов. Объем проверенных бюджетных средств составил 7 810 489,72 тыс. руб., выявлено финансовых нарушений на сумму 348 400,39 тыс. руб.
При классификации нарушений Контрольно-счетная комиссия руководствуется классификатором нарушений, разработанным методологическим Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, в соответствии с которым выявленные финансовые нарушения классифицируются следующим образом:
— нецелевое использование бюджетных средств — 226,75 тыс. руб. — произведена оплата за изготовление и печать полиграфической продукции за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на другие цели (Управление культуры городского округа город Елец);
— нарушения при формировании и исполнении бюджета — 40 577,84 тыс. руб. — недоимка по налоговым и неналоговым доходам (Управление финансов администрации городского округа город Елец);
— нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности — 216 203,67 тыс. руб. — искажение показателей строк бухгалтерской (финансовой) отчетности, выявлено неверное отнесение расходов на статьи и подстатьи классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), счетные ошибки (Управление образования администрации городского округа город Елец, МБУ «СШ № 1», МБУДО «ДШИ № 2 г. Ельца», ООО «Городские бани», МБУК «Городской дворец культуры», МБУК «Дом культуры железнодорожников», МАУ СК «Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова»);
— нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью — 21 498,66 тыс. руб. — отсутствие государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества, заключенных на срок более 1 года; ошибочное зачисление по кодам бюджетной классификации доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки; неэффективное использование муниципальной собственности (комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец, комитет архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец, ООО «Городские бани»);
— нарушения при осуществлении муниципальных закупок — 68 622,91 тыс. руб. — нарушения при обосновании начальной (максимальной) цены контракта; несвоевременное размещение в Единой информационной системе в сфере закупок (далее — ЕИС) информации и документов, подлежащих размещению; размещение в ЕИС недостоверной информации о датах начала и окончания исполнения контракта, количестве поставленного товара, оказанной работы, услуги (МБУДО «ДШИ № 1 г. Ельца», МБДОУ детский сад № 10 г. Ельца, МБУ «СШ № 1», МБУ «Благоустройство», МКУ «УКС»
г. Ельца, МБСУ «ФК Елец», Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец, МБУДО «ДШИ № 2 г. Ельца», МБУ СШ «Спартак», МБУК «Городской дворец культуры», МБУК «Дом культуры железнодорожников», МБДОУ детский сад № 16 г. Ельца, Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец).
В ходе осуществления внешнего муниципального финансового контроля выявлены нарушения требований действующего законодательства:
— Земельного кодекса Российской Федерации, принятого Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в части не заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;
— Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000
№ 94н, Приложения № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» в части ведения бухгалтерского учета основных средств (земельных участков) и составления на этой основе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год «Бухгалтерский баланс» (ф. 0710001);
— Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 258н, в части расчета и отражения в бухгалтерском учете суммы упущенной выгоды (справедливой стоимости аренды) по объектам учета операционной аренды пользователем (арендатором) имущества на основании договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование;
— Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа города Елец и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа город Елец от 05.11.2015 № 1712, в части не утверждения новых значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;
— Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец, утвержденного постановлением администрации городского округа город Елец от 09.09.2020 № 1084 в части внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, не связанных с принятием решения о бюджете, без составления нового плана финансово-хозяйственной деятельности; без наличия соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей;
— Положения о порядке сдачи в аренду муниципального имущества городского округа город Елец, принятого решением Совета депутатов города Ельца от 25.12.2008 № 338, в части отсутствия государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества, заключенных на срок более 1 года;
— Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н в части неверного отнесения расходов по статьям классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ);
— Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части не соблюдения условий заключения, исполнения контрактов (договоров), сроков размещения информации на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), наличия ошибок и упущений в планах-графиках, в контрактах (договорах), отчетах об их исполнении, нарушений при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, неприменения позиций каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
По результатам проверок выявлено 2 574 нарушения, из них 2 458 нарушений при осуществлении муниципальных закупок.
По итогам проведенных Контрольно-счетной комиссией контрольных мероприятий подготовлено 19 отчетов.
Руководителям проверенных объектов направлено 29 представлений для принятия решений и мер по устранению выявленных нарушений, привлечению к дисциплинарному взысканию виновных лиц, 1 предписание. В соответствии с установленными сроками ими представлено 28 ответов по принятым мерам. Снято с контроля 26 представлений, 3 представления и 1 предписание находятся на контроле по причине не полного исполнения.
Привлечено к дисциплинарному взысканию 14 человек: 8 человек — замечание, 6 человек — выговор. Устранено финансовых нарушений на сумму 3 697,50 тыс. руб., в том числе возмещено средств организаций — 8,35 тыс. руб.
В соответствии со статьей 9 Положения «О Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации» в прокуратуру города Ельца направлено 1 362 материала по выявленным в ходе проверок фактам нарушений, которые были подтверждены. По направленным материалам прокуратурой г. Ельца возбуждено 1 дело об административном правонарушении, назначено 1 административное наказание на сумму 5,00 тыс. руб. По остальным направленным материалам основания для привлечения к административной ответственности отсутствуют в связи с малозначительностью правонарушений, истечением срока давности привлечения к ответственности.
Сотрудниками Контрольно-счетной комиссии возбуждено 4 дела об административном правонарушении, по которым судом вынесены постановления о назначении административного наказания. Общая сумма назначенных и уплаченных штрафов составила 60,00 тыс. руб.
3. Экспертно-аналитическая деятельность
В рамках предварительного и последующего контроля проведены экспертно-аналитические мероприятия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, влияющих на формирование и исполнение городского бюджета, затрагивающих муниципальную собственность, по следующим направлениям:
— проекты решений о бюджете городского округа;
— проекты нормативных правовых актов, регулирующие бюджетные правоотношения;
— муниципальные правовые акты в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, управления и распоряжения муниципальной собственностью;
— муниципальные программы;
— годовая и квартальная отчетность об исполнении бюджета городского округа.
В отчетном периоде проведено 54 экспертно-аналитических мероприятия, по результатам которых подготовлены соответствующие заключения:
1) экспертиз проектов постановлений администрации городского округа город Елец — 20;
2) экспертиз проектов решений городского Совета — 31, из них:
— 1 заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа город Елец за 2020 год;
— 10 экспертиз проектов о внесении изменений в решение о бюджете городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
— 2 экспертизы проекта бюджета городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
— 18 — иные экспертизы;
3) аналитические записки о ходе исполнения бюджета городского округа город Елец за 1-ый квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2021 года — 3.
Подготовлено и учтено 57 предложений, способствующих наиболее эффективному использованию бюджетных средств и муниципальной собственности.
По итогам проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 54 отчета.
Объем проверенных средств в ходе экспертно-аналитических мероприятий за 2021 год составил 27 657 716,56 тыс. руб. Нарушений и недостатков по результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий не выявлено.
В рамках предварительного контроля было подготовлено заключение на проект решения городского Совета «О бюджете городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:
— общая характеристика проекта бюджета;
— оценка соответствия внесенного проекта решения о бюджете сведениям и документам, являющимися основанием для составления проекта бюджета;
— соответствие проекта решения требованиям бюджетного законодательства;
— анализ запланированных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов бюджета городского округа.
Экспертизы проектов решений «О внесении изменений в решение о бюджете городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» проводились в связи с уточнением прогнозных показателей безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов, увеличением собственных доходов бюджета, перераспределением средств по муниципальным программам и уточнением дефицита бюджета городского округа и источников его покрытия.
При последующем контроле за исполнением городского бюджета проведены внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа город Елец за 2020 год, экспертизы отчетов об исполнении бюджета за 1-ый квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2021 года.
В заключении на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа город Елец за 2020 год отмечено, что годовой отчет соответствует установленным требованиям законодательства Российской Федерации по составу, содержанию и полноте отражения информации. Информация, содержащаяся в бюджетной отчетности, включая пояснения к ней, является существенной, сопоставимой, понятной.
Расхождений между отдельными взаимосвязанными показателями форм отчетности не выявлено. Фактов осуществления расходов, непредусмотренных бюджетом, или с превышением бюджетных ассигнований не установлено.
Предложено:
1. В целях максимального пополнения доходной части городского бюджета совместно с Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области:
— продолжить работу по расширению налоговой базы, выявлению неучтенных субъектов налогообложения, легализации заработной платы;
— принять меры по сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в городской бюджет.
2. В целях увеличения и обеспечения своевременного поступления платежей в городской бюджет взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов государственной власти Липецкой области, осуществляющими администрирование доходов.
3. Заказчикам строго исполнять обязательства, предусмотренные контрактами (договорами).
В соответствии с действующим законодательством, Контрольно-счетной комиссией проводилась финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ в части обоснованности расходных обязательств бюджета городского округа, оценки эффективности программ в процессе и по итогам их реализации. Подготовлено 20 заключений на проекты по внесению изменений в действующие муниципальные программы.
Экспертно-аналитические мероприятия обеспечили реализацию Контрольно-счетной комиссией своих полномочий по экспертизе муниципальных программ и проектов решений городского Совета, полноценный контроль исполнения городского бюджета и распоряжения муниципальной собственностью, реализуемый на всех последовательных стадиях бюджетного процесса.
4. Информационная деятельность,
взаимодействие с органами местного самоуправления
Информация о результатах проведенных Контрольно-счетной комиссией контрольных мероприятий, выявленных нарушениях, внесенных представлениях (включая принятые по ним решения и меры) направлялась Главе городского округа город Елец и председателю городского Совета в законодательно установленные сроки.
Заключения на проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа город Елец и другие аналитические материалы своевременно доводились до их разработчиков — администрации городского округа город Елец и городского Совета.
Для принятия мер реагирования по выявленным нарушениям материалы по контрольным мероприятиям направлялись в прокуратуру города Ельца.
Методическую основу деятельности Контрольно-счетной комиссии составляли документы и материалы Счетной палаты Российской Федерации, СОЮЗА МКСО и методические разработки, полученные по обмену опытом от контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.
Муниципальные служащие Контрольно-счетной комиссии постоянно изучают опыт работы органов финансового контроля других муниципальных образований, принимают участие в работе постоянных депутатских комиссий, сессий городского Совета, публичных слушаниях.
С учетом изменений российского законодательства, для сохранения высокого качества, эффективности и объективности деятельности, Контрольно-счетной комиссией в 2021 году продолжена работа по совершенствованию методологической базы проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий – обновлены 4 стандарта внешнего муниципального финансового контроля:
— СОД-1 «Стандарт организации деятельности «Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец»;
— СФКо-4 «Порядок планирования работы Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец»;
— СВМФКо-8 «Порядок организации и проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец и контрольно-счетных органов Российской Федерации»;
— СВМФКо-9 «Последующий контроль за исполнением городского бюджета».
В 2021 году муниципальные служащие Контрольно-счетной комиссии прошли обучение по программам повышения квалификации по направлениям:
— «Ведение бюджетного учета в государственных (муниципальных) учреждениях с учетом требований новых стандартов и изменений в 2021 году»;
— «Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы»;
— «Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда».
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя» публикуется годовой отчет о работе. На странице сайта Совета депутатов городского округа город Елец на регулярной основе размещается и обновляется информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных в ходе их проведения нарушениях и принятых по ним решениях и мерах, годовые планы работ и отчеты об их исполнении.
Объем документооборота за отчетный период составил 473 документа, из них: 185 входящих, 220 исходящих; 68 распоряжений председателя.
5. Заключение
В отчетном году Контрольно-счетная комиссия обеспечивала реализацию целей и задач, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми актами городского Совета.
Контролем были охвачены все этапы бюджетного процесса: от формирования бюджета до утверждения годового отчета о его исполнении.
По результатам проведенных контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, аудита в сфере закупок вырабатывались предложения, ориентированные на увеличение доходной части бюджета города, повышение эффективности использования муниципального имущества и расходования бюджетных средств.
Подводя итоги деятельности Контрольно-счетной комиссии за 2021 год, следует отметить, что основные функции, возложенные на нее действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город Елец, а также утвержденный на 2021 год план работы реализованы в полном объеме.
Основным направлением деятельности Контрольно-счетной комиссии в 2022 году остается контроль за соблюдением принципов законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств на всех этапах бюджетного процесса, эффективности использования муниципальной собственности. План работы на 2022 год, сформированный в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной комиссии, требованиями бюджетного законодательства, поручениями городского Совета и Главы городского округа город Елец, ориентирован на обеспечение и дальнейшее развитие единой системы предварительного, последующего контроля за формированием и исполнением бюджета городского округа город Елец, выявление причин недопоступления доходов в бюджет.
С целью поддержания высокого профессионального уровня работы Контрольно-счетной комиссии в 2022 году продолжится взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Липецкой области и органами внешнего муниципального финансового контроля; запланировано повышение квалификации муниципальных служащих по программам профессионального развития, актуализация имеющихся и разработка новых стандартов и методических рекомендаций по внешнему муниципальному финансовому контролю.
Приложение к отчету о деятельности
Контрольно-счетной комиссии
городского округа город Елец за 2021 год
Результаты проведенных контрольных мероприятий за 2021 год
|№ п/п
|Мероприятия: объект, тема
|Результаты проверки
|1.
|Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания МБУДО «ДШИ № 1
г. Ельца»
|Представление от 19.02.2021 № 1. 1. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1. ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2. Включать в условия договоров указание, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 3. Указывать идентификационный код закупки в контрактах (договорах) согласно требования ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 4. Размещать на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru информацию о заключенных контрактах (договорах), в части указания дат окончания их исполнения, наименования единицы измерения товара, услуги, количества товара, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, абзацами седьмым, девятым, десятым п. 20, абзацем третьим п. 22 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками». 5. Своевременно направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru информацию об исполнении контракта (договора) в части сведений о кодах и наименованиях документов о приемке поставленного товара, оказанной услуги, их реквизитов (дата документа, номер документа, дата подписания), количестве поставленных товаров, оказанных услуг, наименовании единицы измерения, стоимости исполненных обязательств в соответствии с п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, абзаца второго, сорок второго, сорок четвертого, сорок шестого, шестьдесят седьмого, шестьдесят восьмого, шестьдесят девятого п. 36 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 6. Указывать в информации об исполнении контракта (договора) на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru сведения в части наименования единицы измерения и количества поставленного товара, оказанной услуги в соответствии с абзацами сорок вторым, сорок шестым п. 36 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 7. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 22 марта 2021 года. Информация об исполнении от 01.03.2021 № 16.
|2.
|Проверка доходов бюджета городского округа город Елец от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2020 году
|Комитет имущественных отношений администрации городского округа город Елец. Представление от 24.02.2021 № 2. 1. В целях пополнения доходной части городского бюджета принять меры по сокращению недоимки: — от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в размере 16 863 225,32 руб.; — в виде пени за нарушение установленного срока уплаты арендной платы в сумме 4 221 031,91 руб. 2. Принять меры по устранению противоречий, содержащихся в Положении о порядке сдачи в аренду муниципального имущества городского округа город Елец, принятом решением Совета депутатов города Ельца от 25.12.2008 № 338 (в ред. решения от 02.11.2016 № 398), в части методики расчета арендной платы за коммунальные объекты. 3. Установить действенный контроль за арендаторами по соблюдению ими условий договоров в части прохождения государственной регистрации долгосрочных договоров аренды, страхования арендуемого муниципального имущества (ООО «Силуэт»). 4. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 26 марта 2021 года. Информация об исполнении от 26.03.2021 № 220. Комитет архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец. Представление от 24.02.2021 № 3. 1. В целях пополнения доходной части городского бюджета принять меры по сокращению недоимки в виде: — арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа, в размере 41 044,75 руб.; — пени в случаях просрочки исполнения обязательств по уплате арендных платежей в сумме 2 613,10 руб. 2. Усилить контроль за правильностью зачисления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, по кодам бюджетной классификации. 3. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 26 марта 2021 года. Информация об исполнении от 24.03.2021 № 215.
|3.
|Аудит в сфере закупок МБДОУ детский сад № 10 г. Ельца
|МБДОУ детский сад № 10 г. Ельца. Представление от 25.03.2021 № 4. 1. В соглашении о проведении совместного аукциона в электронной форме, плане-графике, извещении о проведении электронного аукциона и документации о совместном электронном аукционе соблюдать порядок обоснования начальной максимальной цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), установленный п. 3.21 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013
№ 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 2. В «Информации о заключенном контракте (его изменении)» указывать характеристики объекта закупки в соответствии с абзацем девятым пп. «а» п. 2, абзацем первым и пп. «в» п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 3. Заключать контракт после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта в размере, установленном ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Направлять информацию, подлежащую включению в реестр недобросовестных поставщиков, в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок. 4. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком (в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 5. Включать в план-график объекты закупки, соответствующие целям осуществления закупок (обеспечение муниципальных нужд МБДОУ детский сад № 10 г. Ельца), в соответствии с нормами действующего законодательства. 6. При определении начальной максимальной цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) применять информацию о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам в соответствии с п. 3.1 раздела III. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 7. При формировании информации об объекте закупки руководствоваться требованиями абзаца второго п. 20 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками». 8. Заключать контракты в соответствии с планом-графиком (ч. 2 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и на условиях, предусмотренных извещением (ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 9. Заполнять графу 6 раздела I «Информация о количестве поставленных товаров, объеме выполненных работ, оказанных услуг» «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» в соответствии с абзацем сорок вторым п. 36 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками». 10. Вносить в план-график сведения о наименовании организатора совместного аукциона в соответствии с п. 4 Правил проведения совместных конкурсов и аукционов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов». 11. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 26.04.2021. Информация об исполнении от 23.04.2021 № 62. МБДОУ детский сад № 3 г. Ельца. Представление от 25.03.2021 № 5. 1. Размещать в документации о совместном аукционе в электронной форме информацию, соответствующую информации, указанной в плане-графике заказчика (МБДОУ детский сад № 10 г. Ельца), в соответствии с
ч. 10 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2. Устанавливать размер обеспечения исполнения контракта в проектах контрактов в соответствии с ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 26.04.2021. Информация об исполнении от 23.04.2021 № 36.
|4.
|Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания МБУ«СШ №1»
|МБУ «СШ № 1». Представление от 30.03.2021 № 6. 1. Соблюдать порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту – План ФХД), формируя объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания без учета средств, предусмотренных на иные цели. 2. Формировать начисления на выплаты по оплате труда работникам в Плане ФХД в соответствии с п. 2 ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» с учетом изменений. 3. Принять меры: 3.1. По зачислению излишне уплаченной суммы 8 349,39 руб. ПАО «Квадра – Генерирующая компания» в счет предстоящего платежа за следующий месяц. 3.2. По возврату в бюджет городского округа город Елец на лицевой счет Учреждения: — ИП Антипиной С.Е. — 174,00 руб.; — <…> (тренер-преподаватель) — 2,00 руб.; — ИП Пархоменко Виталий Викторович — 9 156,00 руб. 4. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам сотрудников, включив в них обязательные условия оплаты труда — надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за выслугу лет (<…>, <…>), в соответствии с абзацем одиннадцатым ст. 57, ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации. 5. Включать в план-график начальную (максимальную) цену контракта, обоснование которой соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 6. Указывать в информации о заключенных договорах цены за единицу, по закупкам, подлежащих государственному регулированию, в соответствии с установленными тарифами. 7. Включать в условия договоров указание, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ). 8. Указывать идентификационный код закупки в контрактах (договорах) согласно требования ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ. 9. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1. ст. 16 Закона № 44-ФЗ. 10. Размещать на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru приложения к договорам и информацию о заключенных контрактах (договорах), в части указания дат начала, окончания их исполнения, наименования объекта закупки, единицы измерения, цены за единицу в соответствии с п. 6, п. 9 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацев седьмого, десятого п. 20, абзаца второго, третьего п. 22 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 11. Осуществлять приемку результатов отдельного этапа исполнения контракта (договора), а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочной комиссией с составлением акта приемки товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 12. Своевременно направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru документы (акты оказания услуг, платежные поручения) и информацию об исполнении контракта (договора) в части, указания сведений о наименовании, номере, дате и сумме платежного документа в соответствии п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 5, абзаца сорок седьмого, сорок девятого п. 36 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 13. Указывать в информации об исполнении контракта (договора) на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru сведения в части суммы платежного документа в соответствии с абзацем сорок девятым п. 36 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 14. Своевременно направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru информацию об изменении (о расторжении) контракта (договора) в части документа (файла), сведений о реквизитах документа, являющегося основанием расторжения (изменения условий) контракта (договора), причины изменения в соответствии п. 8, п. 11 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, двадцать пятого, тридцать первого, пятьдесят восьмого п. 34, двенадцатого, сорок пятого п. 35 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 15. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 29 апреля 2021 года. Информация об исполнении от 14.04.2021 № 132. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике. Представление от 30.03.2021 № 7. Утверждать план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения с начислениями на выплаты по оплате труда работникам сформированными в соответствии с п. 2 ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» с учетом изменений. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 29 апреля 2021 года. Информация об исполнении от 23.04.2021 № 172/01-25.
|5.
|Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Управления образования за 2020 год
|Представление от 30.03.2021 № 8. 1. Обеспечивать формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями: — Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, в отношении ф. 0503123 «Отчет о движении денежных средств», ф. 0503160 «Пояснительная записка»; — Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н, в отношении ф. 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2021», ф. 0503760 «Пояснительная записка». 2. Осуществлять бухгалтерский учет основных средств в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 3. Отразить на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» информацию в денежном выражении о состоянии недвижимого имущества, находящегося у учреждения, но не закрепленного за ним на праве оперативного управления, в том числе в период оформления государственной регистрации права: — нежилое здание (общественная уборная), расположенное по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д. 13; — нежилое помещение, расположенное по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58; — комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки. 4. Провести обязательную государственную регистрацию права оперативного управления на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости: — нежилое здание (общественная уборная), расположенное по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров,
д. 13 (МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка»); — нежилое помещение, расположенное по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58 (МБОУ ДО «Дом пионеров и школьников города Ельца»); — комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки (МАУ ДОЦ «Белая березка»). 5. Вести бухгалтерский учет объектов операционной аренды, принятых на основании договоров о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 258н. 6. Осуществлять отнесение расходов на подстатьи статьи 340 классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н. 7. Усилить контроль за соблюдением порядка составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 8. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 9. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 30 апреля 2021 года. Информация об исполнении от 30.04.2021 № 648, от 30.06.2021 № 936.
|6.
|Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа город Елец за 2020 год
|Представление от 27.04.2021 № 9. 1. В целях максимального пополнения доходной части городского бюджета совместно с Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области: — продолжить работу по расширению налоговой базы, выявлению неучтенных субъектов налогообложения, легализации заработной платы; — принять меры по сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в городской бюджет. Предоставить сведения о поступившей сумме задолженности (недоимки) по налоговым и неналоговым платежам за период с января по апрель 2021 года. 2. В целях увеличения и обеспечения своевременного поступления платежей в городской бюджет взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов государственной власти Липецкой области, осуществляющими администрирование доходов. 3. Не допускать неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиками обязательств, предусмотренных контрактами (договорами). 4. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 27 мая 2021 года. Информация об исполнении от 27.05.2021 № 271.
|7.
|Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство»
|Представление от 29.04.2021 № 10. 1. При внесении изменений в План ФХД (не связанных с принятием решения о бюджете) руководствоваться п. 2.9 раздела 2 «Сроки и порядок составления Плана ФХД» постановления администрации городского округа город Елец Липецкой области от 09.09.2020 № 1084 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца, администрации городского округа город Елец». 2. Не допускать заключения контрактов (договоров), подлежащих оплате за счет средств городского бюджета, сверх доведенного в рамках муниципального задания размера субсидии. 3. При определении начальной (максимальной) цены контракта руководствоваться требованиями ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ), п. 3.1, п. 3.20.2, п. 3.21 Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 4. Включать в условия контракта (договора) указание, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 5. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1. ст. 16 Закона № 44-ФЗ. 6. Размещать на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru в информации о заключенном контракте (договоре) приложения к контракту (договору) в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ. 7. Указывать в информации о заключенном контракте (договоре) цены за единицу, по закупкам, подлежащих государственному регулированию, в соответствии с установленными тарифами. 8. Своевременно направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru информацию о заключенном контракте (договоре) (его изменении) в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ. 9. Указывать в информации о заключенном контракте (договоре) (его изменении) сведения о количестве, единице измерения товара и услуги, цены за единицу услуги в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацев седьмого, десятого п. 20 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее по тексту – Приказ № 113н). 10. Указывать в информации о заключенном контракте (договоре) (его изменении) достоверные даты начала, окончания исполнения контракта (договора) в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацев второго, третьего п. 22 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 11. Осуществлять приемку товара, предусмотренного контрактом, согласно спецификации в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 12. Своевременно направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru сведения в части цены контракта и документ (в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования (далее по тексту – документ (файл)) в информацию об изменении контракта в соответствии с п. 6, п. 8 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацев двадцать пятого, тридцать первого, пятьдесят восьмого п. 34 Приказа № 113н. 13. Своевременно направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru документы (файлы) и сведения в части кодов и наименований документов о приемке поставленного товара, их реквизитов (дата документа, номер документа, дата подписания), количества поставленных товаров, наименования единицы измерения, стоимости исполненных обязательств, сведения в части наименования, номера, даты, суммы платежного документа в соответствии с п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацев второго, сорок второго, сорок четвертого, сорок седьмого, шестьдесят седьмого, шестьдесят восьмого, шестьдесят девятого п. 36 Приказа № 113н. 14. Указывать в информации об исполнении контракта (договора) на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru достоверные сведения в части даты платежного документа, наименования единицы измерения в соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзаца сорок шестого, сорок седьмого п. 36 Приказа № 113н. 15. Указывать в информации о расторжении контракта (договора) на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru сведения в части оснований расторжения контракта (договора), фактически оплаченной суммы в соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ. 16. Возвращать обеспечение исполнения контракта (договора) в соответствии со сроками, предусмотренными ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, договорными обязательствами. 17. Включать в реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, сведения о местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг в соответствии с ч. 2 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 18. Заключать контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не превышая годового объема закупок, установленного требованиями п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 19. Указывать в проекте контракта (договора) (приложении к документации об аукционе в электронной форме) размер обеспечения его исполнения в соответствии с ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ. 20. Устанавливать размер обеспечения исполнения контракта в проекте контракта (направленному участнику закупки, с которым заключается контракт), в соответствии с ч. 6.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ с учетом статьи 37 Закона № 44-ФЗ. 21. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 31 мая 2021 года. Информация об исполнении от 26.05.2021 № 209, от 31.05.2021 № 212, от 31.05.2021 № 213.
|8.
|Проверка законности, результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение капитального ремонта здания МБДОУ детский сад № 29 г. Ельца
|Представление от 29.04.2021 № 11. 1. Обеспечить устранение выявленных дефектов подрядной организацией ООО «Группа компаний «Солидарность» на объекте — МБДОУ детский сад № 29 г. Ельца. 2. Рассмотреть вопрос о выполнении упущенных видов работ по капитальному ремонту зданий МБДОУ детский сад № 29 г. Ельца. 1) Корпус 1: — ремонт двух аварийных крыльца здания; — установка новых козырьков (3 шт.); 2) Корпус 2: — ремонт двух аварийных крыльца здания; — установка новых козырьков (3 шт.); — вынос крыши от стены, устройство свеса крыши (веранда), так как отсутствует защита стены от атмосферных осадков; — укладка тротуарной плитки около входа в здание (2 входа со двора). 3. Осуществлять выбытие банковских гарантий с бухгалтерского учета с забалансового счета 10 «Обеспечение исполнения обязательств» в соответствии с письмом Минфина России от 27.06.2014 № 02-07-07/31342 «О порядке учета банковских гарантий». 4. Включать в реестр контрактов информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информацию о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта) – документы в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования, в соответствии с пунктом 10 части 2, частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», абзацем 1 пункта 5 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом Минфина России от 19.07.2019 № 113н. 5. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 15 июля 2021 года. Информация об исполнении от 15.07.2021 № 739.
|9.
|Аудит в сфере закупок МБСУ «ФК Елец»
|Представление от 21.06.2021 № 12. 1. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком закупок товаров, работ, услуг (в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ). 2. Внести в реестр закупок малого объема за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 сведения о местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг в соответствии с ч. 2 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 3. Указать идентификационный код закупки в контрактах (договорах) от 21.01.2020 № 479 с ОГУП «Елецводоканал» на сумму 76 595,20 руб., от 21.01.2020 № 29-5-30569 с ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» на сумму 108 200,00 руб. в соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ. 4. Указывать в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» достоверные сведения о дате начала и дате окончания исполнения договора в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацем третьим п. 22 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее — приказ Минфина РФ № 113н). 5. Указывать в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» цену за единицу товара, работы, услуги в соответствии с законодательно установленными тарифами, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона /
№ 44-ФЗ, абзаца шестого п. 21 приказа Минфина РФ № 113н. 6. Указывать в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» наименование объекта закупки, позицию по КТРУ, ОКПД2, информацию о ТРУ в соответствии с заключенным контрактом, во исполнение требований, установленных абзацем вторым, четвертым п. 20 приказа Минфина РФ № 113н. 7. Размещать в «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» информацию о кодах и наименовании документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; о количестве поставленного товара, объеме выполненной работы или оказанной услуги, предусмотренных контрактом, соответствующую документам о приемке товаров, работ, услуг, во исполнение требований, установленных абзацем вторым, третьим, сорок вторым п. 36 приказа Минфина РФ № 113н. 8. Своевременно (в течение 5 рабочих дней) направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru сведения в части реквизитов документов о приемке товаров, работ, услуг; количества поставленного товара, объема выполненной услуги; наименования, номера, даты, суммы оплаты контракта; электронных образов бумажного документа, созданного посредством его сканирования, в соответствии с п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 5, абзацем сорок первым, сорок вторым, сорок седьмым, сорок девятым п. 36 приказа Минфина РФ № 113н. 9. Указывать в разделе I «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» реквизиты, достоверные коды и наименование документов о приемке поставленного товара в соответствии с абзацем третьим, двадцать первым, сорок первым п. 36 приказа Минфина РФ № 113н. 10. Указывать в разделе III «Объект закупки» «Информации о заключенном контракте (его изменении)» достоверные сведения об объектах закупки товара, услуги в части наименования и национального кодового буквенного обозначения единиц измерения количественных значений объекта закупки КТРУ, ОКПД2, количества товара, объема работ или услуг, предусмотренных контрактом (договором); национального кодового буквенного обозначения и наименования единиц измерения количества товара, объема работ или услуг в соответствии с ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацами седьмым, девятым, десятым п. 20 приказа Минфина РФ № 113н. 11. Включать в заключаемые договора указание, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 12. Указать в реестре закупок малого объема за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 достоверные сведения о цене и дате заключенного договора в соответствии с абзацем четвертым ч. 2 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 13. Указывать в договоре достоверные сведения о цене единиц товаров, работ, услуг в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 14. Устанавливать в договоре его цену в соответствии с ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 15. Определять в договоре количество и наименование поставляемого товара в соответствии с ч. 3 ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации. 16. Не допускать оплату работ, услуг до подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, выполненных работ; до фактического выполнения работ, услуг; до заключения договора в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 17. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 21.07.2021. Информация об исполнении от 20.07.2021 № 142.
|10.
|Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2020 году на установку светофорных объектов вызывного действия на пересечении ул. Радиотехнической и ул. Черокманова, у магазина «Линия» со стороны рынка «Дионис»
|Управление коммунального хозяйства. Представление от 06.07.2021 № 12/1. 1. Соблюдать порядок оформления прекращения трудового договора и приема на работу работника согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 2. Осуществлять выбытие банковских гарантий с бухгалтерского учета на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» в соответствии с письмом Минфина России от 27.06.2014 № 02-07-07/31342 «О порядке учета банковских гарантий». 3. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 5 августа 2021 года. Информация об исполнении от 13.07.2021 № 696. Управление дорог, транспорта и благоустройства. Представление от 06.07.2021 № 13. 1. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств. 2. Обеспечить устранение неисправности и восстановление работоспособности светофорного объекта, расположенного у магазина «Линия» со стороны рынка «Дионис» подрядной организацией ООО «Технический центр организации дорожного движения № 2». 3. Включать в реестр контрактов информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информацию о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта) – документы в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования, в соответствии с пунктом 10 части 2, частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», абзацем первым пункта 5, абзацами сорок седьмым, сорок девятым пункта 36 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом Минфина России от 19.07.2019 № 113н. 4. Размещать в реестре контрактов информацию об уплате неустойки (штрафа, пени) в соответствии с абзацем первым пункта 5, абзацем девятнадцатым пункта 37 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом Минфина России от 19.07.2019 № 113н. 5. Вести общий журнал работ в соответствии с абзацами девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым раздела 5 «По учету работ в капитальном строительстве» постановления Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве». 6. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 5 августа 2021 года. Информация об исполнении от 15.07.2021 № 215.
|11.
|Проверка МБУДО «ДШИ № 2 г. Ельца» по вопросу целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания
|Представление от 07.07.2021 № 14. 1. При внесении изменений в План ФХД (не связанных с принятием решения о бюджете) руководствоваться пп. 2.9, 2.10 раздела 2 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец, утвержденного постановлением администрации городского округа город Елец от 09.09.2020 № 1084. 2. Не допускать счетных ошибок при заполнении Приложения № 1 «Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 3. Начисления на выплаты по оплате труда осуществлять в соответствии с п. 2 ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьей 1 Федерального закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (с изменениями от 27.12.2019). Принять меры к зачислению переплаты в сумме 888,14 руб. в счет будущих платежей. 4. Осуществлять отнесение расходов по статьям: 223 «Коммунальные услуги», 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н. 5. Принять меры к зачислению излишне уплаченной ООО «ТЭКО-Сервис» суммы 72,47 руб. в счет будущих платежей. 6. Применять в качестве первичных учетных документов унифицированные формы первичной учетной документации: № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденные постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». 7. Утверждать план-график в течение 10 рабочих дней после доведения до МБУДО «ДШИ № 2 г. Ельца» объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в соответствии с пп. «а» п. 12 «Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279. 8. Внести в реестр закупок без заключения государственных или муниципальных контрактов сведения о местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; достоверные сведения о дате закупки, в соответствии с абзацами третьим и четвертым ч. 2 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 9. Определять цену в заключаемых договорах; определять цену договора, соответствующую ее обоснованию, в соответствии с ч. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ). 10. Заключать договоры на оказание услуг по теплоснабжению, электроснабжению, в соответствии с планом-графиком, с учетом требований ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ. 11. Включать в заключаемые договоры указание, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; указывать цену единиц товара, работы, услуги в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 12. Заключать в соответствии с пп. 5 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ соглашение сторон при изменении существенных условий договора, связанных с изменением в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 13. Не допускать оплаты не оказанных услуг в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. Принять меры к зачислению излишне уплаченной ОГУП «Елецводоканал» суммы 14,90 руб. в счет будущих платежей. 14. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 15. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 6 августа 2021 года. Информация об исполнении от 06.08.2021 № 63.
|12.
|Аудит в сфере закупок МБУ СШ «Спартак»
|Представление от 20.09.2021 № 15. 1. Соблюдать порядок обоснования начальной максимальной цены контракта (далее — НМЦК) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): осуществлять исследование рынка по объектам закупки для определения НМЦК в плане-графике, извещении о проведении электронного аукциона и документации о совместном электронном аукционе; проводить дополнительные исследования информации о рыночных ценах товаров в целях увеличения ценовой информации, используемой в расчетах, при неоднородности совокупности значений выявленных цен; правильно применять формулу для расчета НМЦК в соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), п. 2.2.3 раздела II «Обоснование НМЦК», п.п. 3.1, 3.20.2, 3.21 раздела III «Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)» Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 2. В реестр контрактов на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» — https://zakupki.gov.ru (далее — Официальный сайт ЕИС) в соответствии с п.п. 9, 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 5, абзаца второго, сорок первого, сорок второго, сорок четвертого, сорок седьмого, шестьдесят седьмого, шестьдесят восьмого, шестьдесят девятого п. 36 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее — Приказ № 113н): 2.1. Направлять своевременно (в течение 5 рабочих дней) документы (файлы) и сведения в части: кода и наименования документа о приемке поставленного товара, его реквизитов (дата документа, номер документа, дата подписания заказчиком), количества поставленных товаров; наименования, номера, даты, суммы платежного документа; копию заключенного контракта и дополнительные соглашения к заключенным контрактам (договорам), являющиеся неотъемлемыми частями контракта (договора). 2.2. Разместить по договорам: от 21.01.2020 № 8268 с ОГУП «Елецводоканал» на сумму 9 976,28 руб., от 21.01.2020 № 1544 с ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» на сумму 144 978,83 руб., от 20.01.2020
№ 10106 с ПАО «Квадра — Генерирующая компания» на сумму 89 686,99 руб., от 20.01.2020 № 029 с ПАО «Квадра — Генерирующая компания» на сумму 257 856,69 руб., от 01.09.2020 № 029 с ПАО «Квадра — Генерирующая компания» на сумму 175 404,68 руб., от 20.01.2020 с ПАО «Ростелеком» на сумму 22 062,58 руб., от 20.01.2020 №20/733/Ел/ТКО с ООО «ТЭКО-Сервис» на сумму 19 950,42 руб., от 20.01.2020 № 29-5-30570 с ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» на сумму 98 159,31 руб. сведения в части кода и наименования документа о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; реквизитов документов о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом; количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги, стоимости исполненных обязательств по поставке товара, выполнению работы, оказанию услуги; национального кодового буквенного обозначения и наименования единицы измерения количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги и документы (файлы) об исполнении контракта (договора). 3. Указывать в реестре контрактов на Официальном сайте ЕИС в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» сведения о дате окончания исполнения контракта (договора) в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона
№ 44-ФЗ, абзацем третьим п. 22 приказа Минфина РФ от 19.07.2019№ 113н. 4. Устанавливать в проекте контракта (договора) (приложении к документации об аукционе в электронной форме) размер обеспечения исполнения контракта (договора) в соответствии с ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ. 5. Размещать в реестре контрактов на Официальном сайте ЕИС в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» сведения о сумме налога на добавленную стоимость, указанные в договоре (в соответствии с абзацем вторым п. 21 Приказа № 113н). 6. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком, в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ. 7. Указывать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, контракте (договоре), реестре контрактов, заключенных заказчиком (в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» и «Информации об исполнении (о расторжении) контракта») описание товара, работы, услуги объекта закупки в соответствии с КТРУ (в соответствии с абзацами пятым, седьмым, восьмым, девятым пп. «а» п. 2, абзацем первым, пп. «в» п. 4 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 8.Указывать в разделе II «Объект закупки» «Информации о заключенном контракте (его изменении)» достоверные сведения о наименовании объекта закупки; кодах по КТРУ, ОКПД; количестве товара, работы, услуги и единице измерения по ОКЕИ; цене за единицу товара, работы, услуги в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацами вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым, десятым п. 20 Приказа № 113н. 9. Направлять на Официальный сайт ЕИС в «Информацию об исполнении (о расторжении) контракта» сведения в части количества поставленного товара, предусмотренного контрактом, национального кодового буквенного обозначения и наименования единицы измерения поставленного товара, в соответствии с документами о приемке поставленного товара (в соответствии с п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацами сорок вторым, сорок шестым п. 36 Приказа № 113н). 10.Включать в заключаемые договора указание, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; указывать цену единиц товара, работы, услуги (в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). 11. Производить оплату по договору после оказания услуг и подписания акта об оказании услуг (работ) (если иное не установлено договором); после заключения договора в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 12. При ведении реестра закупок малого объема указывать достоверные сведения о дате заключения договоров. 13. Устанавливать в заключаемых договорах срок их оплаты в соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 14. Не допускать изменения существенных условий договора (цены) (заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) более, чем на 10% в соответствии с п. «б» пп. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. 15. Осуществлять возмещение расходов по коммунальным услугам (электроэнергия, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение) за принятое в безвозмездное пользование муниципальное имущество только при наличии информации о сумме фактически оплаченных ссудодателем расходов по коммунальным услугам. Произвести сверку расчетов с МБСУ «ФК «Елец» (ссудодателем) в части возмещенных МБУ СШ «Спартак» ссудодателю расходов на оплату коммунальных услуг и суммой расходов, фактически оплаченных ссудодателем поставщикам коммунальных услуг. При выявлении расхождений (переплата/недоплата) провести корректировку уплаченных сумм. 16. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 20.10.2021. Информация об исполнении от 20.12.2021 № 285.
|13.
|Проверка ООО «Городские бани» по вопросу эффективности использования муниципального имущества в 2020 году
|ООО «Городские бани». Представление от 20.09.2021 № 16. 1. Провести обязательную государственную регистрацию права собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки: — нежилое помещение № 2, площадью 732,3 м² (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (навес), площадь 109,2 м² (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (ограждение), протяженность 32 м (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (ограждение), протяженность 39 м (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (дымовая труба), площадью 3,8 м² (ул. Рязано-Уральская, д. 101); — нежилое здание (прачечная), площадью 103 м² (ул. Кооперативная, д. 8); — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 101; — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8. 2. Принять меры к проведению технической инвентаризации объекта основных средств — прачечной (адрес:
г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8) в целях внесения изменений в технический паспорт в соответствии с пунктом 9 Положения об организации в Российской Федерации государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 № 921. 3. Осуществлять ведение бухгалтерского учета основных средств (земельных участков) и составлять на этой основе бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Бухгалтерский баланс» (ф. 0710001) в соответствии со статьей 1, пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», разделом I Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н, Приложения № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации». 4. Внести соответствующие исправления в части отражения на балансовом счете 01 «Основные средства» кадастровой стоимости земельного участка — г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8. 5. Не допускать нарушение требований к бухгалтерскому учету, искажение показателей (строк) бухгалтерской (финансовой) отчетности «Бухгалтерский баланс» (ф. 0710001). 6. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 20 октября 2021 года. Информация об исполнении от 29.12.2021 № 37. Предписание от 09.11.2021 № 1. 1. Провести обязательную государственную регистрацию права собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки: — нежилое помещение № 2, площадью 732,3 м² (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (навес), площадь 109,2 м² (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (ограждение), протяженность 32 м (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (ограждение), протяженность 39 м (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (дымовая труба), площадью 3,8 м² (ул. Рязано-Уральская, д. 101); — нежилое здание (прачечная), площадью 103 м² (ул. Кооперативная, д. 8); — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 101; — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8. 2. Принять меры к проведению технической инвентаризации объекта основных средств — прачечной (адрес:
г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8) в целях внесения изменений в технический паспорт в соответствии с пунктом 9 Положения об организации в Российской Федерации государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 № 921. 3. Осуществлять ведение бухгалтерского учета основных средств (земельных участков) и составлять на этой основе бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Бухгалтерский баланс» (ф. 0710001) в соответствии со статьей 1, пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», разделом I Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н, Приложения № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации». 4.Внести соответствующие исправления в части отражения на балансовом счете 01 «Основные средства» кадастровой стоимости земельного участка — г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8. 5. Не допускать нарушение требований к бухгалтерскому учету, искажение показателей (строк) бухгалтерской (финансовой) отчетности «Бухгалтерский баланс» (ф. 0710001). 6. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 9 декабря 2021 года. Информация об исполнении от 29.12.2021 № 37. Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец. Представление от 20.09.2021 № 17. 1. Заключить договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д.115Б (кадастровый номер 48:19:6130128:15), с множественностью лиц. 2. Принять меры к ООО «Городские бани» по взысканию недополученных доходов городского бюджета по поступлению земельного налога, арендной платы за землю за период 2018 – 2020 годы в сумме 290 062,44 руб.: 1) земельный налог: — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 101, кадастровый номер 48:19:6310118:6 – 209 544,15 руб.; — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8, кадастровый номер 48:19:6130128:16 – 32 406,42 руб.; 2) арендная плата за землю — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, д.115Б, кадастровый номер 48:19:6130128:15 – 48 111,87 руб. 3. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 20 октября 2021 года. Информация об исполнении от 15.10.2021 № 718.
|14.
|Проверка МБУК «Городской дворец культуры» по вопросу целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания
|МБУК «Городской дворец культуры». Представление от 22.09.2021 № 18. 1. При внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности (не связанных с принятием решения о бюджете) руководствоваться пунктами 2.9, 2.10 раздела 2 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец, утвержденного постановлением администрации городского округа город Елец от 09.09.2020 № 1084. 2. Не допускать счетных ошибок при заполнении сумм расходов в приложении «Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 3. Осуществлять отнесение расходов по статьям: 223 «Коммунальные услуги», 225«Работы, услуги по содержанию имущества» классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н. 4. Включать в заключаемые контракты (договоры) указание, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (договора), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ). 5. Определять цену договора в соответствии с ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 6. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком (в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ). 7. Указывать достоверные даты окончания исполнения контракта (договора) в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» в реестре контрактов на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» — https://zakupki.gov.ru (далее — Официальный сайт ЕИС) в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацем третьим п. 22 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее — Приказ № 113н). 8. Заключать контракты (договоры) теплоснабжения, предусматривающие тарифы на тепловую энергию, соответствующие законодательно установленным регулируемым тарифам (в соответствии с пп. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44). 9. Размещать в разделе I «Исполнение контракта» «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» в реестре контрактов на Официальном сайте ЕИС информацию о кодах и наименовании документов о приемке оказанной услуги, предусмотренной контрактом, соответствующую документам о приемке услуг (в соответствии с абзацами вторым, тридцать девятым п. 36 приказа Минфина РФ от 19.07.2019 № 113н). 10. Указывать идентификационный код закупки в контракте (договоре) в соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ. 11. Указывать в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» в реестре контрактов на Официальном сайте ЕИС сведения о цене единицы товара, работы, услуги, соответствующей заключенному контракту (договору) и законодательно установленным регулируемым тарифам (в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ). 12. Размещать в разделе I «Исполнение контракта» «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» в реестре контрактов на Официальном сайте ЕИС информацию об объеме оказанных услуг, предусмотренных контрактом, соответствующую документам о приемке услуг (в соответствии с абзацем сорок вторым п. 36 приказа Минфина РФ от 19.07.2019 № 113н). 13. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 22.10.2021. Информация об исполнении от 22.10.2021 № 77. Управление культуры администрации городского округа город Елец. Представление от 22.09.2021 № 19. Соблюдать Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа города Елец и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением администрации городского округа город Елец от 05.11.2015 № 1712, в части утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Информация о принятых мерах по устранению выявленного нарушения должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 22.10.2021. Информация об исполнении от 06.10.2021 № 290.
|15.
|Проверка МАУ ДОЦ «Белая березка» по вопросу эффективности использования муниципального имущества в 2020 году
|МАУ ДОЦ «Белая березка». Представление от 07.10.2021 № 20. 1. Принять меры по устранению технической ошибки в документации по объекту недвижимости – иное сооружение (трансформаторная подстанция), кадастровый номер 48:07:0000000:3234 (исключить сведения о том, что данный объект числится на балансе другой организации). 2. Информация о принятых мерах по устранению выявленного нарушения должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 08 ноября 2021 года. Информация об исполнении от 08.11.2021 № 241. МБУ «РЦМСО г. Ельца». Представление от 07.10.2021 № 21. 1. Осуществлять бухгалтерский учет основных средств в части определения группы основных средств, счета учета объектов основных средств в соответствии с пунктом 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н, Приложением № 1, пунктами 37, 53 Приложения № 2 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 2. Информация о принятых мерах по устранению выявленного нарушения должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 08 ноября 2021 года. Информация об исполнении от 08.11.2021 № 130.
|16.
|Проверка МБУК «ДКЖ» по вопросу целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания
|МБУК «ДКЖ». Представление от 08.10.2021 № 22. 1. Руководствоваться при внесении изменений в План ФХД (не связанных с принятием решения о бюджете) пунктами 2.9, 2.10 раздела 2 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец, утвержденного постановлением администрации городского округа город Елец от 09.09.2020 № 1084. 2. Не допускать счетных ошибок при заполнении сумм расходов в приложении «Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 3. Предоставлять обоснования (расчеты) плановых показателей по всем выплатам к Плану ФХД. 4. Осуществлять отнесение расходов по статьям: 223 «Коммунальные услуги», 225«Работы, услуги по содержанию имущества» классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н. 5. Производить выплату заработной платы работникам <…>,<…>, <…>,<…>, <…> в соответствии с требованиями пункта 3 раздела «Общие положения» Положения об оплате труда работников МБУК «ДКЖ» (изменения и дополнения к коллективному договору на основании протокола собрания трудового коллектива
№ 1 от 21.09.2019), утвержденным штатным расписанием. 6. Указывать в реестре контрактов на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» — https://zakupki.gov.ru (далее — Официальный сайт ЕИС) в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» достоверные даты окончания исполнения контракта (договора) в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), абзаца третьего п. 22 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее — приказ Минфина РФ от 19.07.2019 № 113н). 7. Указывать в графе 7 раздела III «Объект закупки» «Информации о заключенном контракте (его изменении)» на Официальном сайте ЕИС цену за единицу (в валюте контракта), цену за единицу без НДС (в валюте контракта), в соответствии с законодательно установленными регулируемыми тарифами, заключенному договору (с учетом требований п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ). 8. Размещать в разделе I «Исполнение контракта» «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» на Официальном сайте ЕИС информацию о кодах и наименовании документов о приемке оказанной услуги, предусмотренной контрактом, в соответствии с документами о приемке услуг (в соответствии с абзацами вторым, тридцать девятым п. 36 Приказа № 113н. 9. Размещать своевременно (в течение 5 рабочих дней) на Официальном сайте ЕИС сведения в части кодов и наименований документов о приемке поставленного товара, их реквизитов (дата документа, номер документа, дата подписания заказчиком), количества поставленных товаров; сведения в части наименования, номера, даты платежного документа; «Информацию о заключенном контракте (его изменении)»; «Информацию об исполнении (о расторжении» контракта» и файлы в соответствии с п.п. 9, 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ,
п. 5, п. 14, абзацами вторым, сорок первым, сорок вторым, сорок четвертым, сорок седьмым, шестьдесят седьмым, шестьдесят восьмым, шестьдесят девятым п. 36 Приказа № 113н. 10. Разместить на Официальном сайте ЕИС информацию в части кодов и наименований документов о приемке поставленного товара, их реквизитов (дата документа, номер документа, дата подписания заказчиком), количества поставленных товаров и файлы по 5-ти контрактам (договорам) (от 30.01.2020 № 360/20 с ПАО «Ростелеком» на сумму 20 000,00 руб., от 30.01.2020 № 1635 с ОГУП «Елецводоканал» на сумму 10 000,00 руб., от 30.01.2020 № 3782618 с ОАО «РЖД» на сумму 20 000,00 руб., от 13.01.2020 № 2497_2498/11/530572/МВ с ОАО «РЖД» на сумму 20 000,00 руб., от 30.01.2020 № 2057 с ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» на сумму 400 000,00 руб.) в соответствии с п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 5, п. 14, абзацами вторым, сорок первым, сорок вторым, шестьдесят седьмым, шестьдесят восьмым, шестьдесят девятым п. 36 Приказа № 113н. 11. Вносить изменения в план-график не позднее чем за один день до дня заключения контракта (договора) с единственным поставщиком. 12. Указывать идентификационный код закупки в файле контракта (договора) в соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ. 13. Указывать достоверные сведения о единице измерения товара и услуги в графе 4 раздела III «Объект закупки» «Информации о заключенном контракте (его изменении)» на Официальном сайте ЕИС в соответствии с абзацами седьмым, десятым п. 20 Приказа № 113н. 14. Включать в контракт (договор) указание, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством (в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). 15. Указывать в графе 2 «Дата расторжения» раздела II «Расторжение контракта» «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» на Официальном сайте ЕИС дату расторжения, соответствующую дате соглашения о расторжении договора (в соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацем тринадцатым п. 35 Приказа № 113н). 16. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком (в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ). 17. Определять цену в заключаемых договорах в соответствии с ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 18. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 19. Информация о принятых мерах по устранению выявленного нарушения должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 08.11.2021. Информация об исполнении от 08.11.2021 № б/н. Управление культуры администрации городского округа город Елец. Представление от 08.10.2021 № 23. Соблюдать Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа города Елец и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением администрации городского округа город Елец от 05.11.2015 № 1712, в части утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Информация о принятых мерах по устранению выявленного нарушения должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 08.11.2021. Информация об исполнении от 11.10.2021 № 293.
|17.
|Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец. Представление от 22.12.2021 № 24. 1. Принять меры к ИП Журавлеву М.Н. по возврату субсидии в сумме 10 218,00 руб., уплате государственной пошлины в размере 409,00руб. в доход городского бюджета. 2. Осуществлять перечисление субсидии субъектам малого предпринимательства в соответствии с установленными сроками Порядком предоставления в городском округе город Елец субсидии субъектам малого предпринимательства – индивидуальным предпринимателям на обеспечение (возмещение) расходов по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 3. Осуществлять определение начальной максимальной цены контракта в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), пунктом 3.21 раздела III «Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)» Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 4. Устанавливать в проекте контракта (приложение к документации об аукционе в электронной форме) размер обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. 5. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 21 января 2022 года. Информация об исполнении от 20.01.2022 № 20. Управление культуры администрации городского округа город Елец. Представление от 22.12.2021 № 25. 1. Не допускать нецелевого использования бюджетных средств. 2. Не допускать необоснованного использования бюджетных средств. 3. Разрабатывать План реализации муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала города Ельца» в части Подпрограммы 2 «Развитие туризма» в соответствии с пунктом 1 раздела IV «Реализация муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения» Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец, принятого постановлением администрации городского округа город Елец от 27.08.2013 № 1291 (с изменениями от 11.12.2013 № 1920, от 11.11.2015 № 1733, от 30.06.2016 № 1205, от 16.01.2017 № 17, от 27.04.2018 № 653). 4. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 5. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 21 января 2022 года. Информация об исполнении от 20.01.2022 № 28.
|18.
|Проверка МАУ СК «Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова» по вопросу целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания
|Представление от 29.12.2021 № 26. 1. Составлять план финансово-хозяйственной деятельности (далее — План ФХД) в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 «Сроки и порядок составления Плана ФХД (внесения изменений в План ФХД)» Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец, утвержденного постановлением администрации городского округа город Елец от 09.09.2020 № 1084 (далее — Постановления № 1084). 2. Не допускать счетных ошибок при заполнении сумм расходов в приложении «Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 3. Предоставлять обоснования (расчеты) плановых показателей по всем выплатам к Плану ФХД в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 «Сроки и порядок составления Плана ФХД (внесения изменений в План ФХД)» Постановления № 1084. 4. Не допускать расхождений между показателями и расчетами (обоснованиями) к Плану ФХД согласно пункту 2.2 раздела 2 «Сроки и порядок составления Плана ФХД (внесения изменений в План ФХД)» Постановления № 1084. 5. Применять в качестве первичных учетных документов унифицированные формы первичной учетной документации: № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденные постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». 6. Оформлять акты освидетельствования скрытых работ согласно пункту 5.3 Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (ред. от 26.10.2015). 7. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 8. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 31 января 2022 года. Информация об исполнении от 28.01.2022 № 16.
|19.
|Аудит в сфере закупок МБДОУ детский сад № 16 г. Ельца
|МБДОУ детский сад № 16 г. Ельца. Представление от 29.12.2021 № 27. 1. Применять при определении начальной (максимальной) цены контракта (далее — НМЦК) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информацию о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, в соответствии с п. 3.1 раздела III. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 2. Соблюдать порядок обоснования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соглашении о проведении совместного аукциона в электронной форме, плане-графике, извещении о проведении электронного аукциона и документации о совместном электронном аукционе (в соответствии с п. 3.21 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 3. Указывать в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» характеристики объекта закупки в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд во исполнение требований, установленных абзацем девятым пп. «а» п. 2, абзацем первым, пп. «в» п. 4постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 4. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком (в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ)). 5. Включать в план-график объекты закупки, соответствующие целям осуществления закупок (обеспечение муниципальных нужд заказчика), в соответствии с ч. 2 ст. 19 Закона № 44-ФЗ и иными нормами действующего законодательства. 6. Руководствоваться требованиями абзаца второго п. 20 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее — приказ Минфина РФ от 19.07.2019 № 113н) при формировании информации об объекте закупки в «Информации о заключенном контракте (его изменении)». 7. Заключать контракты (договоры) в соответствии с планом-графиком (ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и на условиях, предусмотренных извещением (ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). 8. Заполнять графу 6 раздела I «Информация о количестве поставленных товаров, объеме выполненных работ, оказанных услуг» «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» в соответствии с абзацем сорок вторым п. 36 приказа Минфина РФ от 19.07.2019 № 113н. 9. Вносить в план-график сведения о наименовании организатора совместного аукциона после подписания Соглашения о проведении совместного аукциона в электронной форме в соответствии с п. 4 Правил проведения совместных конкурсов и аукционов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов». 10. Указывать сведения о НМЦК, в соответствии с предусмотренным планом-графиком объемом финансового обеспечения закупок, при заключении соглашения о проведении аукциона в электронной форме (в соответствии с пп.3 ч. 2 ст. 25 Закона № 44-ФЗ). 11. Размещать своевременно (в течение 5 рабочих дней) в «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» сведения и электронные образы бумажного документа, созданного посредством его сканирования (файлы) в части реквизитов документов о приемке товаров, работ, услуг; количества поставленного товара; наименования, номера, даты платежного документа, суммы оплаты контракта (в соответствии с п.п. 10, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 5, п.14, абзацами сорок первым, сорок вторым, сорок четвертым, сорок седьмым, сорок девятым, шестьдесят седьмым, шестьдесят восьмым, шестьдесят девятым п. 36 Приказа № 113н). 12. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 28.01.2022. Информация об исполнении от 28.01.2022 № 7. МБДОУ детский сад № 3 г. Ельца. Представление от 29.12.2021 № 28. 1. Размещать в документации о совместном аукционе в электронной форме информацию, соответствующую информации, указанной в плане-графике заказчика (МБДОУ детский сад № 16 г. Ельца) при заключении соглашения о проведении аукциона в электронной форме, в соответствии сч. 10 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ). 2. Указывать в соглашении о проведении аукциона в электронной форме сведения о начальной (максимальной) цене контракта, в соответствии с предусмотренным планом-графиком объемом финансового обеспечения закупок заказчика (в соответствии с пп. 3 ч. 2 ст. 25 Закона № 44-ФЗ). 3. Устанавливать размер обеспечения исполнения контракта в проектах контрактов, прилагаемых к документации о совместном аукционе в электронной форме, в соответствии с ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 28.01.2022. Информация об исполнении от 28.01.2022 № 7.