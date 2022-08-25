Р Е Ш Е Н И Е От 17.08.2022 № 420

№ п/п Мероприятия: объект, тема Результаты проверки

1. Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания МБУДО «ДШИ № 1

г. Ельца» Представление от 19.02.2021 № 1. 1. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1. ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2. Включать в условия договоров указание, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 3. Указывать идентификационный код закупки в контрактах (договорах) согласно требования ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 4. Размещать на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru информацию о заключенных контрактах (договорах), в части указания дат окончания их исполнения, наименования единицы измерения товара, услуги, количества товара, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, абзацами седьмым, девятым, десятым п. 20, абзацем третьим п. 22 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками». 5. Своевременно направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru информацию об исполнении контракта (договора) в части сведений о кодах и наименованиях документов о приемке поставленного товара, оказанной услуги, их реквизитов (дата документа, номер документа, дата подписания), количестве поставленных товаров, оказанных услуг, наименовании единицы измерения, стоимости исполненных обязательств в соответствии с п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, абзаца второго, сорок второго, сорок четвертого, сорок шестого, шестьдесят седьмого, шестьдесят восьмого, шестьдесят девятого п. 36 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 6. Указывать в информации об исполнении контракта (договора) на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru сведения в части наименования единицы измерения и количества поставленного товара, оказанной услуги в соответствии с абзацами сорок вторым, сорок шестым п. 36 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 7. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 22 марта 2021 года. Информация об исполнении от 01.03.2021 № 16.

2. Проверка доходов бюджета городского округа город Елец от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2020 году Комитет имущественных отношений администрации городского округа город Елец. Представление от 24.02.2021 № 2. 1. В целях пополнения доходной части городского бюджета принять меры по сокращению недоимки: — от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в размере 16 863 225,32 руб.; — в виде пени за нарушение установленного срока уплаты арендной платы в сумме 4 221 031,91 руб. 2. Принять меры по устранению противоречий, содержащихся в Положении о порядке сдачи в аренду муниципального имущества городского округа город Елец, принятом решением Совета депутатов города Ельца от 25.12.2008 № 338 (в ред. решения от 02.11.2016 № 398), в части методики расчета арендной платы за коммунальные объекты. 3. Установить действенный контроль за арендаторами по соблюдению ими условий договоров в части прохождения государственной регистрации долгосрочных договоров аренды, страхования арендуемого муниципального имущества (ООО «Силуэт»). 4. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 26 марта 2021 года. Информация об исполнении от 26.03.2021 № 220. Комитет архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец. Представление от 24.02.2021 № 3. 1. В целях пополнения доходной части городского бюджета принять меры по сокращению недоимки в виде: — арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа, в размере 41 044,75 руб.; — пени в случаях просрочки исполнения обязательств по уплате арендных платежей в сумме 2 613,10 руб. 2. Усилить контроль за правильностью зачисления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, по кодам бюджетной классификации. 3. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 26 марта 2021 года. Информация об исполнении от 24.03.2021 № 215.

3. Аудит в сфере закупок МБДОУ детский сад № 10 г. Ельца МБДОУ детский сад № 10 г. Ельца. Представление от 25.03.2021 № 4. 1. В соглашении о проведении совместного аукциона в электронной форме, плане-графике, извещении о проведении электронного аукциона и документации о совместном электронном аукционе соблюдать порядок обоснования начальной максимальной цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), установленный п. 3.21 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013

№ 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 2. В «Информации о заключенном контракте (его изменении)» указывать характеристики объекта закупки в соответствии с абзацем девятым пп. «а» п. 2, абзацем первым и пп. «в» п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 3. Заключать контракт после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта в размере, установленном ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Направлять информацию, подлежащую включению в реестр недобросовестных поставщиков, в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок. 4. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком (в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 5. Включать в план-график объекты закупки, соответствующие целям осуществления закупок (обеспечение муниципальных нужд МБДОУ детский сад № 10 г. Ельца), в соответствии с нормами действующего законодательства. 6. При определении начальной максимальной цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) применять информацию о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам в соответствии с п. 3.1 раздела III. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 7. При формировании информации об объекте закупки руководствоваться требованиями абзаца второго п. 20 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками». 8. Заключать контракты в соответствии с планом-графиком (ч. 2 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и на условиях, предусмотренных извещением (ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 9. Заполнять графу 6 раздела I «Информация о количестве поставленных товаров, объеме выполненных работ, оказанных услуг» «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» в соответствии с абзацем сорок вторым п. 36 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками». 10. Вносить в план-график сведения о наименовании организатора совместного аукциона в соответствии с п. 4 Правил проведения совместных конкурсов и аукционов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов». 11. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 26.04.2021. Информация об исполнении от 23.04.2021 № 62. МБДОУ детский сад № 3 г. Ельца. Представление от 25.03.2021 № 5. 1. Размещать в документации о совместном аукционе в электронной форме информацию, соответствующую информации, указанной в плане-графике заказчика (МБДОУ детский сад № 10 г. Ельца), в соответствии с

ч. 10 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2. Устанавливать размер обеспечения исполнения контракта в проектах контрактов в соответствии с ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 26.04.2021. Информация об исполнении от 23.04.2021 № 36.

4. Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания МБУ«СШ №1» МБУ «СШ № 1». Представление от 30.03.2021 № 6. 1. Соблюдать порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту – План ФХД), формируя объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания без учета средств, предусмотренных на иные цели. 2. Формировать начисления на выплаты по оплате труда работникам в Плане ФХД в соответствии с п. 2 ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» с учетом изменений. 3. Принять меры: 3.1. По зачислению излишне уплаченной суммы 8 349,39 руб. ПАО «Квадра – Генерирующая компания» в счет предстоящего платежа за следующий месяц. 3.2. По возврату в бюджет городского округа город Елец на лицевой счет Учреждения: — ИП Антипиной С.Е. — 174,00 руб.; — <…> (тренер-преподаватель) — 2,00 руб.; — ИП Пархоменко Виталий Викторович — 9 156,00 руб. 4. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам сотрудников, включив в них обязательные условия оплаты труда — надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за выслугу лет (<…>, <…>), в соответствии с абзацем одиннадцатым ст. 57, ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации. 5. Включать в план-график начальную (максимальную) цену контракта, обоснование которой соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 6. Указывать в информации о заключенных договорах цены за единицу, по закупкам, подлежащих государственному регулированию, в соответствии с установленными тарифами. 7. Включать в условия договоров указание, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ). 8. Указывать идентификационный код закупки в контрактах (договорах) согласно требования ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ. 9. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1. ст. 16 Закона № 44-ФЗ. 10. Размещать на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru приложения к договорам и информацию о заключенных контрактах (договорах), в части указания дат начала, окончания их исполнения, наименования объекта закупки, единицы измерения, цены за единицу в соответствии с п. 6, п. 9 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацев седьмого, десятого п. 20, абзаца второго, третьего п. 22 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 11. Осуществлять приемку результатов отдельного этапа исполнения контракта (договора), а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочной комиссией с составлением акта приемки товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 12. Своевременно направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru документы (акты оказания услуг, платежные поручения) и информацию об исполнении контракта (договора) в части, указания сведений о наименовании, номере, дате и сумме платежного документа в соответствии п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 5, абзаца сорок седьмого, сорок девятого п. 36 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 13. Указывать в информации об исполнении контракта (договора) на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru сведения в части суммы платежного документа в соответствии с абзацем сорок девятым п. 36 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 14. Своевременно направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru информацию об изменении (о расторжении) контракта (договора) в части документа (файла), сведений о реквизитах документа, являющегося основанием расторжения (изменения условий) контракта (договора), причины изменения в соответствии п. 8, п. 11 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, двадцать пятого, тридцать первого, пятьдесят восьмого п. 34, двенадцатого, сорок пятого п. 35 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 15. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 29 апреля 2021 года. Информация об исполнении от 14.04.2021 № 132. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике. Представление от 30.03.2021 № 7. Утверждать план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения с начислениями на выплаты по оплате труда работникам сформированными в соответствии с п. 2 ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» с учетом изменений. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 29 апреля 2021 года. Информация об исполнении от 23.04.2021 № 172/01-25.

5. Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Управления образования за 2020 год Представление от 30.03.2021 № 8. 1. Обеспечивать формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями: — Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, в отношении ф. 0503123 «Отчет о движении денежных средств», ф. 0503160 «Пояснительная записка»; — Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н, в отношении ф. 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2021», ф. 0503760 «Пояснительная записка». 2. Осуществлять бухгалтерский учет основных средств в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 3. Отразить на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» информацию в денежном выражении о состоянии недвижимого имущества, находящегося у учреждения, но не закрепленного за ним на праве оперативного управления, в том числе в период оформления государственной регистрации права: — нежилое здание (общественная уборная), расположенное по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д. 13; — нежилое помещение, расположенное по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58; — комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки. 4. Провести обязательную государственную регистрацию права оперативного управления на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости: — нежилое здание (общественная уборная), расположенное по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров,

д. 13 (МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка»); — нежилое помещение, расположенное по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58 (МБОУ ДО «Дом пионеров и школьников города Ельца»); — комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки (МАУ ДОЦ «Белая березка»). 5. Вести бухгалтерский учет объектов операционной аренды, принятых на основании договоров о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 258н. 6. Осуществлять отнесение расходов на подстатьи статьи 340 классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н. 7. Усилить контроль за соблюдением порядка составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 8. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 9. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 30 апреля 2021 года. Информация об исполнении от 30.04.2021 № 648, от 30.06.2021 № 936.

6. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа город Елец за 2020 год Представление от 27.04.2021 № 9. 1. В целях максимального пополнения доходной части городского бюджета совместно с Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области: — продолжить работу по расширению налоговой базы, выявлению неучтенных субъектов налогообложения, легализации заработной платы; — принять меры по сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в городской бюджет. Предоставить сведения о поступившей сумме задолженности (недоимки) по налоговым и неналоговым платежам за период с января по апрель 2021 года. 2. В целях увеличения и обеспечения своевременного поступления платежей в городской бюджет взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов государственной власти Липецкой области, осуществляющими администрирование доходов. 3. Не допускать неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиками обязательств, предусмотренных контрактами (договорами). 4. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 27 мая 2021 года. Информация об исполнении от 27.05.2021 № 271.

7. Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство» Представление от 29.04.2021 № 10. 1. При внесении изменений в План ФХД (не связанных с принятием решения о бюджете) руководствоваться п. 2.9 раздела 2 «Сроки и порядок составления Плана ФХД» постановления администрации городского округа город Елец Липецкой области от 09.09.2020 № 1084 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца, администрации городского округа город Елец». 2. Не допускать заключения контрактов (договоров), подлежащих оплате за счет средств городского бюджета, сверх доведенного в рамках муниципального задания размера субсидии. 3. При определении начальной (максимальной) цены контракта руководствоваться требованиями ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ), п. 3.1, п. 3.20.2, п. 3.21 Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 4. Включать в условия контракта (договора) указание, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 5. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с

ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1. ст. 16 Закона № 44-ФЗ. 6. Размещать на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru в информации о заключенном контракте (договоре) приложения к контракту (договору) в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ. 7. Указывать в информации о заключенном контракте (договоре) цены за единицу, по закупкам, подлежащих государственному регулированию, в соответствии с установленными тарифами. 8. Своевременно направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru информацию о заключенном контракте (договоре) (его изменении) в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ. 9. Указывать в информации о заключенном контракте (договоре) (его изменении) сведения о количестве, единице измерения товара и услуги, цены за единицу услуги в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацев седьмого, десятого п. 20 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее по тексту – Приказ № 113н). 10. Указывать в информации о заключенном контракте (договоре) (его изменении) достоверные даты начала, окончания исполнения контракта (договора) в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацев второго, третьего п. 22 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н. 11. Осуществлять приемку товара, предусмотренного контрактом, согласно спецификации в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 12. Своевременно направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru сведения в части цены контракта и документ (в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования (далее по тексту – документ (файл)) в информацию об изменении контракта в соответствии с п. 6, п. 8 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацев двадцать пятого, тридцать первого, пятьдесят восьмого п. 34 Приказа № 113н. 13. Своевременно направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru документы (файлы) и сведения в части кодов и наименований документов о приемке поставленного товара, их реквизитов (дата документа, номер документа, дата подписания), количества поставленных товаров, наименования единицы измерения, стоимости исполненных обязательств, сведения в части наименования, номера, даты, суммы платежного документа в соответствии с п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацев второго, сорок второго, сорок четвертого, сорок седьмого, шестьдесят седьмого, шестьдесят восьмого, шестьдесят девятого п. 36 Приказа № 113н. 14. Указывать в информации об исполнении контракта (договора) на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru достоверные сведения в части даты платежного документа, наименования единицы измерения в соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзаца сорок шестого, сорок седьмого п. 36 Приказа № 113н. 15. Указывать в информации о расторжении контракта (договора) на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru сведения в части оснований расторжения контракта (договора), фактически оплаченной суммы в соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ. 16. Возвращать обеспечение исполнения контракта (договора) в соответствии со сроками, предусмотренными ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, договорными обязательствами. 17. Включать в реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, сведения о местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг в соответствии с ч. 2 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 18. Заключать контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не превышая годового объема закупок, установленного требованиями п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 19. Указывать в проекте контракта (договора) (приложении к документации об аукционе в электронной форме) размер обеспечения его исполнения в соответствии с ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ. 20. Устанавливать размер обеспечения исполнения контракта в проекте контракта (направленному участнику закупки, с которым заключается контракт), в соответствии с ч. 6.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ с учетом статьи 37 Закона № 44-ФЗ. 21. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 31 мая 2021 года. Информация об исполнении от 26.05.2021 № 209, от 31.05.2021 № 212, от 31.05.2021 № 213.

8. Проверка законности, результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение капитального ремонта здания МБДОУ детский сад № 29 г. Ельца Представление от 29.04.2021 № 11. 1. Обеспечить устранение выявленных дефектов подрядной организацией ООО «Группа компаний «Солидарность» на объекте — МБДОУ детский сад № 29 г. Ельца. 2. Рассмотреть вопрос о выполнении упущенных видов работ по капитальному ремонту зданий МБДОУ детский сад № 29 г. Ельца. 1) Корпус 1: — ремонт двух аварийных крыльца здания; — установка новых козырьков (3 шт.); 2) Корпус 2: — ремонт двух аварийных крыльца здания; — установка новых козырьков (3 шт.); — вынос крыши от стены, устройство свеса крыши (веранда), так как отсутствует защита стены от атмосферных осадков; — укладка тротуарной плитки около входа в здание (2 входа со двора). 3. Осуществлять выбытие банковских гарантий с бухгалтерского учета с забалансового счета 10 «Обеспечение исполнения обязательств» в соответствии с письмом Минфина России от 27.06.2014 № 02-07-07/31342 «О порядке учета банковских гарантий». 4. Включать в реестр контрактов информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информацию о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта) – документы в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования, в соответствии с пунктом 10 части 2, частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», абзацем 1 пункта 5 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом Минфина России от 19.07.2019 № 113н. 5. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 15 июля 2021 года. Информация об исполнении от 15.07.2021 № 739.

9. Аудит в сфере закупок МБСУ «ФК Елец» Представление от 21.06.2021 № 12. 1. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком закупок товаров, работ, услуг (в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ). 2. Внести в реестр закупок малого объема за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 сведения о местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг в соответствии с ч. 2 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 3. Указать идентификационный код закупки в контрактах (договорах) от 21.01.2020 № 479 с ОГУП «Елецводоканал» на сумму 76 595,20 руб., от 21.01.2020 № 29-5-30569 с ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» на сумму 108 200,00 руб. в соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ. 4. Указывать в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» достоверные сведения о дате начала и дате окончания исполнения договора в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацем третьим п. 22 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее — приказ Минфина РФ № 113н). 5. Указывать в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» цену за единицу товара, работы, услуги в соответствии с законодательно установленными тарифами, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона /

№ 44-ФЗ, абзаца шестого п. 21 приказа Минфина РФ № 113н. 6. Указывать в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» наименование объекта закупки, позицию по КТРУ, ОКПД2, информацию о ТРУ в соответствии с заключенным контрактом, во исполнение требований, установленных абзацем вторым, четвертым п. 20 приказа Минфина РФ № 113н. 7. Размещать в «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» информацию о кодах и наименовании документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; о количестве поставленного товара, объеме выполненной работы или оказанной услуги, предусмотренных контрактом, соответствующую документам о приемке товаров, работ, услуг, во исполнение требований, установленных абзацем вторым, третьим, сорок вторым п. 36 приказа Минфина РФ № 113н. 8. Своевременно (в течение 5 рабочих дней) направлять на официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru сведения в части реквизитов документов о приемке товаров, работ, услуг; количества поставленного товара, объема выполненной услуги; наименования, номера, даты, суммы оплаты контракта; электронных образов бумажного документа, созданного посредством его сканирования, в соответствии с п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 5, абзацем сорок первым, сорок вторым, сорок седьмым, сорок девятым п. 36 приказа Минфина РФ № 113н. 9. Указывать в разделе I «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» реквизиты, достоверные коды и наименование документов о приемке поставленного товара в соответствии с абзацем третьим, двадцать первым, сорок первым п. 36 приказа Минфина РФ № 113н. 10. Указывать в разделе III «Объект закупки» «Информации о заключенном контракте (его изменении)» достоверные сведения об объектах закупки товара, услуги в части наименования и национального кодового буквенного обозначения единиц измерения количественных значений объекта закупки КТРУ, ОКПД2, количества товара, объема работ или услуг, предусмотренных контрактом (договором); национального кодового буквенного обозначения и наименования единиц измерения количества товара, объема работ или услуг в соответствии с ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацами седьмым, девятым, десятым п. 20 приказа Минфина РФ № 113н. 11. Включать в заключаемые договора указание, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 12. Указать в реестре закупок малого объема за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 достоверные сведения о цене и дате заключенного договора в соответствии с абзацем четвертым ч. 2 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 13. Указывать в договоре достоверные сведения о цене единиц товаров, работ, услуг в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 14. Устанавливать в договоре его цену в соответствии с ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 15. Определять в договоре количество и наименование поставляемого товара в соответствии с ч. 3 ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации. 16. Не допускать оплату работ, услуг до подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, выполненных работ; до фактического выполнения работ, услуг; до заключения договора в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 17. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 21.07.2021. Информация об исполнении от 20.07.2021 № 142.

10. Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2020 году на установку светофорных объектов вызывного действия на пересечении ул. Радиотехнической и ул. Черокманова, у магазина «Линия» со стороны рынка «Дионис» Управление коммунального хозяйства. Представление от 06.07.2021 № 12/1. 1. Соблюдать порядок оформления прекращения трудового договора и приема на работу работника согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 2. Осуществлять выбытие банковских гарантий с бухгалтерского учета на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» в соответствии с письмом Минфина России от 27.06.2014 № 02-07-07/31342 «О порядке учета банковских гарантий». 3. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 5 августа 2021 года. Информация об исполнении от 13.07.2021 № 696. Управление дорог, транспорта и благоустройства. Представление от 06.07.2021 № 13. 1. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств. 2. Обеспечить устранение неисправности и восстановление работоспособности светофорного объекта, расположенного у магазина «Линия» со стороны рынка «Дионис» подрядной организацией ООО «Технический центр организации дорожного движения № 2». 3. Включать в реестр контрактов информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информацию о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта) – документы в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования, в соответствии с пунктом 10 части 2, частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», абзацем первым пункта 5, абзацами сорок седьмым, сорок девятым пункта 36 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом Минфина России от 19.07.2019 № 113н. 4. Размещать в реестре контрактов информацию об уплате неустойки (штрафа, пени) в соответствии с абзацем первым пункта 5, абзацем девятнадцатым пункта 37 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом Минфина России от 19.07.2019 № 113н. 5. Вести общий журнал работ в соответствии с абзацами девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым раздела 5 «По учету работ в капитальном строительстве» постановления Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве». 6. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 5 августа 2021 года. Информация об исполнении от 15.07.2021 № 215.

11. Проверка МБУДО «ДШИ № 2 г. Ельца» по вопросу целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания Представление от 07.07.2021 № 14. 1. При внесении изменений в План ФХД (не связанных с принятием решения о бюджете) руководствоваться пп. 2.9, 2.10 раздела 2 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец, утвержденного постановлением администрации городского округа город Елец от 09.09.2020 № 1084. 2. Не допускать счетных ошибок при заполнении Приложения № 1 «Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 3. Начисления на выплаты по оплате труда осуществлять в соответствии с п. 2 ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьей 1 Федерального закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (с изменениями от 27.12.2019). Принять меры к зачислению переплаты в сумме 888,14 руб. в счет будущих платежей. 4. Осуществлять отнесение расходов по статьям: 223 «Коммунальные услуги», 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н. 5. Принять меры к зачислению излишне уплаченной ООО «ТЭКО-Сервис» суммы 72,47 руб. в счет будущих платежей. 6. Применять в качестве первичных учетных документов унифицированные формы первичной учетной документации: № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденные постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». 7. Утверждать план-график в течение 10 рабочих дней после доведения до МБУДО «ДШИ № 2 г. Ельца» объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в соответствии с пп. «а» п. 12 «Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279. 8. Внести в реестр закупок без заключения государственных или муниципальных контрактов сведения о местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; достоверные сведения о дате закупки, в соответствии с абзацами третьим и четвертым ч. 2 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 9. Определять цену в заключаемых договорах; определять цену договора, соответствующую ее обоснованию, в соответствии с ч. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ). 10. Заключать договоры на оказание услуг по теплоснабжению, электроснабжению, в соответствии с планом-графиком, с учетом требований ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ. 11. Включать в заключаемые договоры указание, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; указывать цену единиц товара, работы, услуги в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 12. Заключать в соответствии с пп. 5 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ соглашение сторон при изменении существенных условий договора, связанных с изменением в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 13. Не допускать оплаты не оказанных услуг в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. Принять меры к зачислению излишне уплаченной ОГУП «Елецводоканал» суммы 14,90 руб. в счет будущих платежей. 14. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 15. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 6 августа 2021 года. Информация об исполнении от 06.08.2021 № 63.

12. Аудит в сфере закупок МБУ СШ «Спартак» Представление от 20.09.2021 № 15. 1. Соблюдать порядок обоснования начальной максимальной цены контракта (далее — НМЦК) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): осуществлять исследование рынка по объектам закупки для определения НМЦК в плане-графике, извещении о проведении электронного аукциона и документации о совместном электронном аукционе; проводить дополнительные исследования информации о рыночных ценах товаров в целях увеличения ценовой информации, используемой в расчетах, при неоднородности совокупности значений выявленных цен; правильно применять формулу для расчета НМЦК в соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), п. 2.2.3 раздела II «Обоснование НМЦК», п.п. 3.1, 3.20.2, 3.21 раздела III «Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)» Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 2. В реестр контрактов на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» — https://zakupki.gov.ru (далее — Официальный сайт ЕИС) в соответствии с п.п. 9, 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 5, абзаца второго, сорок первого, сорок второго, сорок четвертого, сорок седьмого, шестьдесят седьмого, шестьдесят восьмого, шестьдесят девятого п. 36 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее — Приказ № 113н): 2.1. Направлять своевременно (в течение 5 рабочих дней) документы (файлы) и сведения в части: кода и наименования документа о приемке поставленного товара, его реквизитов (дата документа, номер документа, дата подписания заказчиком), количества поставленных товаров; наименования, номера, даты, суммы платежного документа; копию заключенного контракта и дополнительные соглашения к заключенным контрактам (договорам), являющиеся неотъемлемыми частями контракта (договора). 2.2. Разместить по договорам: от 21.01.2020 № 8268 с ОГУП «Елецводоканал» на сумму 9 976,28 руб., от 21.01.2020 № 1544 с ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» на сумму 144 978,83 руб., от 20.01.2020

№ 10106 с ПАО «Квадра — Генерирующая компания» на сумму 89 686,99 руб., от 20.01.2020 № 029 с ПАО «Квадра — Генерирующая компания» на сумму 257 856,69 руб., от 01.09.2020 № 029 с ПАО «Квадра — Генерирующая компания» на сумму 175 404,68 руб., от 20.01.2020 с ПАО «Ростелеком» на сумму 22 062,58 руб., от 20.01.2020 №20/733/Ел/ТКО с ООО «ТЭКО-Сервис» на сумму 19 950,42 руб., от 20.01.2020 № 29-5-30570 с ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» на сумму 98 159,31 руб. сведения в части кода и наименования документа о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; реквизитов документов о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом; количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги, стоимости исполненных обязательств по поставке товара, выполнению работы, оказанию услуги; национального кодового буквенного обозначения и наименования единицы измерения количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги и документы (файлы) об исполнении контракта (договора). 3. Указывать в реестре контрактов на Официальном сайте ЕИС в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» сведения о дате окончания исполнения контракта (договора) в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона

№ 44-ФЗ, абзацем третьим п. 22 приказа Минфина РФ от 19.07.2019№ 113н. 4. Устанавливать в проекте контракта (договора) (приложении к документации об аукционе в электронной форме) размер обеспечения исполнения контракта (договора) в соответствии с ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ. 5. Размещать в реестре контрактов на Официальном сайте ЕИС в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» сведения о сумме налога на добавленную стоимость, указанные в договоре (в соответствии с абзацем вторым п. 21 Приказа № 113н). 6. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком, в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ. 7. Указывать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, контракте (договоре), реестре контрактов, заключенных заказчиком (в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» и «Информации об исполнении (о расторжении) контракта») описание товара, работы, услуги объекта закупки в соответствии с КТРУ (в соответствии с абзацами пятым, седьмым, восьмым, девятым пп. «а» п. 2, абзацем первым, пп. «в» п. 4 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 8.Указывать в разделе II «Объект закупки» «Информации о заключенном контракте (его изменении)» достоверные сведения о наименовании объекта закупки; кодах по КТРУ, ОКПД; количестве товара, работы, услуги и единице измерения по ОКЕИ; цене за единицу товара, работы, услуги в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацами вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым, десятым п. 20 Приказа № 113н. 9. Направлять на Официальный сайт ЕИС в «Информацию об исполнении (о расторжении) контракта» сведения в части количества поставленного товара, предусмотренного контрактом, национального кодового буквенного обозначения и наименования единицы измерения поставленного товара, в соответствии с документами о приемке поставленного товара (в соответствии с п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацами сорок вторым, сорок шестым п. 36 Приказа № 113н). 10.Включать в заключаемые договора указание, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; указывать цену единиц товара, работы, услуги (в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). 11. Производить оплату по договору после оказания услуг и подписания акта об оказании услуг (работ) (если иное не установлено договором); после заключения договора в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 12. При ведении реестра закупок малого объема указывать достоверные сведения о дате заключения договоров. 13. Устанавливать в заключаемых договорах срок их оплаты в соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 14. Не допускать изменения существенных условий договора (цены) (заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) более, чем на 10% в соответствии с п. «б» пп. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. 15. Осуществлять возмещение расходов по коммунальным услугам (электроэнергия, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение) за принятое в безвозмездное пользование муниципальное имущество только при наличии информации о сумме фактически оплаченных ссудодателем расходов по коммунальным услугам. Произвести сверку расчетов с МБСУ «ФК «Елец» (ссудодателем) в части возмещенных МБУ СШ «Спартак» ссудодателю расходов на оплату коммунальных услуг и суммой расходов, фактически оплаченных ссудодателем поставщикам коммунальных услуг. При выявлении расхождений (переплата/недоплата) провести корректировку уплаченных сумм. 16. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 20.10.2021. Информация об исполнении от 20.12.2021 № 285.

13. Проверка ООО «Городские бани» по вопросу эффективности использования муниципального имущества в 2020 году ООО «Городские бани». Представление от 20.09.2021 № 16. 1. Провести обязательную государственную регистрацию права собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки: — нежилое помещение № 2, площадью 732,3 м² (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (навес), площадь 109,2 м² (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (ограждение), протяженность 32 м (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (ограждение), протяженность 39 м (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (дымовая труба), площадью 3,8 м² (ул. Рязано-Уральская, д. 101); — нежилое здание (прачечная), площадью 103 м² (ул. Кооперативная, д. 8); — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 101; — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8. 2. Принять меры к проведению технической инвентаризации объекта основных средств — прачечной (адрес:

г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8) в целях внесения изменений в технический паспорт в соответствии с пунктом 9 Положения об организации в Российской Федерации государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 № 921. 3. Осуществлять ведение бухгалтерского учета основных средств (земельных участков) и составлять на этой основе бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Бухгалтерский баланс» (ф. 0710001) в соответствии со статьей 1, пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», разделом I Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н, Приложения № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации». 4. Внести соответствующие исправления в части отражения на балансовом счете 01 «Основные средства» кадастровой стоимости земельного участка — г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8. 5. Не допускать нарушение требований к бухгалтерскому учету, искажение показателей (строк) бухгалтерской (финансовой) отчетности «Бухгалтерский баланс» (ф. 0710001). 6. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 20 октября 2021 года. Информация об исполнении от 29.12.2021 № 37. Предписание от 09.11.2021 № 1. 1. Провести обязательную государственную регистрацию права собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки: — нежилое помещение № 2, площадью 732,3 м² (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (навес), площадь 109,2 м² (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (ограждение), протяженность 32 м (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (ограждение), протяженность 39 м (ул. Пушкина, д.115Б); — сооружение (дымовая труба), площадью 3,8 м² (ул. Рязано-Уральская, д. 101); — нежилое здание (прачечная), площадью 103 м² (ул. Кооперативная, д. 8); — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 101; — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8. 2. Принять меры к проведению технической инвентаризации объекта основных средств — прачечной (адрес:

г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8) в целях внесения изменений в технический паспорт в соответствии с пунктом 9 Положения об организации в Российской Федерации государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 № 921. 3. Осуществлять ведение бухгалтерского учета основных средств (земельных участков) и составлять на этой основе бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Бухгалтерский баланс» (ф. 0710001) в соответствии со статьей 1, пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», разделом I Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н, Приложения № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации». 4.Внести соответствующие исправления в части отражения на балансовом счете 01 «Основные средства» кадастровой стоимости земельного участка — г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8. 5. Не допускать нарушение требований к бухгалтерскому учету, искажение показателей (строк) бухгалтерской (финансовой) отчетности «Бухгалтерский баланс» (ф. 0710001). 6. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 9 декабря 2021 года. Информация об исполнении от 29.12.2021 № 37. Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец. Представление от 20.09.2021 № 17. 1. Заключить договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д.115Б (кадастровый номер 48:19:6130128:15), с множественностью лиц. 2. Принять меры к ООО «Городские бани» по взысканию недополученных доходов городского бюджета по поступлению земельного налога, арендной платы за землю за период 2018 – 2020 годы в сумме 290 062,44 руб.: 1) земельный налог: — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 101, кадастровый номер 48:19:6310118:6 – 209 544,15 руб.; — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Кооперативная, д. 8, кадастровый номер 48:19:6130128:16 – 32 406,42 руб.; 2) арендная плата за землю — земельный участок по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, д.115Б, кадастровый номер 48:19:6130128:15 – 48 111,87 руб. 3. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 20 октября 2021 года. Информация об исполнении от 15.10.2021 № 718.

14. Проверка МБУК «Городской дворец культуры» по вопросу целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания МБУК «Городской дворец культуры». Представление от 22.09.2021 № 18. 1. При внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности (не связанных с принятием решения о бюджете) руководствоваться пунктами 2.9, 2.10 раздела 2 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец, утвержденного постановлением администрации городского округа город Елец от 09.09.2020 № 1084. 2. Не допускать счетных ошибок при заполнении сумм расходов в приложении «Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 3. Осуществлять отнесение расходов по статьям: 223 «Коммунальные услуги», 225«Работы, услуги по содержанию имущества» классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н. 4. Включать в заключаемые контракты (договоры) указание, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (договора), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ). 5. Определять цену договора в соответствии с ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 6. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком (в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ). 7. Указывать достоверные даты окончания исполнения контракта (договора) в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» в реестре контрактов на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» — https://zakupki.gov.ru (далее — Официальный сайт ЕИС) в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацем третьим п. 22 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее — Приказ № 113н). 8. Заключать контракты (договоры) теплоснабжения, предусматривающие тарифы на тепловую энергию, соответствующие законодательно установленным регулируемым тарифам (в соответствии с пп. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44). 9. Размещать в разделе I «Исполнение контракта» «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» в реестре контрактов на Официальном сайте ЕИС информацию о кодах и наименовании документов о приемке оказанной услуги, предусмотренной контрактом, соответствующую документам о приемке услуг (в соответствии с абзацами вторым, тридцать девятым п. 36 приказа Минфина РФ от 19.07.2019 № 113н). 10. Указывать идентификационный код закупки в контракте (договоре) в соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ. 11. Указывать в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» в реестре контрактов на Официальном сайте ЕИС сведения о цене единицы товара, работы, услуги, соответствующей заключенному контракту (договору) и законодательно установленным регулируемым тарифам (в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ). 12. Размещать в разделе I «Исполнение контракта» «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» в реестре контрактов на Официальном сайте ЕИС информацию об объеме оказанных услуг, предусмотренных контрактом, соответствующую документам о приемке услуг (в соответствии с абзацем сорок вторым п. 36 приказа Минфина РФ от 19.07.2019 № 113н). 13. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 22.10.2021. Информация об исполнении от 22.10.2021 № 77. Управление культуры администрации городского округа город Елец. Представление от 22.09.2021 № 19. Соблюдать Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа города Елец и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением администрации городского округа город Елец от 05.11.2015 № 1712, в части утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Информация о принятых мерах по устранению выявленного нарушения должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 22.10.2021. Информация об исполнении от 06.10.2021 № 290.

15. Проверка МАУ ДОЦ «Белая березка» по вопросу эффективности использования муниципального имущества в 2020 году МАУ ДОЦ «Белая березка». Представление от 07.10.2021 № 20. 1. Принять меры по устранению технической ошибки в документации по объекту недвижимости – иное сооружение (трансформаторная подстанция), кадастровый номер 48:07:0000000:3234 (исключить сведения о том, что данный объект числится на балансе другой организации). 2. Информация о принятых мерах по устранению выявленного нарушения должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 08 ноября 2021 года. Информация об исполнении от 08.11.2021 № 241. МБУ «РЦМСО г. Ельца». Представление от 07.10.2021 № 21. 1. Осуществлять бухгалтерский учет основных средств в части определения группы основных средств, счета учета объектов основных средств в соответствии с пунктом 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н, Приложением № 1, пунктами 37, 53 Приложения № 2 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 2. Информация о принятых мерах по устранению выявленного нарушения должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 08 ноября 2021 года. Информация об исполнении от 08.11.2021 № 130.

16. Проверка МБУК «ДКЖ» по вопросу целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания МБУК «ДКЖ». Представление от 08.10.2021 № 22. 1. Руководствоваться при внесении изменений в План ФХД (не связанных с принятием решения о бюджете) пунктами 2.9, 2.10 раздела 2 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец, утвержденного постановлением администрации городского округа город Елец от 09.09.2020 № 1084. 2. Не допускать счетных ошибок при заполнении сумм расходов в приложении «Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 3. Предоставлять обоснования (расчеты) плановых показателей по всем выплатам к Плану ФХД. 4. Осуществлять отнесение расходов по статьям: 223 «Коммунальные услуги», 225«Работы, услуги по содержанию имущества» классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н. 5. Производить выплату заработной платы работникам <…>,<…>, <…>,<…>, <…> в соответствии с требованиями пункта 3 раздела «Общие положения» Положения об оплате труда работников МБУК «ДКЖ» (изменения и дополнения к коллективному договору на основании протокола собрания трудового коллектива

№ 1 от 21.09.2019), утвержденным штатным расписанием. 6. Указывать в реестре контрактов на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» — https://zakupki.gov.ru (далее — Официальный сайт ЕИС) в «Информации о заключенном контракте (его изменении)» достоверные даты окончания исполнения контракта (договора) в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), абзаца третьего п. 22 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее — приказ Минфина РФ от 19.07.2019 № 113н). 7. Указывать в графе 7 раздела III «Объект закупки» «Информации о заключенном контракте (его изменении)» на Официальном сайте ЕИС цену за единицу (в валюте контракта), цену за единицу без НДС (в валюте контракта), в соответствии с законодательно установленными регулируемыми тарифами, заключенному договору (с учетом требований п. 6 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ). 8. Размещать в разделе I «Исполнение контракта» «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» на Официальном сайте ЕИС информацию о кодах и наименовании документов о приемке оказанной услуги, предусмотренной контрактом, в соответствии с документами о приемке услуг (в соответствии с абзацами вторым, тридцать девятым п. 36 Приказа № 113н. 9. Размещать своевременно (в течение 5 рабочих дней) на Официальном сайте ЕИС сведения в части кодов и наименований документов о приемке поставленного товара, их реквизитов (дата документа, номер документа, дата подписания заказчиком), количества поставленных товаров; сведения в части наименования, номера, даты платежного документа; «Информацию о заключенном контракте (его изменении)»; «Информацию об исполнении (о расторжении» контракта» и файлы в соответствии с п.п. 9, 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ,

п. 5, п. 14, абзацами вторым, сорок первым, сорок вторым, сорок четвертым, сорок седьмым, шестьдесят седьмым, шестьдесят восьмым, шестьдесят девятым п. 36 Приказа № 113н. 10. Разместить на Официальном сайте ЕИС информацию в части кодов и наименований документов о приемке поставленного товара, их реквизитов (дата документа, номер документа, дата подписания заказчиком), количества поставленных товаров и файлы по 5-ти контрактам (договорам) (от 30.01.2020 № 360/20 с ПАО «Ростелеком» на сумму 20 000,00 руб., от 30.01.2020 № 1635 с ОГУП «Елецводоканал» на сумму 10 000,00 руб., от 30.01.2020 № 3782618 с ОАО «РЖД» на сумму 20 000,00 руб., от 13.01.2020 № 2497_2498/11/530572/МВ с ОАО «РЖД» на сумму 20 000,00 руб., от 30.01.2020 № 2057 с ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» на сумму 400 000,00 руб.) в соответствии с п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 5, п. 14, абзацами вторым, сорок первым, сорок вторым, шестьдесят седьмым, шестьдесят восьмым, шестьдесят девятым п. 36 Приказа № 113н. 11. Вносить изменения в план-график не позднее чем за один день до дня заключения контракта (договора) с единственным поставщиком. 12. Указывать идентификационный код закупки в файле контракта (договора) в соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ. 13. Указывать достоверные сведения о единице измерения товара и услуги в графе 4 раздела III «Объект закупки» «Информации о заключенном контракте (его изменении)» на Официальном сайте ЕИС в соответствии с абзацами седьмым, десятым п. 20 Приказа № 113н. 14. Включать в контракт (договор) указание, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством (в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). 15. Указывать в графе 2 «Дата расторжения» раздела II «Расторжение контракта» «Информации об исполнении (о расторжении) контракта» на Официальном сайте ЕИС дату расторжения, соответствующую дате соглашения о расторжении договора (в соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, абзацем тринадцатым п. 35 Приказа № 113н). 16. Осуществлять закупки, предусмотренные планом-графиком (в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ). 17. Определять цену в заключаемых договорах в соответствии с ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 18. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 19. Информация о принятых мерах по устранению выявленного нарушения должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 08.11.2021. Информация об исполнении от 08.11.2021 № б/н. Управление культуры администрации городского округа город Елец. Представление от 08.10.2021 № 23. Соблюдать Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа города Елец и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением администрации городского округа город Елец от 05.11.2015 № 1712, в части утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Информация о принятых мерах по устранению выявленного нарушения должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 08.11.2021. Информация об исполнении от 11.10.2021 № 293.

17. Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец. Представление от 22.12.2021 № 24. 1. Принять меры к ИП Журавлеву М.Н. по возврату субсидии в сумме 10 218,00 руб., уплате государственной пошлины в размере 409,00руб. в доход городского бюджета. 2. Осуществлять перечисление субсидии субъектам малого предпринимательства в соответствии с установленными сроками Порядком предоставления в городском округе город Елец субсидии субъектам малого предпринимательства – индивидуальным предпринимателям на обеспечение (возмещение) расходов по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 3. Осуществлять определение начальной максимальной цены контракта в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), пунктом 3.21 раздела III «Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)» Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 4. Устанавливать в проекте контракта (приложение к документации об аукционе в электронной форме) размер обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. 5. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 21 января 2022 года. Информация об исполнении от 20.01.2022 № 20. Управление культуры администрации городского округа город Елец. Представление от 22.12.2021 № 25. 1. Не допускать нецелевого использования бюджетных средств. 2. Не допускать необоснованного использования бюджетных средств. 3. Разрабатывать План реализации муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала города Ельца» в части Подпрограммы 2 «Развитие туризма» в соответствии с пунктом 1 раздела IV «Реализация муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения» Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец, принятого постановлением администрации городского округа город Елец от 27.08.2013 № 1291 (с изменениями от 11.12.2013 № 1920, от 11.11.2015 № 1733, от 30.06.2016 № 1205, от 16.01.2017 № 17, от 27.04.2018 № 653). 4. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 5. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 21 января 2022 года. Информация об исполнении от 20.01.2022 № 28.

18. Проверка МАУ СК «Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова» по вопросу целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2020 году на выполнение муниципального задания Представление от 29.12.2021 № 26. 1. Составлять план финансово-хозяйственной деятельности (далее — План ФХД) в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 «Сроки и порядок составления Плана ФХД (внесения изменений в План ФХД)» Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец, утвержденного постановлением администрации городского округа город Елец от 09.09.2020 № 1084 (далее — Постановления № 1084). 2. Не допускать счетных ошибок при заполнении сумм расходов в приложении «Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 3. Предоставлять обоснования (расчеты) плановых показателей по всем выплатам к Плану ФХД в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 «Сроки и порядок составления Плана ФХД (внесения изменений в План ФХД)» Постановления № 1084. 4. Не допускать расхождений между показателями и расчетами (обоснованиями) к Плану ФХД согласно пункту 2.2 раздела 2 «Сроки и порядок составления Плана ФХД (внесения изменений в План ФХД)» Постановления № 1084. 5. Применять в качестве первичных учетных документов унифицированные формы первичной учетной документации: № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденные постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». 6. Оформлять акты освидетельствования скрытых работ согласно пункту 5.3 Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (ред. от 26.10.2015). 7. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 8. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть предоставлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец в срок не позднее 31 января 2022 года. Информация об исполнении от 28.01.2022 № 16.