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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» продолжается в регионе

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В Липецкой области реализуется федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».

Семья, в которой родился первый ребенок, может обратиться с заявлением в МФЦ по месту жительства или подать заявление через портал госуслуг. Размер пособия в 2022 году составляет 11 719 рублей Выплаты предоставляются ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Так, одна из семей Липецкой области обратилась в Центр социальной защиты населения по Усманскому району за получением социальной выплаты на первенца. Максим и Ирина Поповы – студенты. Вместе поступили в Воронеж: Ирина – на экономиста, Максим – на программиста. Через год студенты стали родителями. Рождение дочери не помешало молодой маме продолжить учёбу.

— Нам помогли родственники и дистанционный формат обучения. А деньгами поддержало государство. Получаю ежемесячную выплату, которая позволяет покупать всё необходимое для дочки, — говорит Ирина.

За девять месяцев этого года в Липецкой области выплаты в связи с рождением первого ребенка получили 8550 семей. Это стало возможным благодаря участию региона в национальном проекте «Демография». С начала года выплачено более 657 миллионов рублей.

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