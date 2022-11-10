5 ноября первые тепловозы ТЭ 3

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Алкоголь и продукты горения табака как фактор риска развития рака толстого кишечника.
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7 ноября 1927 года завершилось строительство электростанции
8 на 9 ноября 1917 года колыбель елецкой революции
22 мя 2014года подрыв Трубы
7 ноября 1927 года завершилось строительство электростанции
27 июля 2011 премьера оперы
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8 на 9 ноября 1917 года колыбель елецкой революции
22 мя 2014года подрыв Трубы
7 ноября 1927 года завершилось строительство электростанции
27 июля 2011 премьера оперы
«Елецгидроагрегат»