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Агропромышленный комплекс Липецкой области инновационный и продолжает стремительно развиваться

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Липецкая область получила высокую оценку Минсельхоза России по итогам рабочей поездки в регион первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве.

На прошлой неделе Оксана Лут и Игорь Артамонов открыли ряд важных социальных объектов в регионе: детский сад и дома для врачей в Добром, новые корпуса школ в Лебедяни и посёлке Ключ Жизни Елецкого района. Все они построены по программе Минсельхоза России «Комплексное развитие сельских территорий». Первый замминистра отметила, что проекты яркие, современные и реализованы качественно.

Как сообщил сегодня вице-губернатор Игорь Кремнёв, за последние четыре года по госпрограмме Минсельхоза РФ Липецкая область получила более 2,5 млрд рублей. Сумма, выделенная из федерального и областного бюджета на этот год, – 450 млн рублей. Средства будут направлены на строительство в сельской местности жилья по договорам найма, ремонт дорог, благоустройство.

В этом году регион сделает акцент на строительстве жилья по соцнайму. Запланировано возведение 17 домов, которые получат врачи и сельхозработники. В прошлом году в области построили 12 таких зданий. Впоследствии жильцы могут оформить помещения в собственность по льготной цене.

Продолжится благоустройство сёл по федеральной госпрограмме, будет реализован 21 проект. Это скверы и парки, спортивные и детские площадки, а также новые площадки ТКО.

Губернатор подчеркнул, что с Министерством сельского хозяйства России у Липецкой области выстроено взаимодействие не только в этом направлении. Сейчас активно обсуждается развитие в регионе образовательных программ сельскохозяйственной направленности.

«Минсельхоз России готов содействовать в развитии агрообразования в наших школах и колледжах. Для нас это принципиально важно. Агропромышленный комплекс Липецкой области инновационный и продолжает стремительно развиваться. Поэтому специалистов будущего для сельского хозяйства нужно готовить уже сейчас», – прокомментировал губернатор.

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