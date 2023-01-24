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Прекрасно понимаем, что все дороги в Липецкой области сразу не сделать, но мы каждый год увеличиваем финансирование и наращиваем темпы

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Федеральные трассы в Липецкой области обновлены в 2022 году на 65 километрах. На 14 километрах из них выполнен капитальный ремонт, а на 51 – устроены тонкослойные покрытия. Работы велись на участках подъезда к областному центру и трассе Р-119 Орел-Тамбов, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области со ссылкой на федеральные дорожные службы.

Так, в ходе работ по капремонту участок км 34 – км 49 автодороги А-133 (подъезд к Липецку) в Липецком районе расширен с двух до четырех полос движения. Также здесь усилена дорожная одежда, укреплены обочины, устроены водопропускные трубы, отремонтированы пересечения и примыкания.

Для обеспечения безопасности движения установлено два светофора, осевое барьерное ограждение и дорожные знаки. Новые линии освещения смонтированы на автобусных остановках, пешеходных переходах, а также вдоль переходно-скоростных полос. Кроме того, установлены автопавильоны, устроены тротуары и нанесена разметка.

Также в минувшем дорожно-строительном сезоне капитально отремонтирован мост через суходол на 49-м км той же дороги. На объекте полностью заменили конструкции ездового полотна и пролетного строения, выполнили усиление и уширение опор, организовали водоотвод с проезжей части. Благодаря улучшению технико-эксплуатационного состояния объекта он легко сможет выдерживать растущие транспортные нагрузки.

Кроме того, тонкослойные покрытия устроены на участках трасс А-133 и Р-119 Орел-Тамбов общей протяженностью 51 км. Данный вид работ позволил обеспечить нормативную ровность дорожного покрытия и высокий коэффициент сцепления колес автомобиля с поверхностью дороги. Всего в Липецкой области находится более 200 километров федеральных автодорог. Это Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, А-133 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 Дон к Липецку и Р-193 Воронеж-Тамбов.

Значительный объем работ выполнили и областные дорожники. «Прекрасно понимаем, что все дороги в Липецкой области сразу не сделать, но мы каждый год увеличиваем финансирование и наращиваем темпы. Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение стратегических целей, которые стоят перед нашим регионом: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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