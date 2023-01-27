Народный инклюзивный театр «Параллели» реализует свой новый проект на средства президентского гранта

Народный инклюзивный театр «Параллели», хорошо известный в Липецкой области и за ее пределами, в этом году продолжит свою работу, направленную на решение проблем культурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, новым социальным проектом «Развитие дополнительного инклюзивного образования на базе театра «Параллели». Театр представил проект на конкурс Фонда президентских грантов при поддержке Общественной палаты Липецкой области и победил, получив на его реализацию финансовые средства в размере более 2,5 миллиона рублей.

«Эти люди делают важное и нужное дело. Мы с радостью поддержали их, направив в Фонд президентских грантов письмо с просьбой внимательно изучить их предложение и выделить средства на его реализацию. Мы искренне рады, что все получилось, и «Параллели» смогут помочь еще многим людям с ограниченными возможностями здоровья обрести веру в себя», — прокомментировала председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина.

Суть нового проекта, который театр намерен продвигать в этом году, заключается в распространении накопленного за полтора десятка лет работы опыта среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Каждый, кто придет в проект, получит возможность за время обучения пройти целый комплекс мероприятий дополнительного образования. Кроме того, наши действующие артисты с инвалидностью получат свой первый опыт в качестве педагога-наставника в процессе проведения мастер-классов. Проект поможет продвижению и расширению инклюзивного дополнительного образования, что сделает наш мир добрее и гуманнее, а участников проекта счастливее», — считает художественный руководитель и основатель ансамбля Елена Косенко.

Она уточнила, что «Параллели» являются театром с 2019 года. Занятия в театре идут по таким направлениям, как: инклюзивные и спортивные танцы, театр, цирк, жестовое пение для слабослышащих «Поющие в тишине», а также занятия вокалом и игра на музыкальных инструментах в вокально-инструментальном ансамбле «Не предел».

Последние два направления – «Поющие в тишине» и ВИА «Не предел», — представляют собой инклюзивную Арт-студию. Этот проект удалось реализовать благодаря гранту «Президентского фонда культурных инициатив», который Народный инклюзивный театр выиграл в прошлом году. Тогда же, осенью, на базе липецкого детского дома творчества имени С.А. Шмакова состоялась презентация проекта.

Сейчас в театре занимаются более 120 человек различных назологических групп (ДЦП, синдром Дауна, с нарушением слуха, с РАС, колясочники). На протяжении многих лет участники театра доказывают всем, что человеческие возможности безграничны и инвалидность — не приговор.

«За время существования наш коллектив совершил невозможное — он изменил городскую среду. Поменял сознание жителей отдельно взятого города. Когда жители города видят на улице человека в коляске, они не отворачиваются и не переходят на другую сторону улицы — они подходят и спрашивают, чем помочь?» — поддержала коллегу председатель общественной организации Ольга Томилина.

По данным государственной статистики, в Липецкой области проживает более 110 тысяч людей с инвалидностью или 11 % от всего населения области, из них более 4,6 тысячи — дети-инвалиды, что составляет 3% от общего числа всех школьников, из них более половины нуждаются в дополнительном образовании.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также неоднократно отмечал роль Народного инклюзивного театра «Параллели»:

«Это люди с большой энергией и волей к жизни, которые каждый день преодолевают себя, чтобы жить полноценно и творить добро!»

Инклюзивное образование через творчество ансамбля решено продвигать пока в городах Липецк и Елец, а также районных центрах Доброе, Красное и Хлевное. В процессе обучения не менее 50 человек в возрасте от 14 до 45 лет смогут попробовать себя в инклюзивном танце, спортивном танце на колясках, в цирковом мастерстве.

В финале обучения участников проекта ожидает образовательный интенсив «Школа Артист», который закрепит и расширит полученные знания и навыки по дополнительному образованию и даст возможность каждому участнику проекта продемонстрировать свои творческие способности.

Трехдневный интенсив, который планируется провести в загородном семейном клубе, будет включать в себя 5 практических мастер-классов: танцы, цирк, актерское мастерство, жестовое пение, сценическое движение. Завершится все большим отчетным концертом участников проекта и артистов-волонтеров, вручением именных сертификатов об обучении и памятных призов.