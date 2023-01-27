Вне зоны доступа

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Согласно ежедневной сводке ЕДДС г. Ельца, специалистам местного горгаза (территориальный участок ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» в г. Ельце) нередко приходится по нескольку дней проверять исправность газового оборудования в тех или иных многоквартирных домах: рабочие просто не могут попасть в некоторые квартиры, где приборы зафиксировали утечку газа.

Своевременная проверка газового оборудования — не формальность, а жизненно важная необходимость!

Без газа

Один из таких домов — № 20 на ул. Радиотехнической. По информации ЕДДС на 19 января, в этом МКД несколько дней подряд отключалась подача газоснабжения по причине падения давления при контрольной опрессовке газового оборудования (19 числа без газа оставались 9 квартир). Похожей ситуация была в домах: № 44 на ул. Костенко (без газа оказались 15 квартир второго подъезда), № 15 по ул. Юбилейной, (из 108 квартир отключены 90).

От вынужденных отключений страдают жильцы, у которых газовое оборудование в исправности: у специалистов нет технической возможности работать точечно — в таких ситуациях просто «отрубается» весь стояк, от которого запитаны сразу несколько жилых помещений.

Важно знать

Нет смысла напоминать о важности подобной профилактической работы: многие помнят о последствиях взрыва бытового газа в п. Солидарность Елецкого района 11 сентября 2021 года. Тогда погибли три человека — женщина, 11-летний ребенок и мужчина-пенсионер, пострадали шестеро, в том числе маленькая девочка. Жильцы МКД своевременно не забили тревогу по поводу утечки газа, «принюхались». И вот результат — дом буквально разнесло на куски.

Важно знать: специалисты горгаза не возобновят подачу энергоресурса в МКД, пока не убедятся в том, что с газовым оборудованием там все нормально. А если вдруг решатся на подключение, сославшись на авось, то тем самым совершат преступление.

Готовность

номер один

Одна из самых главных проблем (если не наиглавнейшая), связанных с проверкой газового оборудования в жилых домах, — человеческий фактор: жильцы зачастую наплевательски относятся к таким плановым мероприятиям — не информируют специалистов о том, что в «день Х» будут отсутствовать и, соответственно, в квартиру газовщики не попадут.

Максимально ответственно нужно относиться к проблеме оповещения о предстоящих плановых работах и управляющим компаниям: возможно, одной расклейки соответствующих объявлений недостаточно, быть может, следует «напрячь» и старшего по дому, чтобы тот прошел по квартирам. Проблема ведь на самом деле крайне серьезная, и в первую очередь она касается сохранения жизни и здоровья граждан.

Ответственному собственнику жилья ничто не мешает предварительно созвониться с горгазом (номера телефонов — в каждом счете-квитанции), чтобы узнать день и время грядущей проверки. С учетом этого можно будет строить планы, предпринимать определенные действия, которые поспособствуют тому, что обследование пройдет без форс-мажора.

Не золотые руки

Еще один и тоже немаловажный фактор, влияющий на возникновение проблем с газовым оборудованием, — деятельность разного рода «умельцев». У каждого слесаря горгаза найдется с десяток свежих историй о том, как доморощенные кулибины пытаются подсоединить (отремонтировать) колонку, плиту или котел.

Согласно действующему законодательству при выявлении самовольного подключения абонента отключают от сети газопотребления. Кроме того, одновременно с приостановлением газоснабжения подразделение «Газпрома» обращается в органы внутренних дел с заявлением о привлечении нарушителя к административной или уголовной ответственности: в зависимости от тяжести последствий такой самодеятельности человек может быть оштрафован на 3 — 4 тысячи рублей, по УК РФ штрафы в десятки раз больше. Могут и посадить, и надолго.

…Многие любят говорить о важности соблюдения их прав, но при этом забывают о своих обязанностях. Применительно к теме проверки газового оборудования это касается и других людей, зачастую десятков жильцов, в том числе семей с маленькими детьми. Ведь порой по вине одного нерадивого собственника вынуждены претерпевать неудобства его многочисленные соседи.