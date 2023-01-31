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«За руль — с трезвой головой!»

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Многие автовладельцы наверняка согласятся, что основной причиной для того, чтобы не садиться за руль после пары бокалов вина зачастую выступают опасения перед алкотестерами, штрафами и лишениями прав. В действительности, помимо санкций патрульных служб, алкоголь гораздо опаснее своим неизбежным влиянием на мозг водителя. Причем зачастую это влияние совсем незаметно ни самому шоферу, ни его пассажирам, однако оно может неожиданно напомнить о себе в самый критический и неподходящий момент.

Опьянение является основной причиной тяжелых дорожных аварий с увечьями и смертельным исходом.

Даже при минимально определяемой концентрации алкоголя водитель становиться источником повышенной опасности для себя и окружающих!

При хроническом потреблении алкоголя расстройства внимания и координации сохраняются в течение нескольких недель даже после того, как человек протрезвел. 

Алкоголь не только увеличивает вероятность ДТП, но делает их последствия более тяжелыми и для самого водителя. Исследования показали, что при ДТП травмы у пьяных водителей возникают не только чаще, чем у трезвых, но они более опасны, так как пьяные не способны правильно оценить дорожную обстановку и своевременно принять необходимые меры личной безопасности.

Как   алкоголь влияет на вождение автомобиля?

— 0,16-0,22 мг/литр (достаточно 25-50 гр. водки или 0,33 литра пива, 150-200 мл. вина) — страдает точность оценки расстояния до движущихся предметов, трудно соблюдать дистанцию и рассчитывать тормозной путь. Возникают проблемы и с оценкой габаритов собственной машины, особенно при парковке. Возрастает склонность к рискованной езде.

— 0,22-0,35 мг/л (около 100-150 мл водки или 1 л пива, 0,3-05 литра вина) — к неправильному определению расстояния присоединяется ослабленное восприятие красного света (позже замечается водителем). Реакция на пешеходов, снижение скорости автомобильного потока запаздывает. При ночном освещении резко по сравнению с нормой уменьшается четкость зрения.  Движения руля перестают согласовываться с траекторией машины, машина начинает «ерзать» и выезжать с предназначенной полосы, не вписывается в повороты.  При этом резко возрастает самомнение и конфликтность водителя.

— 0,35-0,53 мг/л и выше (200-300 мл водки или 1,5-2 л пива, 0,75л. вина) — сужается поле зрения (формируется «туннельный взгляд», большинство событий на дороге просто не замечается). Характерны ошибки в движениях, например, вместо тормозов нажимается педаль газа.

Скорость выведения алкоголя непостоянна и зависит от многих факторов. Желательно, чтобы с момента разового употребления алкоголя и до вождения автомобиля прошло не менее суток. Обращаем Ваше внимание, что приведенные дозы алкоголя являются условными, превышение предельной концентрации алкоголя возможно и при меньшей дозе спиртного.

Если ДТП повлекло за собой ущерб здоровью или смертельный исход, пьяного водителя ждет уголовное дело и лишение свободы.

Гарантией безопасности является полная трезвость!

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог

 управления здравоохранения

Коростин М.И.

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