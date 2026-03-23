Акция «Должник»

С 23 по 26 марта 2026 года на территории г. Ельца проводится целенаправленное профилактическое мероприятие «Должник».

Оно направлено на повышение эффективности исполнения административных наказаний.

Во время его проведения сотрудники Госавтоинспекции осуществляют целый комплекс мероприятий. Инспекторы ДПС непосредственно при несении службы каждого остановленного ими водителя проверяют по базе данных на предмет наличия у него просроченных штрафов.

Должникам рассказывают о необходимости своевременной оплаты штрафов за административные правонарушения, а также напоминают о возможности уплаты 75% суммы штрафа в течение тридцати дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении.

Кроме того, автоинспекторы проверяют автовладельцев на предмет неоплаченных штрафов в регистрационно-экзаменационных подразделениях.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Отдел Госавтоинспекции ОМВД России по г. Ельцу.