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Сегодня жителям региона доступны самые разные виды спорта

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Встреча министра спорта России Олега Матыцина и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова состоялась сегодня в Москве. Обсуждались итоги реализации в регионе федерального проекта «Спорт – норма жизни» и развитие спортивной инфраструктуры.

Игорь Артамонов сообщил, что за последние несколько лет в регионе выросло количество занимающихся спортом. Как подчеркнул губернатор, это результат большой комплексной работы. С 2020 года в развитие спорта в Липецкой области вложено более 1 млрд рублей региональных средств и свыше 600 млн рублей федеральных денег.

«Сегодня жителям региона доступны самые разные виды спорта. В городах и сёлах мы строим ФОКи, ледовые дворцы, стадионы, повсеместно создаём спортплощадки. Всё это востребовано у населения. Спортом в регионе стали заниматься больше и чаще, причём люди самых разных возрастов», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Министр спорта России высоко оценил работу Липецкой области по развитию спортивной инфраструктуры. В частности, Олег Матыцин отметил, что регион выбрал правильную стратегию, начав благоустраивать пришкольные стадионы.

Подводя итоги реализации проекта «Спорт – норма жизни», министр выделил Фестиваль единоборств «Кубок Губернатора Липецкой области», который был признан лучшим в стране по продвижению данного федерального проекта. Летом фестиваль объединил 1,5 тысячи спортсменов, в этом году ожидается вдвое больше участников из разных федераций боевых видов спорта.

Кроме того, Игорь Артамонов рассказал Олегу Матыцину о планах по развитию гребного спорта и о предстоящем вводе в эксплуатацию двух новых объектов – школы борьбы в Елецком районе и Ледового дворца в Липецком районе. Министр спорта РФ подтвердил своё участие в церемонии их открытия. В Липецкую область Олег Матыцин приедет весной этого года.

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