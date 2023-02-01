Федерация гребного спорта России поддерживает планы Липецкой области по созданию в регионе Базы гребных видов спорта и строительству гребного канала. Перспективы реализации этого проекта губернатор Игорь Артамонов обсудил с президентом Федерации гребного спорта России Алексеем Свириным.

Проект предполагает строительство комплекса сооружений. Кроме основного здания и открытой площадки должны появиться эллинги для хранения лодок и их ремонта, тренажёрный и гимнастический залы, медицинские кабинеты, конференц-зал, зона сцены и кафе с открытой террасой.

Руководитель региона подчеркнул, что создание в Липецке подобной спортивной базы позволит проводить всероссийские соревнования по академической гребле, будет способствовать вовлечению молодёжи в спорт и развитию спортивного туризма.

«В Липецкой области очень хорошая гребная школа, у нас высококвалифицированные тренеры и великолепные спортсмены. Мы хотим развивать это направление, а для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру. В этом вопросе мы очень рассчитываем на федеральную поддержку», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Президент Федерации гребного спорта России высоко оценил уровень липецких гребцов, многие из которых входят в состав сборной страны. В этом году они завоевали больше 200 медалей в турнирах разного уровня. Также Алексей Свирин отметил, что создание в Липецке тренировочной базы такого уровня положительно скажется на дальнейшей подготовке не только липецких спортсменов, но и гребцов из соседних регионов. Каждое лето на базе спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта в областном центре тренируется сборная России.