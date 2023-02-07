Сейчас мы наблюдаем, как молодое поколение с самых ранних лет с интересом и вовлеченностью изучает способы, как сделать жизнь лучше

В Совете Федерации состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с победителями Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». В их числе оказались и два представителя Липецкой области – это обучающиеся общеобразовательной школы села Красное Анатолий Шуринов и Дарья Пономарева, которые победили в специальной номинации для участников до 13 лет «Детские народные сказки». В рамках мероприятия ребята рассказали о своих работах и поделились впечатлениями после победы. «Мы очень обрадовались, когда узнали, что наши истории вошли в сборник лучших сказок с элементами фольклора народов России. Сборник уже занял достойное место в школьной библиотеке. А с его содержанием ознакомились наши одноклассники и друзья», – поделились юные краснинцы.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В 2022 году участниками его стали более 93 тысяч человек из разных регионов страны, а также 652 иностранца из 13 государств. Проект мотивирует креативно подходить к решению острых вопросов социально-экономического развития регионов, городов и сел. «Это один из самых престижных и представительных конкурсов молодёжных проектов. Среди инициатив победителей – помощь семьям, воспитывающих детей с особенностями развития, поддержка местных предпринимателей в арктических районах, научные разработки по обезвреживанию промышленных отходов, педагогические решения по сохранению культуры коренных народов. Именно такие предложения «снизу» создают основу нашего подлинного гражданского общества и двигают нашу страну вперёд», – отметила Валентина Матвиенко.

В рамках мероприятия также был объявлен старт нового сезона конкурса «Моя страна – моя Россия». В 2023 году конкурсу исполняется 20 лет и на этот раз он пройдет по 15 номинациям, охватывающим почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Принять участие в проекте могут жители всех регионов России, заполнив заявку на сайте moyastrana.ru.

«Сейчас мы наблюдаем, как молодое поколение с самых ранних лет с интересом и вовлеченностью изучает способы, как сделать жизнь лучше и при этом сохранить наше богатое наследие. Мы обязаны поддерживать эти стремления. К счастью, это понимают и на самом высоком государственном уровне», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.