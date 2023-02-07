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Все детские выплаты в Липецкой области будут поступать в один день

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С февраля 2023 года меняется срок выплаты детских пособий по линии соцзащиты. Он будет совпадать со сроком предоставления единого пособия Социальным фондом России и перечисляться 3 числа каждого месяца за предыдущий месяц. То есть февральские деньги родители получат 3 марта, мартовские – 3 апреля и так далее. Об этом доложила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. «Приведение к единому графику с социальным казначейством осуществляется по рекомендации Министерства труда и социальной защиты России», – пояснила Ольга Белоглазова.

С начала года в стране введено единое пособие – ежемесячная выплата в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта мера поддержки объединяет все действовавшие ранее выплаты беременным женщинам и детям от рождения до 17 лет. Средства на счета получателей поступают в один день – 3 числа за предыдущий месяц.

В переходный период некоторые пособия по линии соцзащиты на детей, рождённых до 2023 года, могут назначаться на прежних условиях, а не по единому пособию. Это ежемесячная выплата на третьего ребёнка и последующих детей до достижения трех лет и выплата на детей 3-7 лет. Ранее эти пособия поступали на счета получателей до 10 числа месяца, за который производится расчёт. Теперь они будут приходить 3 числа в следующем месяце. «Необходимо разъяснить гражданам все нюансы нововведения, особенности переходного периода, как изменяются сроки выплат и, самое главное, растолковать, что все положенные им деньги они получат, только по новому графику», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

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