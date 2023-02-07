Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня звонил жителям региона, чтобы проверить, как решаются их проблемы и отрабатываются обращения. Он связался с несколькими пользователями портала «Развиваем Липецкую область вместе!» и спросил, как быстро им помогли и насколько качественной была обратная связь.

Для беседы были выбраны сферы, по которым поступает больше всего жалоб. В топе – дороги, ЖКХ и благоустройство. Как отмечали сегодня собеседники губернатора, обращения отрабатываются оперативно, а вот к качеству исполнения иногда есть претензии. В частности, жительница Липецка пожаловалась, что на улице Московской после её обращения отремонтировали дорогу, но свежий асфальт сошёл вместе с первой оттепелью. Игорь Артамонов подчеркнул, что это неприемлемо, ответственным лицам из липецкой мэрии будет поручено всё проверить и исправить.

«С самого первого дня в Липецкой области я уделяю особое внимание работе с обращениями. Мы много здесь добились, создали удобные сервисы, полностью перестроили работу с гражданами. Но в ряде сфер всё ещё достаточно много жалоб. Мы каждую неделю смотрим обращения граждан и видим одну и ту же тематику – дроги, ЖКХ, благоустройство. Каждый раз задаю вопрос: «Как работают с жалобами?». Доклад: «Хорошо». Вопрос в том, насколько и кому хорошо – статистике или гражданам. Сегодня видели наглядный пример – есть те, кто не удовлетворён качеством. Будем дорабатывать систему и устранять недочёты», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Губернатор обратил внимание и на качество ответов, которые предоставляются жителям. Он отметил, что стало меньше «отписок», людям подробно разъясняют, что, где и как было сделано, оставляют номера телефонов для обратной связи.

Игорь Артамонов сообщил, что такие телефонные разговоры с жителями будет проводить каждую неделю.