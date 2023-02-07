Депутат Госдумы РФ Т. И. Дьяконова: «Индексация поможет семьям с детьми»

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

С 1 февраля в России на 11,9% проиндексирован ряд федеральных пособий. В их числе — материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка, ежемесячные выплаты в отпуске по уходу за детьми и другие выплаты.

Депутат Госдумы от Липецкой области Т. И. Дьяконова рассказала о сути этих изменений.



Категории претендентов

— Февраль — месяц традиционной индексации социальных выплат, пособий и компенсаций. Сумма рассчитывается исходя из фактического уровня инфляции за прошедший год. В этом году с 1 февраля повышается ряд пособий на 11,9%. В первую очередь это касается льготных категорий граждан — ветеранов, инвалидов, семей с детьми. Всего на индексацию социальных выплат из бюджета направлено более 150 млрд рублей, — отметила Татьяна Ивановна.

По словам депутата Госдумы, особую поддержку окажут семьям с детьми. Материнский капитал на первого ребенка составит 587 тыс. рублей, на второго — 779 тыс. рублей. Размер неиспользованной части маткапитала также будет проиндексирован, но при условии, если родители не израсходовали всю сумму господдержки до 1 февраля 2023 года. Также вырастут и пособия, которые семья получает по рождению ребенка и в течение декретного отпуска.



Серьезное подспорье

— Эти выплаты для многих семей — серьезное подспорье в решении финансовых вопросов. В большинстве случаев, как показывает практика, материнский капитал направляется на улучшение жилищных условий — такой способ его использования выбирают более 90% российских семей, — продолжает Т. И. Дьяконова. — Единовременное и ежемесячное пособия помогают пройти сложный период, когда мама не имеет возможности работать, а доход семьи складывается только из зарплаты папы. А ведь на это время запланированы немалые траты из семейного бюджета — кроме продуктов и вещей первой необходимости, нужно купить кроватку, коляску и т. д. Конечно, пособие должно обязательно учитывать реальные цены. Индексация выплат просто необходима: она отразится на жизни каждой семьи с маленькими детьми.



Цифры и факты

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля составит 23011 рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней будет равен 383179 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается напрямую органами Социального фонда РФ. При этом если один из супругов трудоустроен, а второй нет, выплату дадут работающему родителю. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличивается до 8591 рубля.

Кроме того, индексация затрагивает выплаты инвалидам и ветеранам, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, компенсации для граждан, пострадавших от радиации, в том числе из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС и многие другие.