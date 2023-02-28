Особая экономическая зона – гигант экономики региона

Руководители и резиденты ОЭЗ «Липецк» обсудили план работы в 2023 году. В частности, генеральный директор особой экономической зоны Александр Базаев объявил о создании на территории Грязинской площадки ОЭЗ индустриального парка. Общая площадь комплекса составит 54 тысячи квадратных метров, из них 7 тысяч – уже готовы к эксплуатации. Участок полностью снабжен водой, газом и электричеством. Из преимуществ для потенциальных партнеров – возможность присоединения к железнодорожным путям, использование налоговых и таможенных льгот, действующих для резидентов ОЭЗ «Липецк».

«Мы будем рады, если резиденты ОЭЗ решат расширить свои предприятия и задействуют для этого свободные земли. Но у нас есть интересные предложения и для партнеров с менее масштабными производствами. Индустриальный парк сможет вместить инвесторов, готовых реализовать точечные проекты. Мы запускаем проектирование участка, и как только оно будет завершено, приступим к строительным работам», – рассказал Александр Базаев.

Площадь Грязинской площадки особой экономической зоны составляет 1024 гектара, на 84% она уже занята заводами и участками. Общее же число резидентов ОЭЗ «Липецк» на сегодняшний день – 58. Это компании из 13 стран мира. В 2022-м в состав ОЭЗ вошли семь новых компаний. В этом году предполагается сохранить заданный темп.

Елецкая площадка чуть больше Грязинской, но моложе, и здесь доля занятых земельных участков пока составляет 13%. В основном расположены предприятия сельскохозяйственной направленности, так что складывается определенный кластер. Действующие резиденты полностью обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами и инженерной инфраструктурой. Для новых инвесторов на Елецкой площадке сейчас идет строительство подстанции, четырех водозаборных скважин, дорог, а также ведется проектирование большой автомобильной стоянки.

Для более комфортной работы резидентов управляющая компания ОЭЗ «Липецк» выступила с предложением совершенствовать имеющуюся инфраструктуру. Руководители компаний одобрили размещение на площадках постаматов, аптечных пунктов, дополнительных вышек сотовой связи, станций зарядки электромобилей, отделений банка, автомойки и шиномонтажа. Далее резиденты проведут внутренние опросы среди персонала заводов, на основании результатов которых будут приняты дальнейшие решения. «Особая экономическая зона – гигант экономики региона. Успешному ее развитию способствует грамотный и комплексный подход к формированию инфраструктуры, в том числе появлению объектов, которые упростят жизнь работникам. Какие-то из необходимых личных дел они смогут сделать в непосредственной близости от рабочего места. Думаю, сотрудники должны оценить заботу и внимание к ним со стороны руководства», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.