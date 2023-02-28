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Гуманитарную помощь бойцам СВО собирают и отправляют

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Липецкий Дом музыки провел в праздничные дни благотворительный аукцион в поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции. «Гуманитарную помощь бойцам СВО собирают и отправляют жители всех городов и районов Липецкой области вместе с волонтерами и областным штабом общественной поддержки «Своих не бросаем», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Были выставлены картины членов Союза художников России Петра Карасева (монотипия), Петра Космакова (живопись), Татьяны Жебылевой (живопись), Анны Кушнаревой (живопись), Светланы Пастуховой и ее учеников (Добровская глиняная игрушка), Ксении Коломацкой (живопись), ряда других авторов, работы из частных коллекций. Вместе с благотворительными пожертвованиями сумма, собранная на аукционе, составила 52100 рублей. «Дом музыки благодарен всем, кто поддержал наше начинание, – прокомментировала художественный руководитель дома музыки Наталья Сосновская. – Эта работа будет продолжена. Вместе мы делаем то, что можем, для наших солдат».

Средства были переданы ателье «Добрыня» из Добровского района. Как сообщили организаторы, его хозяйка Светлана Дегтярева, ее коллеги, а также неравнодушные добровцы ежедневно с сентября 2022 года бесплатно после работы шьют необходимые для бойцов вещи и передают их волонтерам для отправки в зону СВО. Добровские швеи показали в Доме музыки свои изделия: балаклавы, толстовки, памятный оберег с молитвами для воина, подушки для спального мешка, маскировочные сети, сумку-разгрузку для пулеметных патронов, мужское белье для раненых в госпиталях. На собранные средства будут закупаться ткани, из которых можно сшить еще около 100 толстовок и 10 балаклав, рассказала Светлана Дегтярева.

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