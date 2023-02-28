Ремонт 12 мостов в 2023 году будет проведён в Липецкой области. Определён подрядчик, который капитально отремонтирует путепровод в селе Боринское Липецкого района. Его приведут в нормативное состояние благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты до основания разберут конструкцию, чтобы полностью её обновить. После завершения работ, которые обойдутся в 115 млн рублей, мост станет более безопасным и грузоподъёмным. Сдать объект должны в конце года. На время ремонта движение перекроют, будет действовать схема объезда, которая сейчас согласовывается. Движение по пешеходному мосту в районе сахарного завода сохранится.

Также на этот год по нацпроекту запланирован капремонт моста на автодороге Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь, моста через ручей в Капитанщино Добровского района, ремонт переправы в районе села Барятино Данковского района и ремонт Сокольского моста в Липецке.

До конца года должны завершиться работы на трёх переходящих объектах нацпроекта: в городе Грязи продолжается реконструкция моста через реку Матыру, в Чаплыгине – капремонт переправы через Становую Рясу, а в Липецке в конце 2022 года был начат ремонт Октябрьского моста.

Еще четыре моста продолжат ремонтировать в рамках госпрограммы «Развитие транспортной сети Липецкой области». Речь о реконструкции перехода через ручей на автомобильной дороге Добринка – Верхняя Матрёнка, моста через реку Хавенка на в Чаплыгинском районе и ремонте двух небольших переправ в Тербунском районе.

Приведение в нормативное состояние искусственных сооружений – отдельное направление реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году регион выполнил свой целевой показатель в 336 погонных метров, в нынешнем предстоит в сумме сдать ещё как минимум 700 метров отремонтированных мостовых переходов.

«В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.